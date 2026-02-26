Какой сегодня праздник: 26 февраля

https://crimea.ria.ru/20260226/kakoy-segodnya-prazdnik-26-fevralya-1135194668.html

26 февраля 2014 года в Симферополе прошел исторический митинг, положивший начало Крымской весне.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. 26 февраля 2014 года в Симферополе прошел исторический митинг, положивший начало Крымской весне.Знаменательные событияВ 2014 году в Симферополе прошел исторический митинг, положивший начало Крымской весне – у стен парламента собрались сторонники пророссийских сил, чтобы выразить свой протест против государственного переворота в Киеве, и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы. В ответ лидеры запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* собрали группу радикально настроенных людей, в том числе и представителей запрещенного в России "Правого сектора"*. Произошли массовые столкновения, в результате которых погибли участники митинга со стороны пророссийских сил Игорь Постный и Валентина Корнева. Еще около 80 человек получили ранения.* Запрещенные в РФ организацииВ 1712 году указом Петра I в Российской империи был основан Тульский оружейный завод.В 1878 году французский филолог Эмиль Литтре по просьбе ученого Шарля Седийо найти подходящее название микроорганизмам придумал термин "микроб" (от греч. μικρός — малый и βίος — жизнь).В 1935 году шотландский изобретатель Роберт Уотсон-Уотт провел первые испытания радара.В 1936 году в немецком городе Штутгарте был выпущен первый автомобиль "Фольксваген".Что празднуют в миреПланета отмечает оригинальный праздник – Всемирный день неторопливости. Его придумала итальянская ассоциация "Искусство медленно жить", провозгласившая лозунг: "Не торопись и насладись моментом". В этот день принято отдавать предпочтение делам, на которые "хронически не хватает времени" – театрам, хобби, чтению.Еще один забавный праздник приходится на 26 февраля – День поиска норы спящего лета. Видимо, его придумали те, кто очень любит тепло и прятки. Особенно весело праздник проходит в детских учреждениях – детсадах, секциях, анимационных студиях.Также в этот понедельник можно отметить День термоса, Всемирный день фисташек, День рассказывания сказок. Профессиональные праздники у стекломойщиков и слесарей. Именины у Зои, Фотинии, Светланы, Симеона, Стефана, Веры, Анны, Ивана, Михаила, Василия, Павла, Евгения, Владимира.Кто родился26 февраля 1802 года родился французский писатель Виктор Гюго – основоположник французского романтизма, вошедший в историю как борец за свободу и гуманистические идеалы. Произведения Гюго, покорившие мир: "Человек, который смеется", "Отверженные", "Собор Парижской Богоматери".В 1869 году на свет появилась советская революционерка, партийный деятель, жена и соратница Ленина Надежда Крупская. Она одна из создателей советской системы народного образования, целью которого было не только обучение, но и идейное воспитание. Крупская также автор многочисленных работ о Ленине.В 1929 году родился американский промышленник, изобретатель джинсов Леви Страусс.В 1941-м родился советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Евгений Жариков. Зритель полюбил его за роль молодого дипломата Вадима в комедии про дикарей-курортников "Три плюс два". Жариков снялся в фильмах "Рожденная революцией", "Долгая дорога в дюнах", "Первая конная", "Я остаюсь" и других.Также 26 февраля родились президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

