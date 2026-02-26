https://crimea.ria.ru/20260226/parad-planet-28-fevralya-chto-budet-vidno-i-pri-kakikh-usloviyakh-1153514621.html

Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях

Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Ожидания грандиозного парада планет 28 февраля обернутся разочарованием, поскольку не все небесные тела можно будет увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ) РАН.Кроме того, специалисты отметили, что две планеты из шести, а именно Уран и Нептун, увидеть невооруженным глазом невозможно. Из оставшихся четырех планет три собраны сейчас около Солнца: это Венера, Меркурий и Сатурн. Рядом с ними находится и уже упоминавшийся Нептун, но он все равно не виден. Чтобы найти небесные тела, надо чтобы горизонт был чистым, а также поймать момент захода Солнца.Если небо будет чистое, а закат не слишком яркий, то в заходящих лучах можно будет увидеть уходящие за горизонт вслед за Солнцем три планеты. Если же погодные условия не будут идеальными, то примерно в течение получаса можно будет увидеть только Венеру и Сатурн, а Меркурий увидеть не получится. После этого Венера и Сатурн с ночного неба полностью исчезнут, и останется только Юпитер, который действительно является очень яркой планетой, но необходимости ждать 28 февраля для того, чтобы ее увидеть, не требуется – Юпитер можно наблюдать уже несколько месяцев.Ранее сообщалось, что 28 февраля на вечернем небе соберутся сразу шесть планет, к которым присоединится и Луна. По словам заведующего базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александра Вольвача, при ясной погоде невооруженным глазом без оптики в вечернем небе хорошо будут видны Юпитер, Венера и Сатурн. Меркурий можно разглядеть только в бинокль, Уран и Нептун – исключительно в телескоп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Астроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаЗвезда сменила милость на гнев: на Солнце возобновились сильные вспышки

