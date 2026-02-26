Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка утром в четверг - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка утром в четверг
Крымский мост сейчас - обстановка утром в четверг - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Крымский мост сейчас - обстановка утром в четверг
Проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас - обстановка утром в четверг

Крымский мост утром в четверг свободен для проезда

09:05 26.02.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра перед Крымским мостом свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 9 утра.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовости КрымаКрым
 
