Над Крымом и регионами России ликвидировали 167 беспилотников ВСУ

26.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Российская ПВО во второй половине дня четверга перехватила и уничтожила 167 украинских беспилотников, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.В ночь на четверг над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей перехватили и уничтожили 17 беспилотников ВСУ.Кроме того, днем сообщалось, что силы ПВО Минобороны РФ отбивают атаку украинских беспилотников на Москву – на подлете к российской столице к этому часу сбили 13 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли массированный удар по Брянской областиВойна против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделюМассированные атаки ВСУ повредили объекты генерации в Запорожской области

2026

