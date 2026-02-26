https://crimea.ria.ru/20260226/most-v-beloglinke-trebuet-remonta-kogda-nachnut-raboty-1153521957.html
Под Симферополем отремонтируют мост через Салгир
Под Симферополем отремонтируют мост через Салгир - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Под Симферополем отремонтируют мост через Салгир
В марте дорожные службы начнут ремонт моста через Салгир в селе Белоглинка Симферопольского района. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T17:25
2026-02-26T17:25
2026-02-26T17:26
новости
симферополь
мост
салгир
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153521830_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4ad473d9405dde6f9a10e47ec44230fa.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В марте дорожные службы начнут ремонт моста через Салгир в селе Белоглинка Симферопольского района. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам рабочего выезда.По его словам, строение подвергается повышенной нагрузке, поэтому требует оперативного ремонта.Он добавил, что работы должны быть выполнены в сжатые сроки.Ранее сообщалось, что в Симферополе устанавливают арки на так называемый "горбатый" мост, который проходит через железнодорожные пути.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участок дороги Ялта – Севастополь отремонтируют за 875 млн рублейКогда откроют движение по рухнувшему в 2024 году мосту под ДжанкоемНа трассе Симферополь – Ялта введен реверс из-за ремонта моста
симферополь
салгир
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153521830_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7dce52fb3e5ab34e957a84610eb0efdc.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, симферополь, мост, салгир, крым, новости крыма
Под Симферополем отремонтируют мост через Салгир
Ремонт моста в селе Белоглинка Симферопольского района начнут в марте
17:25 26.02.2026 (обновлено: 17:26 26.02.2026)