https://crimea.ria.ru/20260226/parad-planet-28-fevralya-chto-budet-vidno-i-pri-kakikh-usloviyakh-1153514621.html
Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях
Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях
Ожидания грандиозного парада планет 28 февраля обернутся разочарованием, поскольку не все небесные тела можно будет увидеть невооруженным глазом. Об этом... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T21:43
2026-02-26T21:43
2026-02-26T21:43
парад планет
новости
космос
астрономия
институт космических исследований
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110610/27/1106102759_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0131dacbbfae109b6bf299d57117f930.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Ожидания грандиозного парада планет 28 февраля обернутся разочарованием, поскольку не все небесные тела можно будет увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ) РАН.Кроме того, специалисты отметили, что две планеты из шести, а именно Уран и Нептун, увидеть невооруженным глазом невозможно. Из оставшихся четырех планет три собраны сейчас около Солнца: это Венера, Меркурий и Сатурн. Рядом с ними находится и уже упоминавшийся Нептун, но он все равно не виден. Чтобы найти небесные тела, надо чтобы горизонт был чистым, а также поймать момент захода Солнца.Если небо будет чистое, а закат не слишком яркий, то в заходящих лучах можно будет увидеть уходящие за горизонт вслед за Солнцем три планеты. Если же погодные условия не будут идеальными, то примерно в течение получаса можно будет увидеть только Венеру и Сатурн, а Меркурий увидеть не получится. После этого Венера и Сатурн с ночного неба полностью исчезнут, и останется только Юпитер, который действительно является очень яркой планетой, но необходимости ждать 28 февраля для того, чтобы ее увидеть, не требуется – Юпитер можно наблюдать уже несколько месяцев.Ранее сообщалось, что 28 февраля на вечернем небе соберутся сразу шесть планет, к которым присоединится и Луна. По словам заведующего базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александра Вольвача, при ясной погоде невооруженным глазом без оптики в вечернем небе хорошо будут видны Юпитер, Венера и Сатурн. Меркурий можно разглядеть только в бинокль, Уран и Нептун – исключительно в телескоп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Астроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаЗвезда сменила милость на гнев: на Солнце возобновились сильные вспышки
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110610/27/1106102759_156:0:640:363_1920x0_80_0_0_8e603b56c585eb9402bf946aedd1e751.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парад планет, новости, космос, астрономия, институт космических исследований
Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях
На параде планет 28 февраля можно будет увидеть три небесных тела из шести в ясную погоду
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Ожидания грандиозного парада планет 28 февраля обернутся разочарованием, поскольку не все небесные тела можно будет увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ) РАН.
"Само событие нахождения 6 планет на небе является довольно заурядным. Если отмотать календарь ровно на год назад, на 26 февраля 2025 года, то на небе, наблюдаемом с территории страны, в этот день обнаруживается даже не 6, а все 7 планет (все 8 увидеть невозможно, так как с Земли нельзя увидеть Землю)", – объяснили ученые.
Кроме того, специалисты отметили, что две планеты из шести, а именно Уран и Нептун, увидеть невооруженным глазом невозможно. Из оставшихся четырех планет три собраны сейчас около Солнца: это Венера, Меркурий и Сатурн. Рядом с ними находится и уже упоминавшийся Нептун, но он все равно не виден. Чтобы найти небесные тела, надо чтобы горизонт был чистым, а также поймать момент захода Солнца.
Если небо будет чистое, а закат не слишком яркий, то в заходящих лучах можно будет увидеть уходящие за горизонт вслед за Солнцем три планеты. Если же погодные условия не будут идеальными, то примерно в течение получаса можно будет увидеть только Венеру и Сатурн, а Меркурий увидеть не получится. После этого Венера и Сатурн с ночного неба полностью исчезнут, и останется только Юпитер, который действительно является очень яркой планетой, но необходимости ждать 28 февраля для того, чтобы ее увидеть, не требуется – Юпитер можно наблюдать уже несколько месяцев.
Ранее сообщалось
, что 28 февраля на вечернем небе соберутся сразу шесть планет, к которым присоединится и Луна. По словам заведующего базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александра Вольвача, при ясной погоде невооруженным глазом без оптики в вечернем небе хорошо будут видны Юпитер, Венера и Сатурн. Меркурий можно разглядеть только в бинокль, Уран и Нептун – исключительно в телескоп.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: