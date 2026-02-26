Над автостанцией "Курортная" в Симферополе возвели крышу

https://crimea.ria.ru/20260226/nad-avtostantsiey-kurortnaya-v-simferopole-vozveli-kryshu-1153482352.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Завершено возведение навеса над автостанцией "Курортная" в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" генеральный директор АО "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.По информации Вячеслава Мартынова, установленный навес покрывает зону касс и непосредственно проход к выходу, где происходит посадка в автобусы."Мы будем стараться и дальше впредь создавать максимально комфортные условия для пребывания на наших объектах", - заверил он.Ранее сообщалось, что "Крымавтотранс" занимается ремонтом и модернизацией автостанций. В 2025 году, по словам Вячеслава Мартынова, эти процессы происходили за средства бюджета и силами самого предприятия. Так, полная модернизация автостанции и капитальный ремонт прилегающих территорий происходили на автостанциях Западная в Симферополе и в Первомайске."Сейчас идет капитальный ремонт автостанции в Ялте, за государственные деньги, при поддержке правительства. В этом случае мы имеем возможность сразу, полностью сделать ремонт от "А" до "Я" – и прилегающую территорию, и само здание, и внутри него. То есть такой масштабный государственный подход", – обозначил он.Помимо капитальной модернизации, "Крымавтортанс" за счет собственных средств производит частичный ремонт станций.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым.
Завершено возведение навеса над автостанцией "Курортная" в Симферополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
генеральный директор АО "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.
"На автостанции "Курортной" мы полностью возвели навес для пассажиров. Теперь все операции будут проходить под крышей" - поделился гость студии.
По информации Вячеслава Мартынова, установленный навес покрывает зону касс и непосредственно проход к выходу, где происходит посадка в автобусы.
"Мы будем стараться и дальше впредь создавать максимально комфортные условия для пребывания на наших объектах", - заверил он.
Ранее сообщалось
, что "Крымавтотранс" занимается ремонтом и модернизацией автостанций. В 2025 году, по словам Вячеслава Мартынова, эти процессы происходили за средства бюджета и силами самого предприятия. Так, полная модернизация автостанции и капитальный ремонт прилегающих территорий происходили на автостанциях Западная в Симферополе и в Первомайске.
"Сейчас идет капитальный ремонт автостанции в Ялте, за государственные деньги, при поддержке правительства. В этом случае мы имеем возможность сразу, полностью сделать ремонт от "А" до "Я" – и прилегающую территорию, и само здание, и внутри него. То есть такой масштабный государственный подход", – обозначил он.
Помимо капитальной модернизации, "Крымавтортанс" за счет собственных средств производит частичный ремонт станций.
