Песков озвучил позицию Кремля по Совету мира

Участие в Совете мира не стоит высоко в повестке отношений России и Белоруссии, но вопрос может быть поднят на встрече лидеров двух стран в рамках заседания... РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T13:25

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150100237_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_0f526e205c5f593695122252c3886380.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Участие в Совете мира не стоит высоко в повестке отношений России и Белоруссии, но вопрос может быть поднят на встрече лидеров двух стран в рамках заседания Высшего Госсовета Союзного государства в четверг. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 26 февраля проведут заседание Высшего Госсовета Союзного государства.Совет мираПо его словам, сейчас МИД формулирует позицию по целесообразности вступления России в Совет мира с учетом мнения дружественных Москве стран. При этом официальный представитель Кремля отметил, что неоднозначную позицию по этому вопросу имеет целый ряд государств, в том числе – дружественных РФ.Экономика РоссииТакже Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин держит руку на пульсе и регулярно обсуждает ситуацию в экономике страны с кабмином и Центробанком."В целом устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается, обеспечивается возможность государства выполнять все социальные обязательства и также формировать повестку дня экономического развития, несмотря на имеющиеся определенные сложности, от которых не застрахован никто", – продолжил официальный представитель Кремля.Он констатировал, что дефицит бюджета РФ есть, но это текущие сложности, которые макроэкономическая стабильность позволяет решать. Что касается падения нефтегазовых доходов у РФ – оно есть, но частично компенсируется ростом иных доходов.Кубинский вопросПесков также прокомментировал ситуацию с вторжением катера под флагом США в воды Кубы в четверг. Он также подчеркнул, что никто не должен чинить препятствия решению гуманитарных вопросов на Кубе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Карты очень слабые": эксперт о первом заседании Совета мираСША не дали визы делегации Белоруссии для участия в заседании Совета мираКто вошел в созданный Трампом "Совет мира"

2026

Новости

