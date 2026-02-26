https://crimea.ria.ru/20260226/novosti-svo-kiev-za-sutki-poteryal-1115-boevikov-1153510197.html

Новости СВО: Киев за сутки потерял 1115 боевиков

Украинская армия в зоне спецоперации за минувшие сутки потеряла еще 1115 солдат. В то же время российские бойцы улучшили тактическое положение, заняли более...

2026-02-26T13:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Украинская армия в зоне спецоперации за минувшие сутки потеряла еще 1115 солдат. В то же время российские бойцы улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения войск "Север" разгромили позиции противника в Сумской и Харьковской областях, уничтожив до 175 военнослужащих ВСУ и два склада материальных средств.Военные группировки "Запад" улучшили тактическое положение. В боях в Харьковской области и Донецкой Народной Республике ликвидированы до 170 украинских военных, а также технику производства США и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Поразили противника в Донецкой Народной Республике. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований на линии этой группы российских бойцов составили до 270 военнослужащих.Войска "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, ликвидировав в Днепропетровской и Запорожской областях 340 солдат противника.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области. Уничтожены свыше 35 украинских военнослужащих, 10 автомобилей и склад материальных средств.Кроме того, средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный удар по военным аэродромам на Украине и объектам энергетики, работающим на ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотниковВзят под контроль еще один населенный пункт в Запорожской областиВ Севастополе работала ПВО - сбиты 7 воздушных целей

