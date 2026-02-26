Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и регионами России ликвидировали 167 беспилотников ВСУ
Над Крымом и регионами России ликвидировали 167 беспилотников ВСУ
Российская ПВО во второй половине дня четверга перехватила и уничтожила 167 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T20:14
2026-02-26T20:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Российская ПВО во второй половине дня четверга перехватила и уничтожила 167 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.В ночь на четверг над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей перехватили и уничтожили 17 беспилотников ВСУ.Кроме того, днем сообщалось, что силы ПВО Минобороны РФ отбивают атаку украинских беспилотников на Москву – на подлете к российской столице к этому часу сбили 13 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли массированный удар по Брянской областиВойна против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделюМассированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
20:14 26.02.2026 (обновлено: 20:27 26.02.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Российская ПВО во второй половине дня четверга перехватила и уничтожила 167 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 167 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе, 12 БПЛА, летевших на Москву", – сказано в сообщении.

В ночь на четверг над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей перехватили и уничтожили 17 беспилотников ВСУ.
Кроме того, днем сообщалось, что силы ПВО Минобороны РФ отбивают атаку украинских беспилотников на Москву – на подлете к российской столице к этому часу сбили 13 вражеских дронов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области
Война против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделю
Массированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области
 
