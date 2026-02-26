Рейтинг@Mail.ru
Под Симферополем отремонтируют мост через Салгир - РИА Новости Крым, 26.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260226/most-v-beloglinke-trebuet-remonta-kogda-nachnut-raboty-1153521957.html
Под Симферополем отремонтируют мост через Салгир
Под Симферополем отремонтируют мост через Салгир - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Под Симферополем отремонтируют мост через Салгир
В марте дорожные службы начнут ремонт моста через Салгир в селе Белоглинка Симферопольского района. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий... РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В марте дорожные службы начнут ремонт моста через Салгир в селе Белоглинка Симферопольского района. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам рабочего выезда.По его словам, строение подвергается повышенной нагрузке, поэтому требует оперативного ремонта.Он добавил, что работы должны быть выполнены в сжатые сроки.Ранее сообщалось, что в Симферополе устанавливают арки на так называемый "горбатый" мост, который проходит через железнодорожные пути.
Под Симферополем отремонтируют мост через Салгир

Ремонт моста в селе Белоглинка Симферопольского района начнут в марте

17:25 26.02.2026 (обновлено: 17:26 26.02.2026)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаМост в Белоглинке
Мост в Белоглинке
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В марте дорожные службы начнут ремонт моста через Салгир в селе Белоглинка Симферопольского района. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам рабочего выезда.
По его словам, строение подвергается повышенной нагрузке, поэтому требует оперативного ремонта.
"Специалистам предстоит укрепить опорные конструкции, заменить тротуарные блоки, отремонтировать переходные плиты, выполнить устройство гидроизоляции и нового покрытия проезжей части, а также установить ограждения и тротуары", – рассказал Гоцанюк.
Он добавил, что работы должны быть выполнены в сжатые сроки.
Ранее сообщалось, что в Симферополе устанавливают арки на так называемый "горбатый" мост, который проходит через железнодорожные пути.
Участок дороги Ялта – Севастополь отремонтируют за 875 млн рублей
Когда откроют движение по рухнувшему в 2024 году мосту под Джанкоем
На трассе Симферополь – Ялта введен реверс из-за ремонта моста
 
