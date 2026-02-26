Рейтинг@Mail.ru
Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях
Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях
Ожидания грандиозного парада планет 28 февраля обернутся разочарованием, поскольку не все небесные тела можно будет увидеть невооруженным глазом. Об этом... РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Ожидания грандиозного парада планет 28 февраля обернутся разочарованием, поскольку не все небесные тела можно будет увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ) РАН.Кроме того, специалисты отметили, что две планеты из шести, а именно Уран и Нептун, увидеть невооруженным глазом невозможно. Из оставшихся четырех планет три собраны сейчас около Солнца: это Венера, Меркурий и Сатурн. Рядом с ними находится и уже упоминавшийся Нептун, но он все равно не виден. Чтобы найти небесные тела, надо чтобы горизонт был чистым, а также поймать момент захода Солнца.Если небо будет чистое, а закат не слишком яркий, то в заходящих лучах можно будет увидеть уходящие за горизонт вслед за Солнцем три планеты. Если же погодные условия не будут идеальными, то примерно в течение получаса можно будет увидеть только Венеру и Сатурн, а Меркурий увидеть не получится. После этого Венера и Сатурн с ночного неба полностью исчезнут, и останется только Юпитер, который действительно является очень яркой планетой, но необходимости ждать 28 февраля для того, чтобы ее увидеть, не требуется – Юпитер можно наблюдать уже несколько месяцев.Ранее сообщалось, что 28 февраля на вечернем небе соберутся сразу шесть планет, к которым присоединится и Луна. По словам заведующего базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александра Вольвача, при ясной погоде невооруженным глазом без оптики в вечернем небе хорошо будут видны Юпитер, Венера и Сатурн. Меркурий можно разглядеть только в бинокль, Уран и Нептун – исключительно в телескоп.
парад планет, новости, космос, астрономия, институт космических исследований
Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях

На параде планет 28 февраля можно будет увидеть три небесных тела из шести в ясную погоду

21:43 26.02.2026
 
© © Fotolia/ sdecoretВосход солнца над группой планет
Восход солнца над группой планет
© © Fotolia/ sdecoret
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Ожидания грандиозного парада планет 28 февраля обернутся разочарованием, поскольку не все небесные тела можно будет увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ) РАН.

"Само событие нахождения 6 планет на небе является довольно заурядным. Если отмотать календарь ровно на год назад, на 26 февраля 2025 года, то на небе, наблюдаемом с территории страны, в этот день обнаруживается даже не 6, а все 7 планет (все 8 увидеть невозможно, так как с Земли нельзя увидеть Землю)", – объяснили ученые.

Кроме того, специалисты отметили, что две планеты из шести, а именно Уран и Нептун, увидеть невооруженным глазом невозможно. Из оставшихся четырех планет три собраны сейчас около Солнца: это Венера, Меркурий и Сатурн. Рядом с ними находится и уже упоминавшийся Нептун, но он все равно не виден. Чтобы найти небесные тела, надо чтобы горизонт был чистым, а также поймать момент захода Солнца.
Если небо будет чистое, а закат не слишком яркий, то в заходящих лучах можно будет увидеть уходящие за горизонт вслед за Солнцем три планеты. Если же погодные условия не будут идеальными, то примерно в течение получаса можно будет увидеть только Венеру и Сатурн, а Меркурий увидеть не получится. После этого Венера и Сатурн с ночного неба полностью исчезнут, и останется только Юпитер, который действительно является очень яркой планетой, но необходимости ждать 28 февраля для того, чтобы ее увидеть, не требуется – Юпитер можно наблюдать уже несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что 28 февраля на вечернем небе соберутся сразу шесть планет, к которым присоединится и Луна. По словам заведующего базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александра Вольвача, при ясной погоде невооруженным глазом без оптики в вечернем небе хорошо будут видны Юпитер, Венера и Сатурн. Меркурий можно разглядеть только в бинокль, Уран и Нептун – исключительно в телескоп.
