Над Крымом снова отработала ПВО
Над Крымом снова отработала ПВО
2026-02-26T23:38
2026-02-26T23:38
2026-02-26T23:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. 53 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России, сообщает Минобороны России."В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе, 12 БПЛА, летевших на Москву", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Российская ПВО во второй половине дня четверга перехватила и уничтожила 167 украинских беспилотников, в том числе над Крымом.
23:38 26.02.2026 (обновлено: 23:40 26.02.2026)