Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом снова отработала ПВО - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260226/nad-krymom-snova-otrabotala-pvo-1153531937.html
Над Крымом снова отработала ПВО
Над Крымом снова отработала ПВО - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Над Крымом снова отработала ПВО
53 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T23:38
2026-02-26T23:40
министерство обороны рф
крым
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
срочные новости крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912351_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_fc4b67ad5c6ef36ea3b1bb3cd3f3834b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. 53 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России, сообщает Минобороны России."В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе, 12 БПЛА, летевших на Москву", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Российская ПВО во второй половине дня четверга перехватила и уничтожила 167 украинских беспилотников, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли массированный удар по Брянской областиВойна против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделюМассированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62493c892f4c70af450fb5e5912647df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, срочные новости крыма, новости крыма
Над Крымом снова отработала ПВО

53 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России

23:38 26.02.2026 (обновлено: 23:40 26.02.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. 53 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России, сообщает Минобороны России.
"В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе, 12 БПЛА, летевших на Москву", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Российская ПВО во второй половине дня четверга перехватила и уничтожила 167 украинских беспилотников, в том числе над Крымом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области
Война против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделю
Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
 
Министерство обороны РФКрымАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СВОСрочные новости КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Снег и гололед: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 27 февраля
23:38Над Крымом снова отработала ПВО
23:14В Подмосковье на пожаре погиб годовалый ребенок
23:04В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды
22:07Обмен телами погибших и письмо Орбана Зеленскому: главное за день
21:43Парад планет 28 февраля: что будет видно и при каких условиях
21:31В Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срок
21:22Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана
21:09РФ и Украина не могут договориться: что кроется за "удивлением" Трампа
20:47В Краснодаре подросток травмировался при падении с крыши трамвая
20:32Умерла заслуженный работник культуры Крыма и издатель Галина Гржибовская
20:14Над Крымом и регионами России ликвидировали 167 беспилотников ВСУ
20:11Пропавшую в Смоленске девочку нашли – задержан подозреваемый в похищении
19:47В Запорожской области вышло из строя энергетическое оборудование
19:31ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области
19:24Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
19:13В Севастополе воздушная тревога
19:10Смертельный пожар произошел в многоквартирном доме в Джанкое
18:51Блокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в Роскомнадзоре
Лента новостейМолния