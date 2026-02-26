Рейтинг@Mail.ru
Лучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанам - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Лучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанам
Лучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанам - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Лучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанам
РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T17:56
2026-02-26T18:26
крым
семья
подарки
дети
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым.– У меня будет девочка, поэтому выбираю что-то яркое, розовенькое. Только натуральные ткани, еще чтобы красиво, нежно, – признается крымчанка Екатерина, перебирая миниатюрные детские вещички в выставочном зале одного з швейных предприятий в Симферополе.Об этой крымской фирме она узнала от подруги, у которой малыш уже подрос, и собеседница замечает: крымские вещи – очень хорошего качества, цвет и форму сохраняют даже после многочисленных стирок, поэтому и приехала сюда, на производство, здесь можно и оптом, и в розницу купить. И все – дешевле.Узнав от журналистов, что с 1 марта в роддомах Крыма будут выдавать подарки новорожденным, и что в комплект войдут вещи именно этого крымского производителя, Екатерина радуется: "Это же здорово!"Поддержка для семей и бизнесаВ подарочный комплект войдут изделия пяти крымских производителей: распашонки, пеленки, плед, средства по уходу, а также первые игрушки.Данная инициатива реализуется в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по дополнительным мерам для повышения рождаемости и по улучшению демографической ситуации в стране и проработана министерством труда и соцзащиты Крыма совместно с региональным министерством промышленности и торговли.По его словам, такая "крымская коробка" поддержит не только родителей, но и местных производителей, которые работают в детской индустрии и будут иметь возможность получить гарантированный заказ. И, как следствие, смогут увеличивать мощности и обороты выпускаемой продукции."В год в Крыму рождается порядка 15 тысяч детей. Надеемся, что эта цифра будет увеличиваться. Естественно, что тогда увеличится и объем производства детской продукции, и мы будем развивать эту отрасль и дальше, путем предоставления мер поддержки, займов на оборудование", – уточнил министр.Что найдется в подарочной коробкеВ подарочный комплект для новорожденных войдут пеленки фланелевые и ситцевые, ползунки и распашонки, носочки, бодики, шапочки и плед от крымской торговой марки "Няня". А также полотенце, мочалка, набор детского постельного белья от местной фирмы "Аврора". От предприятия "Ипполитова игрушка" малышам достанутся мягкие игрушки-погремушки.Кроме того, в подарок войдут: присыпка, шампунь-пенка от молочных корочек, детский крем с пантенолом гипоаллергенный и крем защитный под подгузник от Алуштинского эфиромасличного совхоза-завод и нейтральная пенка для купания, детский гель-шампунь, жидкое мыло и универсальный детский крем от "Мануфактуры "Дом природы" – производителя натуральной косметики в Крыму.Нейтральный бежевый и все оттенки розовогоСовременные родители следят за модой. Так, например, сейчас очень популярна ткань муслин. А вот старый добрый ситец сейчас почему-то не в моде, хотя почти ничем от муслина не отличается. Разве что дешевле модного муслина, рассказывают корреспонденту РИА Новости Крым сотрудники швейного предприятия."Все чаще современные родители одевают своих детей в одежду нейтральных цветов, не ограничивая мальчиков оттенками голубого, а девочек – розового. Популярны бежевые, лиловые оттенки, в моде разнообразие зеленого цвета", – добавляют эксперты. И уточняют: берут все оттенки малинового – девчонок, судя по продажам, рождается больше.Кстати, в подарочную коробку попадут только вещи в нейтральных тонах, чтобы и мальчику подошло, и девочке.Все выполнено из сертифицированных тканей. Фурнитура – высшего качества, ткани – только натуральные. Строчки – только идеально ровные, а работа – только с любовью к самым маленьким, к будущему Крыма."Шить детские вещи для самых маленьких для меня особая радость. Очень мне это нравится", – признается швея Светлана Новожилова. На этом предприятии она работает уже шестой год, а общий стаж – больше полувека. Шить приходилось многое. Но приятнее всего создавать одежду для малышей.Кстати, если вдруг ниточки торчат – их тут же срезают вручную, а вещи старательно утюжат. Все должно быть не только натурально и безопасно, но и красиво, уверены на предприятии.Косметика для самых маленькихКогда в доме появляется ребенок, родителям приходится думать не только о том, чем его кормить, во что одевать, но и решать множество вопросов, связанных с его гигиеной: чем мыть, как обрабатывать складочки. Для новорожденного нужна специальная косметика - максимально натуральная и бережная, гипоаллергенная.На производстве одного из крымских брендов натуральной косметики, куда на экскурсию привели журналистов, уверяют: все линейки у них натуральные и безопасные, без всякой "химии". Даже полы, вымытые с их моющим средством, можно облизывать без вреда для здоровья. Но детская линейка - особенная: максимально бережная."И для нас, как для производителей, и для родителей, очень важно, чтобы линейка была не только полезной и нужной, но еще и безопасной. Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил перечень поручений в области формировании семейноориентированной среды и популяризации традиционных ценностей в России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказкиВ Крыму назвали новые редкие и самые популярные имена новорожденныхВ Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографию
крым, семья, подарки, дети, новости крыма
Лучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанам

С 1 марта в роддомах Крыма будут выдавать подарки новорожденным

17:56 26.02.2026 (обновлено: 18:26 26.02.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым.
– У меня будет девочка, поэтому выбираю что-то яркое, розовенькое. Только натуральные ткани, еще чтобы красиво, нежно, – признается крымчанка Екатерина, перебирая миниатюрные детские вещички в выставочном зале одного з швейных предприятий в Симферополе.
Об этой крымской фирме она узнала от подруги, у которой малыш уже подрос, и собеседница замечает: крымские вещи – очень хорошего качества, цвет и форму сохраняют даже после многочисленных стирок, поэтому и приехала сюда, на производство, здесь можно и оптом, и в розницу купить. И все – дешевле.
Узнав от журналистов, что с 1 марта в роддомах Крыма будут выдавать подарки новорожденным, и что в комплект войдут вещи именно этого крымского производителя, Екатерина радуется: "Это же здорово!"

