Под Феодосией в пятницу перекроют дороги

Под Феодосией в пятницу перекроют дороги

2026-02-26T15:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу, 27 февраля, пройдут учения по антитеррористическому реагированию, сообщают в администрации города.По данным властей, на участке дороги Феодосия-Судак ограничат движение транспорта. Кроме того, будет ограничено передвижение пешеходов. Гостей и жителей просят сохранять спокойствие и планировать свои поездки и прогулки с учетом обстоятельств.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города

