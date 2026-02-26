Рейтинг@Mail.ru
Под Феодосией в пятницу перекроют дороги - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Под Феодосией в пятницу перекроют дороги
Под Феодосией в пятницу перекроют дороги - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Под Феодосией в пятницу перекроют дороги
В Феодосии в пятницу, 27 февраля, пройдут учения по антитеррористическому реагированию, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу, 27 февраля, пройдут учения по антитеррористическому реагированию, сообщают в администрации города.По данным властей, на участке дороги Феодосия-Судак ограничат движение транспорта. Кроме того, будет ограничено передвижение пешеходов. Гостей и жителей просят сохранять спокойствие и планировать свои поездки и прогулки с учетом обстоятельств.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Под Феодосией в пятницу перекроют дороги

Под Феодосией в пятницу перекроют дороги из-за антитеррористических учений

15:29 26.02.2026 (обновлено: 15:48 26.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Учения Барс-Крым в Раздольненском и Кировском районах - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу, 27 февраля, пройдут учения по антитеррористическому реагированию, сообщают в администрации города.
"27 февраля в муниципальном округе для проверки готовности оперативных служб к реагированию пройдут учения по антитеррору. Тренировка будет проводиться с 10 до 18 часов на территории пгт Щебетовка", – говорится в публикации.
По данным властей, на участке дороги Феодосия-Судак ограничат движение транспорта. Кроме того, будет ограничено передвижение пешеходов. Гостей и жителей просят сохранять спокойствие и планировать свои поездки и прогулки с учетом обстоятельств.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
