Польша подняла в воздух военную авиацию и привела в готовность ПВО - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Польша подняла в воздух военную авиацию и привела в готовность ПВО
Польша подняла в воздух военную авиацию и привела в готовность ПВО - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Польша подняла в воздух военную авиацию и привела в готовность ПВО
Польское правительство подняло в воздух военную авиацию и привело в готовность ПВО якобы из-за активных действий России на Украине. Об этом сообщает оперативное РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T10:05
2026-02-26T10:05
польша
в мире
новости
пво
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137602508_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_9968531d9329de242108219b13523c66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Польское правительство подняло в воздух военную авиацию и привело в готовность ПВО якобы из-за активных действий России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование в соцсети X.Оперативное командование утверждает, что предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".В последнее время такие сообщения польские военные публикуют довольно часто. Зачастую их действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. И, по информации польских военных, такие меры всегда носят превентивный характер.Ранее польская военная жандармерия заявила, что небольшой неопознанный беспилотник упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Польше.
польша
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
польша, в мире, новости, пво, безопасность
Польша подняла в воздух военную авиацию и привела в готовность ПВО

Польша подняла в воздух военную авиацию из-за "активности России на Украине"

10:05 26.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИстребители F16 военно-воздушных сил Польши
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Польское правительство подняло в воздух военную авиацию и привело в готовность ПВО якобы из-за активных действий России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование в соцсети X.
"В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация. Истребители начали действовать, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности", - говорится на странице оперативного командования в соцсети X.
Оперативное командование утверждает, что предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют довольно часто. Зачастую их действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. И, по информации польских военных, такие меры всегда носят превентивный характер.
Ранее польская военная жандармерия заявила, что небольшой неопознанный беспилотник упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Польше.
