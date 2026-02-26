Рейтинг@Mail.ru
Массированный удар по Украине: что уничтожено - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Массированный удар по Украине: что уничтожено
Массированный удар по Украине: что уничтожено - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Массированный удар по Украине: что уничтожено
Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный удар по военным аэродромам на Украине и объектам... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T12:45
2026-02-26T12:58
новости сво
удары по украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150700147_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_57bb48a5f0d935703c50afb88ec50974.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный удар по военным аэродромам на Украине и объектам энергетики, работающим на ВСУ. Об этом сообщает Минобороны."Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам", - уточняется в сводке. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве.Утром в четверг власти Киева и Харькова сообщали о серии мощных взрывов и пожарах. Позже стало известно, что в Одессе и Полтавской области повреждены объекты энергетики и промышленности.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
2026
1920
1920
true
Массированный удар по Украине: что уничтожено

Армия России нанесла массированный удар по оборонке и энергетике Украины

12:45 26.02.2026 (обновлено: 12:58 26.02.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении в зоне СВО.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении в зоне СВО. - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный удар по военным аэродромам на Украине и объектам энергетики, работающим на ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам", - уточняется в сводке.
Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве.
Утром в четверг власти Киева и Харькова сообщали о серии мощных взрывов и пожарах. Позже стало известно, что в Одессе и Полтавской области повреждены объекты энергетики и промышленности.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
