Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Киев за сутки потерял 1115 боевиков - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260226/novosti-svo-kiev-za-sutki-poteryal-1115-boevikov-1153510197.html
Новости СВО: Киев за сутки потерял 1115 боевиков
Новости СВО: Киев за сутки потерял 1115 боевиков - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Новости СВО: Киев за сутки потерял 1115 боевиков
Украинская армия в зоне спецоперации за минувшие сутки потеряла еще 1115 солдат. В то же время российские бойцы улучшили тактическое положение, заняли более... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T13:49
2026-02-26T13:49
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
группировка войск "центр"
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152910274_0:0:3550:1997_1920x0_80_0_0_df9ff4141a3f0c6efc28526511ba469a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Украинская армия в зоне спецоперации за минувшие сутки потеряла еще 1115 солдат. В то же время российские бойцы улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения войск "Север" разгромили позиции противника в Сумской и Харьковской областях, уничтожив до 175 военнослужащих ВСУ и два склада материальных средств.Военные группировки "Запад" улучшили тактическое положение. В боях в Харьковской области и Донецкой Народной Республике ликвидированы до 170 украинских военных, а также технику производства США и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Поразили противника в Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований на линии этой группы российских бойцов составили до 270 военнослужащих.Войска "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, ликвидировав в Днепропетровской и Запорожской областях 340 солдат противника.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены свыше 35 украинских военнослужащих, 10 автомобилей и склад материальных средств.Кроме того, средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный удар по военным аэродромам на Украине и объектам энергетики, работающим на ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотниковВзят под контроль еще один населенный пункт в Запорожской областиВ Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целей
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152910274_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_65064d141bddba40d2a15caef55c6245.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , инфографика
Новости СВО: Киев за сутки потерял 1115 боевиков

Новости СВО: армия России занимает новые рубежи и громит позиции Киева

13:49 26.02.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Украинская армия в зоне спецоперации за минувшие сутки потеряла еще 1115 солдат. В то же время российские бойцы улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сводка Минобороны РФ из зоны спецоперации за 26 февраля 2026Сводка Минобороны РФ из зоны спецоперации за 26 февраля 2026
Подразделения войск "Север" разгромили позиции противника в Сумской и Харьковской областях, уничтожив до 175 военнослужащих ВСУ и два склада материальных средств.
Военные группировки "Запад" улучшили тактическое положение. В боях в Харьковской области и Донецкой Народной Республике ликвидированы до 170 украинских военных, а также технику производства США и четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Поразили противника в Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований на линии этой группы российских бойцов составили до 270 военнослужащих.
Войска "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, ликвидировав в Днепропетровской и Запорожской областях 340 солдат противника.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены свыше 35 украинских военнослужащих, 10 автомобилей и склад материальных средств.
Кроме того, средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный удар по военным аэродромам на Украине и объектам энергетики, работающим на ВСУ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников
Взят под контроль еще один населенный пункт в Запорожской области
В Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целей
 
Новости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47Расширен период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе
14:41Новая философия гостеприимства – что предлагает Крым
14:13В Крыму откроются четыре новые школы в этом году
14:06Чудесное спасение: в Питере прохожие поймали выпавшего с 10 этажа малыша
13:55Госдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев
13:49Новости СВО: Киев за сутки потерял 1115 боевиков
13:39В Симферополе водитель врезался в линию электропередачи и скрылся
13:32Непогода остановила паром в Севастополе
13:25Песков озвучил позицию Кремля по Совету мира
13:10Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
13:02В Крыму почтили память погибших у стен парламента 12 лет назад
12:45Массированный удар по Украине: что уничтожено
12:25В Симферополе включат системы оповещения
12:18В России появился первый отечественный робот-хирург
12:13В Симферополе устанавливают пролетные арки "горбатого" моста
12:04В Севастополе горит ремонтная мастерская - эвакуированы 30 человек
11:56Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
11:48Агенты Киева заложили бомбу под машину военного в Петербурге 1:06
11:45Умерла сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова
11:30Как в Крыму работает новая программа обучения студентов на заводе
Лента новостейМолния