Поддержка для семей и бизнеса

В подарочный комплект войдут изделия пяти крымских производителей: распашонки, пеленки, плед, средства по уходу, а также первые игрушки.
Данная инициатива реализуется в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по дополнительным мерам для повышения рождаемости и по улучшению демографической ситуации в стране и проработана министерством труда и соцзащиты Крыма совместно с региональным министерством промышленности и торговли.

"По поручению главы Республики Крым с 1 марта всем родителям, у которых рождаются дети, будут предоставляться подарки новорожденным – это коробка с продукцией от крымских производителей. Все сертифицировано и только высокого качества", – сказал журналистам министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян.

По его словам, такая "крымская коробка" поддержит не только родителей, но и местных производителей, которые работают в детской индустрии и будут иметь возможность получить гарантированный заказ. И, как следствие, смогут увеличивать мощности и обороты выпускаемой продукции.
"В год в Крыму рождается порядка 15 тысяч детей. Надеемся, что эта цифра будет увеличиваться. Естественно, что тогда увеличится и объем производства детской продукции, и мы будем развивать эту отрасль и дальше, путем предоставления мер поддержки, займов на оборудование", – уточнил министр.

Что найдется в подарочной коробке

В подарочный комплект для новорожденных войдут пеленки фланелевые и ситцевые, ползунки и распашонки, носочки, бодики, шапочки и плед от крымской торговой марки "Няня". А также полотенце, мочалка, набор детского постельного белья от местной фирмы "Аврора". От предприятия "Ипполитова игрушка" малышам достанутся мягкие игрушки-погремушки.
Кроме того, в подарок войдут: присыпка, шампунь-пенка от молочных корочек, детский крем с пантенолом гипоаллергенный и крем защитный под подгузник от Алуштинского эфиромасличного совхоза-завод и нейтральная пенка для купания, детский гель-шампунь, жидкое мыло и универсальный детский крем от "Мануфактуры "Дом природы" – производителя натуральной косметики в Крыму.
Нейтральный бежевый и все оттенки розового

Современные родители следят за модой. Так, например, сейчас очень популярна ткань муслин. А вот старый добрый ситец сейчас почему-то не в моде, хотя почти ничем от муслина не отличается. Разве что дешевле модного муслина, рассказывают корреспонденту РИА Новости Крым сотрудники швейного предприятия.
"Все чаще современные родители одевают своих детей в одежду нейтральных цветов, не ограничивая мальчиков оттенками голубого, а девочек – розового. Популярны бежевые, лиловые оттенки, в моде разнообразие зеленого цвета", – добавляют эксперты. И уточняют: берут все оттенки малинового – девчонок, судя по продажам, рождается больше.
Кстати, в подарочную коробку попадут только вещи в нейтральных тонах, чтобы и мальчику подошло, и девочке.
"Мы очень рады подключиться к этой инициативе, потому что хотели бы, чтобы как можно больше мамочек узнали о нашей компании и выбирали нашу продукцию для своих детей", – сказала РИА Новости Крым заместитель директора швейного предприятия Анифе Тупикова, отметив, что бренд шьет одежду для деток от рождения до 14 лет.
Все выполнено из сертифицированных тканей. Фурнитура – высшего качества, ткани – только натуральные. Строчки – только идеально ровные, а работа – только с любовью к самым маленьким, к будущему Крыма.
"Шить детские вещи для самых маленьких для меня особая радость. Очень мне это нравится", – признается швея Светлана Новожилова. На этом предприятии она работает уже шестой год, а общий стаж – больше полувека. Шить приходилось многое. Но приятнее всего создавать одежду для малышей.
Кстати, если вдруг ниточки торчат – их тут же срезают вручную, а вещи старательно утюжат. Все должно быть не только натурально и безопасно, но и красиво, уверены на предприятии.
Косметика для самых маленьких

Когда в доме появляется ребенок, родителям приходится думать не только о том, чем его кормить, во что одевать, но и решать множество вопросов, связанных с его гигиеной: чем мыть, как обрабатывать складочки. Для новорожденного нужна специальная косметика - максимально натуральная и бережная, гипоаллергенная.
На производстве одного из крымских брендов натуральной косметики, куда на экскурсию привели журналистов, уверяют: все линейки у них натуральные и безопасные, без всякой "химии". Даже полы, вымытые с их моющим средством, можно облизывать без вреда для здоровья. Но детская линейка - особенная: максимально бережная.
"И для нас, как для производителей, и для родителей, очень важно, чтобы линейка была не только полезной и нужной, но еще и безопасной. Поэтому в составе наших уходовых средств мы используем только натуральные компоненты, только безопасные составы", - сказала в комментарии РИА Новости Крым химик-технолог одного из косметических предприятий Крыма Ирина Пряникова.
По ее словам, на рынке детская косметика этого предприятия представлена уже около года, при этом разработки начались примерно два года назад. Все сертифицировано. И максимально безопасно. Ведь это косметика для самых маленьких.
Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил перечень поручений в области формировании семейноориентированной среды и популяризации традиционных ценностей в России.
В Севастополе взятая напрокат "умная" колонка будет читать малышам сказки
В Крыму назвали новые редкие и самые популярные имена новорожденных
В Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографию
