https://crimea.ria.ru/20260226/kak-v-krymu-rabotaet-novaya-programma-obucheniya-studentov-na-zavode-1153500399.html

Как в Крыму работает новая программа обучения студентов на заводе

Как в Крыму работает новая программа обучения студентов на заводе - РИА Новости Крым, 26.02.2026

Как в Крыму работает новая программа обучения студентов на заводе

В Крыму в рамках новой образовательной программы подготовки инженерных кадров на базе завода лучшие студенты получают возможность трудоустраиваться еще во время РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T11:30

2026-02-26T11:30

2026-02-26T11:30

радио "спутник в крыму"

высшее образование в крыму

трудоустройство

студенты

промышленность в крыму

кфу (крымский федеральный университет)

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151157897_0:1:878:495_1920x0_80_0_0_2805dade7eac52067b3c01984fff6732.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках новой образовательной программы подготовки инженерных кадров на базе завода лучшие студенты получают возможность трудоустраиваться еще во время учебы, при этом предприятия обретают не только молодых специалистов, но и драйверы развития в условиях активной модернизации и автоматизации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Физико-технического института КФУ им. Вернадского Александр Нудьга.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике студенты одного из вузов начали обучаться по новой образовательной программе подготовки инженерных кадров на базе завода.По словам директора ФТИ Александра Нудьги, сейчас такая практика вовлечения студентов в учебно-рабочий процесс очень актуальна для Крыма, как и для всей России, потому что выигрывают от нее все: и вузы, и студенты, и предприятия."Ребята туда (на завод – ред.) идут не просто как на практику. Это и практика тоже, но это и образовательный процесс, так называемый дуальный, когда они будут проходить обучение и в стенах Крымского федерального университета и в непосредственно на предприятии", – сказал Нудьга.Такой практико-ориентированный подход гарантирует, что ребята по окончании университета потратят меньший период времени на адаптацию к своей инженерной-технической профессии, подчеркнул он.Кроме того, таким образом решается вопрос трудоустройства молодых специалистов, то есть главная задача вуза при их подготовке, заметил Нудьга. Причем возможность стать сотрудником предприятия, по словам Нудьги, у студента есть уже в процессе обучения.Важно отметить также, что сегодня заводы рассматривают профильные вузы не только как источник кадров, но и знаний, подчеркнул он.Специалисты заводов вместе с учеными разрабатывают новые технологии в рамках активного процесса автоматизации и роботизации, в частности внедрения современных станков с ЧПУ (числовое программное управление).Пока источником новых знаний, локомотивом модернизаций и внедрения технических новшеств для крымских предприятий являются преподаватели профильных специальностей в вузах, но в перспективе ими станут вчерашние студенты, уверен Нудьга."Да, мы рассчитываем, что в дальнейшем все-таки студенты, молодежь, новое поколение будет драйвером роста и развития наших крымских предприятий, которых, я надеюсь, будет становиться все больше", – добавил он.В этом году участниками программы смогли стать студенты 1 и 3 курса двух направлений подготовки: "Системный анализ и управление", "Автоматизация технологических процессов и производств", но возможности взаимодействия вузов и заводов намерены расширять.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закрепит выпускников за больницами для решения кадрового дефицита Студенты Новороссии активно работают в туротрасли КрымаКак в Крыму развивают генетическую диагностику

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высшее образование в крыму, трудоустройство, студенты, промышленность в крыму, кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, крым