https://crimea.ria.ru/20260226/otkrytoe-pismo-zelenskomu-orban-vydvigaet-trebovanie-po-druzhbe-1153499133.html

Открытое письмо Зеленскому: Орбан выдвигает требование по "Дружбе"

Открытое письмо Зеленскому: Орбан выдвигает требование по "Дружбе" - РИА Новости Крым, 26.02.2026

Открытое письмо Зеленскому: Орбан выдвигает требование по "Дружбе"

Киев должен изменить антивенгерскую политику и немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в... РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T11:02

2026-02-26T11:02

2026-02-26T11:02

нефтепровод "дружба"

виктор орбан

венгрия

владимир зеленский

российская нефть

украина

политика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136626671_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d9bf3f1a5d94a1da18b8fe2a65676b49.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Киев должен изменить антивенгерскую политику и немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в открытом письме главе киевского режима Владимиру Зеленскому.Он почеркнул, что нефтепровод "Дружба" имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии, призвал Зеленского изменить антивенгерскую политику Украины, а также обвинил его во втягивании Венгрии в конфликт."Будапешт не несет ответственности за происходящее на Украине и не намерен финансировать боевые действия", – подчеркнул венгерский премьер.23 февраля Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета санкций против РФ и кредит Украине на 90 млрд евро из-за остановки Киевом работы нефтепровода "Дружба". Венгерские военнослужащие, техника и полиция в усиленном составе будут патрулировать территорию вблизи ключевых энергообъектов страны, заявлял накануне Орбан. До этого Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" в конце января 2026 года. Украинские власти не возобновляют транспортировку нефти в Европу, ссылаясь на повреждения объекта из-за "атак России".Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восстановление "Дружбы" не изменит политики Венгрии по Украине ­– мнениеОрбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за ФицоБез "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасов

венгрия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нефтепровод "дружба", виктор орбан, венгрия, владимир зеленский, российская нефть, украина, политика, экономика