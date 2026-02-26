Рейтинг@Mail.ru
Как в Крыму работает новая программа обучения студентов на заводе
Как в Крыму работает новая программа обучения студентов на заводе
Как в Крыму работает новая программа обучения студентов на заводе

В Крыму лучших студентов инженерных специальностей трудоустраивают на завод во время учебы

11:30 26.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках новой образовательной программы подготовки инженерных кадров на базе завода лучшие студенты получают возможность трудоустраиваться еще во время учебы, при этом предприятия обретают не только молодых специалистов, но и драйверы развития в условиях активной модернизации и автоматизации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Физико-технического института КФУ им. Вернадского Александр Нудьга.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике студенты одного из вузов начали обучаться по новой образовательной программе подготовки инженерных кадров на базе завода.
По словам директора ФТИ Александра Нудьги, сейчас такая практика вовлечения студентов в учебно-рабочий процесс очень актуальна для Крыма, как и для всей России, потому что выигрывают от нее все: и вузы, и студенты, и предприятия.
"Ребята туда (на завод – ред.) идут не просто как на практику. Это и практика тоже, но это и образовательный процесс, так называемый дуальный, когда они будут проходить обучение и в стенах Крымского федерального университета и в непосредственно на предприятии", – сказал Нудьга.
Такой практико-ориентированный подход гарантирует, что ребята по окончании университета потратят меньший период времени на адаптацию к своей инженерной-технической профессии, подчеркнул он.
Кроме того, таким образом решается вопрос трудоустройства молодых специалистов, то есть главная задача вуза при их подготовке, заметил Нудьга. Причем возможность стать сотрудником предприятия, по словам Нудьги, у студента есть уже в процессе обучения.
"Завод благодаря этому проекту... получает возможность отобрать лучших студентов, потому что образовательный процесс ведут непосредственно специалисты завода, у них есть контакт с обучающимися, и лучшим они предлагают трудоустроиться... И среди наших студентов тех направлений, которые сейчас там проходят обучение, уже есть те, кто трудоустроен", – сказал Нудьга.
Важно отметить также, что сегодня заводы рассматривают профильные вузы не только как источник кадров, но и знаний, подчеркнул он.
Специалисты заводов вместе с учеными разрабатывают новые технологии в рамках активного процесса автоматизации и роботизации, в частности внедрения современных станков с ЧПУ (числовое программное управление).
Пока источником новых знаний, локомотивом модернизаций и внедрения технических новшеств для крымских предприятий являются преподаватели профильных специальностей в вузах, но в перспективе ими станут вчерашние студенты, уверен Нудьга.
"Да, мы рассчитываем, что в дальнейшем все-таки студенты, молодежь, новое поколение будет драйвером роста и развития наших крымских предприятий, которых, я надеюсь, будет становиться все больше", – добавил он.
В этом году участниками программы смогли стать студенты 1 и 3 курса двух направлений подготовки: "Системный анализ и управление", "Автоматизация технологических процессов и производств", но возможности взаимодействия вузов и заводов намерены расширять.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым закрепит выпускников за больницами для решения кадрового дефицита
Студенты Новороссии активно работают в туротрасли Крыма
Как в Крыму развивают генетическую диагностику
 
