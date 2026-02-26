https://crimea.ria.ru/20260226/novaya-filosofiya-gostepriimstva--chto-predlagaet-krym-1153511749.html

Новая философия гостеприимства – что предлагает Крым

Новая философия гостеприимства – что предлагает Крым - РИА Новости Крым, 26.02.2026

Новая философия гостеприимства – что предлагает Крым

Крымская туристская индустрия показывает значительный качественный и количественный рост с момента воссоединения Крыма с Россией и предлагает новую философию... РИА Новости Крым, 26.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Крымская туристская индустрия показывает значительный качественный и количественный рост с момента воссоединения Крыма с Россией и предлагает новую философию гостеприимства. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на Межрегиональной отраслевой выставке-форуме "Крым. Сезон. 2026", который открылся в Ялте в четверг и задает старт Году крымского гостеприимства.По словам министра, именно эта философия ложится в основу долгосрочных перспектив развития крымской индустрии гостеприимства. Ганзий подчеркнул, что в рамках форума планируется обсудить развитие всех направлений туриндустрии – от экскурсионной деятельности до гостиничной и ресторанной. Эксперты обменяются мнениями и опытом. Отдельное внимание планируется уделить развитию культурно-познавательного туризма, поскольку тема пользуется большой популярностью у россиян."Крым обладает уникальным культурным наследием... Здесь жили люди, которые передавали свои традиции, обряды – это пользуется спросом у наших гостей, которые с удовольствием посещают этнографические, музейные, культурные объекты. И в рамках подписанного сегодня соглашения с коллегами задача состоит, в том, чтобы гости тоже знакомились вместе с нами с теми возможностями, историей и культурой, с этим уникальным наследием", – заявил министр.Межрегиональная отраслевая выставка-форум "Крым. Сезон – 2026" проходит в Ялте 26 и 27 февраля. Выставка открывает курортный сезон, объединяет представителей власти, бизнеса, производителей и потребителей туруслуг и проходит при поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым. Целевая аудитория – владельцы и управляющие объектов размещения, руководители турфирм, объектов показа, экскурсоводы.Лидеры рынка – производители оборудования, программного обеспечения, поставщики услуг и товаров для туризма – продемонстрируют свои инновационные продукты. В деловой программе запланированы конференции и мастер-классы с участием более 30 экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым посетили миллионы путешественников в 2025 году – МишустинПравила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туристаБолее 1100 гостевых домов в Крыму внесены в федеральный реестр

