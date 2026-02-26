https://crimea.ria.ru/20260226/nepogoda-ostanovila-parom-v-sevastopole-1153509664.html
Непогода остановила паром в Севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Непогода остановила паром в Севастополе
В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T13:32
2026-02-26T13:32
2026-02-26T13:32
морской транспорт
севастополь
новости севастополя
погода в крыму
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/23/25/232508_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_3232d6696fdfb35e6e520d679fe66d72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.26-27 февраля на Крымском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра с переходом на северо-восточный скоростью 15-20 м/с. Также прогнозируется в течение дня мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Местами гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/23/25/232508_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_f0724d3eed5774fcd0f341f9dc2d8c9f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
морской транспорт, севастополь, новости севастополя, погода в крыму, паромы и катера в севастополе
Непогода остановила паром в Севастополе
В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили паром