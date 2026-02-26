Рейтинг@Mail.ru
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260226/nepogoda-ostanovila-parom-v-sevastopole-1153509664.html
Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Непогода остановила паром в Севастополе
В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.26-27 февраля на Крымском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра с переходом на северо-восточный скоростью 15-20 м/с. Также прогнозируется в течение дня мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Местами гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
Новости
морской транспорт, севастополь, новости севастополя, погода в крыму, паромы и катера в севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе

В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили паром

13:32 26.02.2026
 
Сильный шторм в Севастополе
Сильный шторм в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры. Паром приостанавливает работу с 14:00 из-за ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
26-27 февраля на Крымском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра с переходом на северо-восточный скоростью 15-20 м/с. Также прогнозируется в течение дня мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Местами гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.
Лента новостейМолния