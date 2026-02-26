https://crimea.ria.ru/20260226/mokryy-sneg-s-tumanom-i-metel-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1153462616.html

Мокрый снег с туманом и метель: погода в Крыму в четверг

Мокрый снег с туманом и метель: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 26.02.2026

Мокрый снег с туманом и метель: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается мокрый снег, местами сильные осадки, туман, отложение мокрого снега, в горах метель. Ночью... РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T00:01

2026-02-26T00:01

2026-02-26T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152434415_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b294cb1a7d4d8cd62f071c9bc4679f20.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается мокрый снег, местами сильные осадки, туман, отложение мокрого снега, в горах метель. Ночью и утром местами гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, снег, туман, отложение мокрого снега. Ночью и утром гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +1...+3.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северный ночью 7-12 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...+4 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от нуля до +4 градусов, днем от +2 до +6.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260225/burnyy-salgir-v-simferopole--grozyat-li-gorodu-podtopleniya-1153483367.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр