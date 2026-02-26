https://crimea.ria.ru/20260226/massirovannyy-udar-po-ukraine-chto-unichtozheno-1153507260.html

Массированный удар по Украине: что уничтожено

Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный удар по военным аэродромам на Украине и объектам... РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T12:45

2026-02-26T12:45

2026-02-26T12:58

новости сво

удары по украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150700147_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_57bb48a5f0d935703c50afb88ec50974.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный удар по военным аэродромам на Украине и объектам энергетики, работающим на ВСУ. Об этом сообщает Минобороны."Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам", - уточняется в сводке. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве.Утром в четверг власти Киева и Харькова сообщали о серии мощных взрывов и пожарах. Позже стало известно, что в Одессе и Полтавской области повреждены объекты энергетики и промышленности.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар возмездия по Украине: что пораженоРоссия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК УкраиныОтвет на теракты Киева – ВС РФ нанесли массированный удар по Украине

2026

