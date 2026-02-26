https://crimea.ria.ru/20260226/mokryy-sneg-s-tumanom-i-metel-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1153462616.html
Мокрый снег с туманом и метель: погода в Крыму в четверг
Мокрый снег с туманом и метель: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Мокрый снег с туманом и метель: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается мокрый снег, местами сильные осадки, туман, отложение мокрого снега, в горах метель. Ночью... РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается мокрый снег, местами сильные осадки, туман, отложение мокрого снега, в горах метель. Ночью и утром местами гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, снег, туман, отложение мокрого снега. Ночью и утром гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +1...+3.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северный ночью 7-12 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...+4 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от нуля до +4 градусов, днем от +2 до +6.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Мокрый снег с туманом и метель: погода в Крыму в четверг
В Крыму в четверг ожидается мокрый снег с туманом и метелью и до +9 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается мокрый снег, местами сильные осадки, туман, отложение мокрого снега, в горах метель. Ночью и утром местами гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1..+4 градуса, днем +4…+9 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, снег, туман, отложение мокрого снега. Ночью и утром гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +1...+3.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северный ночью 7-12 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...+4 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от нуля до +4 градусов, днем от +2 до +6.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.