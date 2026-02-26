https://crimea.ria.ru/20260226/mezhdu-sosednimi-regionami-rf-i-belarusi-vossozdadut-pryamoe-zhd-soobschenie-1153516920.html
Между соседними регионами РФ и Беларуси воссоздадут прямое ж/д сообщение
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Высший государственный совет Союзного государства (СГ) примет решение о воссоздании прямого пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета СГ в Кремле с участием белорусского лидера Александра Лукашенко.Прямое железнодорожное сообщение вскоре заработает между Смоленском, Оршей и Витебском, заявил Лукашенко. Соответствующий декрет ВГС подписан по итогам заседания в Москве.Путин также отметил, что на нынешнем заседании Высшего государственного совета СГ предстоит обсудить и утвердить важные решения, нацеленные на дальнейшее всемирное развитие и укрепление сотрудничества России и Белоруссии в политике, экономике, социальной и гуманитарной областях.Президент подчеркнул, что процесс углубления интеграции между двумя государствами носит закономерный, естественный и взаимовыгодный характер.Путин добавил, что в рамках Союзного государства сформировано общее социально-экономическое, оборонное, миграционное, информационное, научно-образовательное и культурно-гуманитарное пространство.
Решение о прямых поездах между соседними регионами РФ и Беларуси будет принято – Путин
15:50 26.02.2026 (обновлено: 16:27 26.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Высший государственный совет Союзного государства (СГ) примет решение о воссоздании прямого пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета СГ в Кремле с участием белорусского лидера Александра Лукашенко.
"В этом русле идет и принимаемое Госсоветом решение о воссоздании прямого пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии", - сказал российский лидер.
Прямое железнодорожное сообщение вскоре заработает между Смоленском, Оршей и Витебском, заявил Лукашенко. Соответствующий декрет ВГС подписан по итогам заседания в Москве.
Путин также отметил, что на нынешнем заседании Высшего государственного совета СГ предстоит обсудить и утвердить важные решения, нацеленные на дальнейшее всемирное развитие и укрепление сотрудничества России и Белоруссии в политике, экономике, социальной и гуманитарной областях.
Президент подчеркнул, что процесс углубления интеграции между двумя государствами носит закономерный, естественный и взаимовыгодный характер.
"В его основе лежат нерушимые узы братской дружбы, многовековые традиции добрососедства, взаимной поддержки, общие культурные, духовные, нравственные ценности российского и белорусского народов", - указал российский лидер.
Путин добавил, что в рамках Союзного государства сформировано общее социально-экономическое, оборонное, миграционное, информационное, научно-образовательное и культурно-гуманитарное пространство.
