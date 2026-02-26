Рейтинг@Mail.ru
Когда закончится СВО: Зеленский и Трамп назвали сроки - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260226/kogda-zakonchitsya-svo-zelenskiy-i-tramp-nazvali-sroki-1153494400.html
Когда закончится СВО: Зеленский и Трамп назвали сроки
Когда закончится СВО: Зеленский и Трамп назвали сроки - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Когда закончится СВО: Зеленский и Трамп назвали сроки
Владимир Зеленский выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине до конца текущего года. Как пишет портал Axios, эту мысль он озвучил в ходе... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T08:13
2026-02-26T08:13
владимир зеленский
дональд трамп
украина
сша
политика
внешняя политика
в мире
сми
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148831380_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_897c0ecc9a794ed47897427eb9d6b2f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине до конца текущего года. Как пишет портал Axios, эту мысль он озвучил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.Телефонный разговор Зеленского с американским лидером Трампом состоялся накануне вечером. Глава киевского режима пожаловался на самую трудную для Украины зиму, также прозвучали вопросы, связанные с подготовкой к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате. По словам главы киевского режима, встреча состоится в начале марта.Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Следующие переговоры по Украине планируют также провести в Швейцарии.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.Как сообщало агентство Bloomberg, Америка хочет достичь соглашения по украинскому вопросу к празднику Дня независимости США – 4 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский снова попросил встречи с ПутинымУиткофф: в течение 3 недель может быть новый раунд переговоров по УкраинеУкраина готова к реальным компромиссам – Зеленский назвал условие
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/13/1148831380_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_9e54e308ba6554e9170b92c43f002b61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, политика, внешняя политика, в мире, сми, новости сво, новости
Когда закончится СВО: Зеленский и Трамп назвали сроки

Зеленский надеется на завершение СВО в этом году – СМИ

08:13 26.02.2026
 
© AP Photo Jacquelyn MartinВладимир Зеленский выступает в парке Лафайет напротив Белого дома
Владимир Зеленский выступает в парке Лафайет напротив Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo Jacquelyn Martin
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине до конца текущего года. Как пишет портал Axios, эту мысль он озвучил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Телефонный разговор Зеленского с американским лидером Трампом состоялся накануне вечером. Глава киевского режима пожаловался на самую трудную для Украины зиму, также прозвучали вопросы, связанные с подготовкой к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате. По словам главы киевского режима, встреча состоится в начале марта.
"Зеленский сказал, что надеется на завершение конфликта в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и он предпочел бы, чтобы она закончилась в течение месяца", — цитирует выдержку из материала РИА Новости.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Следующие переговоры по Украине планируют также провести в Швейцарии.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.
Как сообщало агентство Bloomberg, Америка хочет достичь соглашения по украинскому вопросу к празднику Дня независимости США – 4 июля.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский снова попросил встречи с Путиным
Уиткофф: в течение 3 недель может быть новый раунд переговоров по Украине
Украина готова к реальным компромиссам – Зеленский назвал условие
 
Владимир ЗеленскийДональд ТрампУкраинаСШАПолитикаВнешняя политикаВ миреСМИНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30День защитника Крыма: Аксенов назвал формулу победы
08:13Когда закончится СВО: Зеленский и Трамп назвали сроки
07:54Боярский приговор: как появился первый русский Воинский устав
07:37Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го
07:10ПВО отразила атаку беспилотников над Черным и Азовским морями
06:58Над автостанцией "Курортная" в Симферополе возвели крышу
06:30Удары по Украине сегодня: Киев и Харьков объяты огнем
06:07Как идет строительство театра кукол в Симферополе и когда его закончат
00:01Мокрый снег с туманом и метель: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 26 февраля
23:16Над Крымом и Черным морем ликвидировали 36 беспилотников за три часа
23:02Катер под флагом США вторгся в воды Кубы: ответным огнем убиты четверо
22:52Текущая зима стала самой сложной для Украины – Зеленский
22:42Теракты Киева против РФ и рост российской экономики: главное за день
22:27Ядерное оружие для Украины: с какой целью СВР публично заявила об этом
22:09Зеленский вывел Украину сразу из 30 соглашений СНГ
21:43В Геническе наемника ВСУ приговорили к восьми годам
21:27Смерть младенца в перинатальном центре Симферополя – дело у Бастрыкина
21:07В Крыму наказали 14-летнего "шумахера"
20:50В Севастополе женщина сбила ребенка на "зебре"
Лента новостейМолния