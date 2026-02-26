https://crimea.ria.ru/20260226/most-v-beloglinke-trebuet-remonta-kogda-nachnut-raboty-1153521957.html

Под Симферополем отремонтируют мост через Салгир

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В марте дорожные службы начнут ремонт моста через Салгир в селе Белоглинка Симферопольского района. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам рабочего выезда.По его словам, строение подвергается повышенной нагрузке, поэтому требует оперативного ремонта.Он добавил, что работы должны быть выполнены в сжатые сроки.Ранее сообщалось, что в Симферополе устанавливают арки на так называемый "горбатый" мост, который проходит через железнодорожные пути.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участок дороги Ялта – Севастополь отремонтируют за 875 млн рублейКогда откроют движение по рухнувшему в 2024 году мосту под ДжанкоемНа трассе Симферополь – Ялта введен реверс из-за ремонта моста

