Польша подняла в воздух военную авиацию и привела в готовность ПВО

Польское правительство подняло в воздух военную авиацию и привело в готовность ПВО якобы из-за активных действий России на Украине. Об этом сообщает оперативное
2026-02-26T10:05
2026-02-26T10:05
2026-02-26T10:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Польское правительство подняло в воздух военную авиацию и привело в готовность ПВО якобы из-за активных действий России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование в соцсети X.Оперативное командование утверждает, что предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".В последнее время такие сообщения польские военные публикуют довольно часто. Зачастую их действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. И, по информации польских военных, такие меры всегда носят превентивный характер.Ранее польская военная жандармерия заявила, что небольшой неопознанный беспилотник упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Польше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Польше сделали заявление о нарушении воздушного пространстваЧто показал налет дронов на Польшу – мнениеГермания усилит военное присутствие на восточных границах НАТО
