Песков озвучил позицию Кремля по Совету мира - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Песков озвучил позицию Кремля по Совету мира
Песков озвучил позицию Кремля по Совету мира - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Песков озвучил позицию Кремля по Совету мира
Участие в Совете мира не стоит высоко в повестке отношений России и Белоруссии, но вопрос может быть поднят на встрече лидеров двух стран в рамках заседания... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T13:25
2026-02-26T13:25
дмитрий песков
россия
кремль
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
политика
внешняя политика
экономика
куба
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Участие в Совете мира не стоит высоко в повестке отношений России и Белоруссии, но вопрос может быть поднят на встрече лидеров двух стран в рамках заседания Высшего Госсовета Союзного государства в четверг. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 26 февраля проведут заседание Высшего Госсовета Союзного государства.Совет мираПо его словам, сейчас МИД формулирует позицию по целесообразности вступления России в Совет мира с учетом мнения дружественных Москве стран. При этом официальный представитель Кремля отметил, что неоднозначную позицию по этому вопросу имеет целый ряд государств, в том числе – дружественных РФ.Экономика РоссииТакже Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин держит руку на пульсе и регулярно обсуждает ситуацию в экономике страны с кабмином и Центробанком."В целом устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается, обеспечивается возможность государства выполнять все социальные обязательства и также формировать повестку дня экономического развития, несмотря на имеющиеся определенные сложности, от которых не застрахован никто", – продолжил официальный представитель Кремля.Он констатировал, что дефицит бюджета РФ есть, но это текущие сложности, которые макроэкономическая стабильность позволяет решать. Что касается падения нефтегазовых доходов у РФ – оно есть, но частично компенсируется ростом иных доходов.Кубинский вопросПесков также прокомментировал ситуацию с вторжением катера под флагом США в воды Кубы в четверг. Он также подчеркнул, что никто не должен чинить препятствия решению гуманитарных вопросов на Кубе.
россия
куба
Новости
Песков озвучил позицию Кремля по Совету мира

Путин и Лукашенко могут обсудить участие в Совете мира на Высшем Госсовете – Песков

13:25 26.02.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Участие в Совете мира не стоит высоко в повестке отношений России и Белоруссии, но вопрос может быть поднят на встрече лидеров двух стран в рамках заседания Высшего Госсовета Союзного государства в четверг. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 26 февраля проведут заседание Высшего Госсовета Союзного государства.

Совет мира

"Этот вопрос не стоит высоко в повестке дня. Естественно, сегодня президенты (Путин и Лукашенко – ред.) будут иметь возможность обсудить текущие международные дела. Нельзя исключать, что как-то будет затронута эта тема", – цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, сейчас МИД формулирует позицию по целесообразности вступления России в Совет мира с учетом мнения дружественных Москве стран.
При этом официальный представитель Кремля отметил, что неоднозначную позицию по этому вопросу имеет целый ряд государств, в том числе – дружественных РФ.

Экономика России

Также Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин держит руку на пульсе и регулярно обсуждает ситуацию в экономике страны с кабмином и Центробанком.
"В целом устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается, обеспечивается возможность государства выполнять все социальные обязательства и также формировать повестку дня экономического развития, несмотря на имеющиеся определенные сложности, от которых не застрахован никто", – продолжил официальный представитель Кремля.
Он констатировал, что дефицит бюджета РФ есть, но это текущие сложности, которые макроэкономическая стабильность позволяет решать.
Что касается падения нефтегазовых доходов у РФ – оно есть, но частично компенсируется ростом иных доходов.

Кубинский вопрос

Песков также прокомментировал ситуацию с вторжением катера под флагом США в воды Кубы в четверг.

"Как было сообщено из Гаваны, захваченные граждане Кубы, которые с оружием в руках пытались проникнуть на территорию острова, признали, что пытались проникнуть на территорию с целью осуществления террористических действий. Это их признание, поэтому здесь комментировать нечего, к этому так и нужно относиться. Кубинские пограничники сделали то, что они должны были сделать в этой ситуации", – сказал Песков.

Он также подчеркнул, что никто не должен чинить препятствия решению гуманитарных вопросов на Кубе.
