Новая философия гостеприимства – что предлагает Крым - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Новая философия гостеприимства – что предлагает Крым
Новая философия гостеприимства – что предлагает Крым - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Новая философия гостеприимства – что предлагает Крым
Крымская туристская индустрия показывает значительный качественный и количественный рост с момента воссоединения Крыма с Россией и предлагает новую философию... РИА Новости Крым, 26.02.2026
крым
минкурортов крыма
сергей ганзий
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
новости крыма
крым, минкурортов крыма, сергей ганзий, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма
Новая философия гостеприимства – что предлагает Крым

Крымская туристская индустрия предлагает новую философию гостеприимства – минкурортов

14:41 26.02.2026 (обновлено: 14:42 26.02.2026)
 
© Пресс-служба Минкурортов КрымаМежрегиональная выставка-форум представителей туриндустрии "Крым.Сезон-2026"
Межрегиональная выставка-форум представителей туриндустрии Крым.Сезон-2026
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Крымская туристская индустрия показывает значительный качественный и количественный рост с момента воссоединения Крыма с Россией и предлагает новую философию гостеприимства. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на Межрегиональной отраслевой выставке-форуме "Крым. Сезон. 2026", который открылся в Ялте в четверг и задает старт Году крымского гостеприимства.

"Я бы не сказал, что это компания. Это философия. Год крымского гостеприимства объявлен указом главы Республики Крым именно по инициативе индустрии гостеприимства. Речь шла о том, что уровень сервиса за время воссоединения Крыма с РФ качественно и количественно вырос. И наши отельеры, рестораторы и все, кто занят в приеме и обслуживании гостей, очень выросли и готовы показывать настоящее радушие", – сказал Ганзий.

По словам министра, именно эта философия ложится в основу долгосрочных перспектив развития крымской индустрии гостеприимства.
Ганзий подчеркнул, что в рамках форума планируется обсудить развитие всех направлений туриндустрии – от экскурсионной деятельности до гостиничной и ресторанной. Эксперты обменяются мнениями и опытом. Отдельное внимание планируется уделить развитию культурно-познавательного туризма, поскольку тема пользуется большой популярностью у россиян.
© Пресс-служба Минкурортов КрымаМежрегиональная выставка-форум представителей туриндустрии "Крым.Сезон-2026"
Межрегиональная выставка-форум представителей туриндустрии Крым.Сезон-2026
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
Межрегиональная выставка-форум представителей туриндустрии "Крым.Сезон-2026"
"Крым обладает уникальным культурным наследием... Здесь жили люди, которые передавали свои традиции, обряды – это пользуется спросом у наших гостей, которые с удовольствием посещают этнографические, музейные, культурные объекты. И в рамках подписанного сегодня соглашения с коллегами задача состоит, в том, чтобы гости тоже знакомились вместе с нами с теми возможностями, историей и культурой, с этим уникальным наследием", – заявил министр.
Межрегиональная отраслевая выставка-форум "Крым. Сезон – 2026" проходит в Ялте 26 и 27 февраля. Выставка открывает курортный сезон, объединяет представителей власти, бизнеса, производителей и потребителей туруслуг и проходит при поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым. Целевая аудитория – владельцы и управляющие объектов размещения, руководители турфирм, объектов показа, экскурсоводы.
Лидеры рынка – производители оборудования, программного обеспечения, поставщики услуг и товаров для туризма – продемонстрируют свои инновационные продукты. В деловой программе запланированы конференции и мастер-классы с участием более 30 экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
КрымМинкурортов КрымаСергей ГанзийТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмНовости Крыма
 
