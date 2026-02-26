Рейтинг@Mail.ru
Открытое письмо Зеленскому: Орбан выдвигает требование по "Дружбе" - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Открытое письмо Зеленскому: Орбан выдвигает требование по "Дружбе"
Открытое письмо Зеленскому: Орбан выдвигает требование по "Дружбе" - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Открытое письмо Зеленскому: Орбан выдвигает требование по "Дружбе"
Киев должен изменить антивенгерскую политику и немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в... РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Киев должен изменить антивенгерскую политику и немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в открытом письме главе киевского режима Владимиру Зеленскому.Он почеркнул, что нефтепровод "Дружба" имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии, призвал Зеленского изменить антивенгерскую политику Украины, а также обвинил его во втягивании Венгрии в конфликт."Будапешт не несет ответственности за происходящее на Украине и не намерен финансировать боевые действия", – подчеркнул венгерский премьер.23 февраля Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета санкций против РФ и кредит Украине на 90 млрд евро из-за остановки Киевом работы нефтепровода "Дружба". Венгерские военнослужащие, техника и полиция в усиленном составе будут патрулировать территорию вблизи ключевых энергообъектов страны, заявлял накануне Орбан. До этого Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" в конце января 2026 года. Украинские власти не возобновляют транспортировку нефти в Европу, ссылаясь на повреждения объекта из-за "атак России".Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России.
Открытое письмо Зеленскому: Орбан выдвигает требование по "Дружбе"

Киев должен немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" – Орбан

11:02 26.02.2026
 
© GEORG HOCHMUTHПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
© GEORG HOCHMUTH
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Киев должен изменить антивенгерскую политику и немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в открытом письме главе киевского режима Владимиру Зеленскому.
"Я настоятельно призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии", – цитирует РИА Новости выдержку из письма Орбана в соцсети X.
Он почеркнул, что нефтепровод "Дружба" имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии, призвал Зеленского изменить антивенгерскую политику Украины, а также обвинил его во втягивании Венгрии в конфликт.
"Будапешт не несет ответственности за происходящее на Украине и не намерен финансировать боевые действия", – подчеркнул венгерский премьер.
23 февраля Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета санкций против РФ и кредит Украине на 90 млрд евро из-за остановки Киевом работы нефтепровода "Дружба". Венгерские военнослужащие, техника и полиция в усиленном составе будут патрулировать территорию вблизи ключевых энергообъектов страны, заявлял накануне Орбан. До этого Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" в конце января 2026 года. Украинские власти не возобновляют транспортировку нефти в Европу, ссылаясь на повреждения объекта из-за "атак России".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России.
