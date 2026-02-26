https://crimea.ria.ru/20260226/pod-feodosiey-v-pyatnitsu-perekroyut-dorogi-1153514477.html
Под Феодосией в пятницу перекроют дороги
Под Феодосией в пятницу перекроют дороги - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Под Феодосией в пятницу перекроют дороги
В Феодосии в пятницу, 27 февраля, пройдут учения по антитеррористическому реагированию, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T15:29
2026-02-26T15:29
2026-02-26T15:48
феодосия
крым
новости крыма
учения
безопасность республики крым и севастополя
антитеррор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144121590_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6465bad11ed162ff6e26e77be9678517.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу, 27 февраля, пройдут учения по антитеррористическому реагированию, сообщают в администрации города.По данным властей, на участке дороги Феодосия-Судак ограничат движение транспорта. Кроме того, будет ограничено передвижение пешеходов. Гостей и жителей просят сохранять спокойствие и планировать свои поездки и прогулки с учетом обстоятельств.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0c/1144121590_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38a909d28a54cfe0d1a284d8a584cfb1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, крым, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, антитеррор
Под Феодосией в пятницу перекроют дороги
Под Феодосией в пятницу перекроют дороги из-за антитеррористических учений
15:29 26.02.2026 (обновлено: 15:48 26.02.2026)