https://crimea.ria.ru/20260226/luchshee-iz-mestnogo-chto-budut-darit-novorozhdennym-krymchanam-1153519597.html

Лучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанам

Лучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанам - РИА Новости Крым, 26.02.2026

Лучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанам

РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T17:56

2026-02-26T17:56

2026-02-26T18:26

крым

семья

подарки

дети

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153500938_0:93:992:651_1920x0_80_0_0_8ce15bb8291bf2a13003f40bd3ab7d86.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым.– У меня будет девочка, поэтому выбираю что-то яркое, розовенькое. Только натуральные ткани, еще чтобы красиво, нежно, – признается крымчанка Екатерина, перебирая миниатюрные детские вещички в выставочном зале одного з швейных предприятий в Симферополе.Об этой крымской фирме она узнала от подруги, у которой малыш уже подрос, и собеседница замечает: крымские вещи – очень хорошего качества, цвет и форму сохраняют даже после многочисленных стирок, поэтому и приехала сюда, на производство, здесь можно и оптом, и в розницу купить. И все – дешевле.Узнав от журналистов, что с 1 марта в роддомах Крыма будут выдавать подарки новорожденным, и что в комплект войдут вещи именно этого крымского производителя, Екатерина радуется: "Это же здорово!"Поддержка для семей и бизнесаВ подарочный комплект войдут изделия пяти крымских производителей: распашонки, пеленки, плед, средства по уходу, а также первые игрушки.Данная инициатива реализуется в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по дополнительным мерам для повышения рождаемости и по улучшению демографической ситуации в стране и проработана министерством труда и соцзащиты Крыма совместно с региональным министерством промышленности и торговли.По его словам, такая "крымская коробка" поддержит не только родителей, но и местных производителей, которые работают в детской индустрии и будут иметь возможность получить гарантированный заказ. И, как следствие, смогут увеличивать мощности и обороты выпускаемой продукции."В год в Крыму рождается порядка 15 тысяч детей. Надеемся, что эта цифра будет увеличиваться. Естественно, что тогда увеличится и объем производства детской продукции, и мы будем развивать эту отрасль и дальше, путем предоставления мер поддержки, займов на оборудование", – уточнил министр.Что найдется в подарочной коробкеВ подарочный комплект для новорожденных войдут пеленки фланелевые и ситцевые, ползунки и распашонки, носочки, бодики, шапочки и плед от крымской торговой марки "Няня". А также полотенце, мочалка, набор детского постельного белья от местной фирмы "Аврора". От предприятия "Ипполитова игрушка" малышам достанутся мягкие игрушки-погремушки.Кроме того, в подарок войдут: присыпка, шампунь-пенка от молочных корочек, детский крем с пантенолом гипоаллергенный и крем защитный под подгузник от Алуштинского эфиромасличного совхоза-завод и нейтральная пенка для купания, детский гель-шампунь, жидкое мыло и универсальный детский крем от "Мануфактуры "Дом природы" – производителя натуральной косметики в Крыму.Нейтральный бежевый и все оттенки розовогоСовременные родители следят за модой. Так, например, сейчас очень популярна ткань муслин. А вот старый добрый ситец сейчас почему-то не в моде, хотя почти ничем от муслина не отличается. Разве что дешевле модного муслина, рассказывают корреспонденту РИА Новости Крым сотрудники швейного предприятия."Все чаще современные родители одевают своих детей в одежду нейтральных цветов, не ограничивая мальчиков оттенками голубого, а девочек – розового. Популярны бежевые, лиловые оттенки, в моде разнообразие зеленого цвета", – добавляют эксперты. И уточняют: берут все оттенки малинового – девчонок, судя по продажам, рождается больше.Кстати, в подарочную коробку попадут только вещи в нейтральных тонах, чтобы и мальчику подошло, и девочке.Все выполнено из сертифицированных тканей. Фурнитура – высшего качества, ткани – только натуральные. Строчки – только идеально ровные, а работа – только с любовью к самым маленьким, к будущему Крыма."Шить детские вещи для самых маленьких для меня особая радость. Очень мне это нравится", – признается швея Светлана Новожилова. На этом предприятии она работает уже шестой год, а общий стаж – больше полувека. Шить приходилось многое. Но приятнее всего создавать одежду для малышей.Кстати, если вдруг ниточки торчат – их тут же срезают вручную, а вещи старательно утюжат. Все должно быть не только натурально и безопасно, но и красиво, уверены на предприятии.Косметика для самых маленькихКогда в доме появляется ребенок, родителям приходится думать не только о том, чем его кормить, во что одевать, но и решать множество вопросов, связанных с его гигиеной: чем мыть, как обрабатывать складочки. Для новорожденного нужна специальная косметика - максимально натуральная и бережная, гипоаллергенная.На производстве одного из крымских брендов натуральной косметики, куда на экскурсию привели журналистов, уверяют: все линейки у них натуральные и безопасные, без всякой "химии". Даже полы, вымытые с их моющим средством, можно облизывать без вреда для здоровья. Но детская линейка - особенная: максимально бережная."И для нас, как для производителей, и для родителей, очень важно, чтобы линейка была не только полезной и нужной, но еще и безопасной. Поэтому в составе наших уходовых средств мы используем только натуральные компоненты, только безопасные составы", - сказала в комментарии РИА Новости Крым химик-технолог одного из косметических предприятий Крыма Ирина Пряникова.По ее словам, на рынке детская косметика этого предприятия представлена уже около года, при этом разработки начались примерно два года назад. Все сертифицировано. И максимально безопасно. Ведь это косметика для самых маленьких.Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил перечень поручений в области формировании семейноориентированной среды и популяризации традиционных ценностей в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказкиВ Крыму назвали новые редкие и самые популярные имена новорожденныхВ Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографию

https://crimea.ria.ru/20251109/kulturno-religioznyy-renessans-chto-povysit-rozhdaemost-v-krymu-i-strane-1150705734.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, семья, подарки, дети, новости крыма