Непогода остановила паром в Севастополе

Непогода остановила паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.02.2026

Непогода остановила паром в Севастополе

В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.26-27 февраля на Крымском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра с переходом на северо-восточный скоростью 15-20 м/с. Также прогнозируется в течение дня мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Местами гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

