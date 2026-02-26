Когда закончится СВО: Зеленский и Трамп назвали сроки
Зеленский надеется на завершение СВО в этом году – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине до конца текущего года. Как пишет портал Axios, эту мысль он озвучил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Телефонный разговор Зеленского с американским лидером Трампом состоялся накануне вечером. Глава киевского режима пожаловался на самую трудную для Украины зиму, также прозвучали вопросы, связанные с подготовкой к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате. По словам главы киевского режима, встреча состоится в начале марта.
"Зеленский сказал, что надеется на завершение конфликта в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и он предпочел бы, чтобы она закончилась в течение месяца", — цитирует выдержку из материала РИА Новости.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Следующие переговоры по Украине планируют также провести в Швейцарии.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.
Как сообщало агентство Bloomberg, Америка хочет достичь соглашения по украинскому вопросу к празднику Дня независимости США – 4 июля.
