Массированный удар по Украине: что уничтожено
Массированный удар по Украине: что уничтожено - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Массированный удар по Украине: что уничтожено
Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный удар по военным аэродромам на Украине и объектам... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T12:45
2026-02-26T12:45
2026-02-26T12:58
новости сво
удары по украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный удар по военным аэродромам на Украине и объектам энергетики, работающим на ВСУ. Об этом сообщает Минобороны."Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам", - уточняется в сводке. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве.Утром в четверг власти Киева и Харькова сообщали о серии мощных взрывов и пожарах. Позже стало известно, что в Одессе и Полтавской области повреждены объекты энергетики и промышленности.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар возмездия по Украине: что пораженоРоссия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК УкраиныОтвет на теракты Киева – ВС РФ нанесли массированный удар по Украине
новости сво, удары по украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Массированный удар по Украине: что уничтожено
Армия России нанесла массированный удар по оборонке и энергетике Украины
12:45 26.02.2026 (обновлено: 12:58 26.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам нанесли массированный удар по военным аэродромам на Украине и объектам энергетики, работающим на ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам", - уточняется в сводке.
Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве.
Утром в четверг власти Киева и Харькова сообщали о серии мощных взрывов
и пожарах. Позже стало известно, что в Одессе и Полтавской области
повреждены объекты энергетики и промышленности.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
