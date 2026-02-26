Обмен телами погибших и письмо Орбана Зеленскому: главное за день

https://crimea.ria.ru/20260226/obmen-telami-pogibshikh-i-pismo-orbana-zelenskomu-glavnoe-za-den-1153527725.html

Очередной обмен телами погибших военнослужащих провели Россия и Украина. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом... РИА Новости Крым, 26.02.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_eb38deced6c17fc139af9fd926797ac6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Очередной обмен телами погибших военнослужащих провели Россия и Украина. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине до конца текущего года. Крымчанина осудили за оправдание атаки на резиденцию президента России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо Зеленскому. Год крымского гостеприимства стартовал с открытия в Ялте Межрегиональной отраслевой выставки-форума "Крым. Сезон. 2026".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымОбмен телами погибших военных России и УкраиныРоссия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих – Украине переданы 1000 тел, а взамен получены 35. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский."Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов", – написал Мединский в своем Telegram-канале.Зеленский хочет урегулировать конфликт до конца годаЗеленский выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине до конца текущего года. Как пишет портал Axios, эту мысль он озвучил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.Телефонный разговор Зеленского с американским лидером Трампом состоялся накануне вечером. Глава киевского режима пожаловался на самую трудную для Украины зиму, также прозвучали вопросы, связанные с подготовкой к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате. По словам главы киевского режима, встреча состоится в начале марта.Приговор жителю Крыма за оправдание атаки на резиденцию ПутинаЖителя Крыма осудили за оправдание атаки БПЛА на резиденцию президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен житель Керчи 1975 года рождения, который под псевдонимом "Ай Яй" на странице одного из сообществ в Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки беспилотниками на резиденцию президента России в Кремле", – говорится в сообщении.Орбан в открытом письме выдвинул требование ЗеленскомуКиевский режим должен изменить антивенгерскую политику и немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в открытом письме Зеленскому."Я настоятельно призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии", – цитирует РИА Новости выдержку из письма Орбана в соцсети X.Новая философия гостеприимства КрымаКрымская туристская индустрия показывает значительный качественный и количественный рост с момента воссоединения Крыма с Россией и предлагает новую философию гостеприимства. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на Межрегиональной отраслевой выставке-форуме "Крым. Сезон. 2026", который открылся в Ялте в четверг и задает старт Году крымского гостеприимства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

