https://crimea.ria.ru/20260226/kak-idet-stroitelstvo-teatra-kukol-v-simferopole-i-kogda-ego-zakonchat-1153464518.html

Как идет строительство театра кукол в Симферополе и когда его закончат

Как идет строительство театра кукол в Симферополе и когда его закончат - РИА Новости Крым, 26.02.2026

Как идет строительство театра кукол в Симферополе и когда его закончат

Крымский государственный детский центр театрального искусства в Симферополе достроят в 2026 году. В эфире радио "Спутник в Крыму" это подтвердила... РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T06:07

2026-02-26T06:07

2026-02-26T06:07

радио "спутник в крыму"

театр

театры крыма

строительство

реализация фцп в крыму и севастополе

новости крыма

крым

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150833345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac1a0e0c0e1b2203770150ad9da6a2b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Крымский государственный детский центр театрального искусства в Симферополе достроят в 2026 году. В эфире радио "Спутник в Крыму" это подтвердила зампредседателя Госсовета РК, глава комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко.В ноябре 2025 года подрядчик сообщил, что готовность этого долгостроя – 73%. В Минстрое республики тогда заявили, что Крымский государственный детский центр театрального искусства планируется ввести в эксплуатацию к концу 2026 года.Сегодня окончание строительства этого долгостроя, где менялись подрядчики и сметы, – животрепещущий вопрос, который всех интересует, заметила Пономаренко.По ее словам, работа строительной компании на объекте "находится под постоянным контролем руководства Крыма", и как только она будет окончена, здание начнут "наполнять содержанием", и технологии здесь будут использоваться современные."Идем в ногу со временем. Потому что уже просто прийти на спектакль, просто посидеть, посмотреть – наши театры уже так практически не работают", – добавила Пономаренко.Она выразила надежду на то, что новое и долгожданное учреждение культуры "станет местом притяжения для детей, юношества и вообще для всех крымчан"."Потому что культура очень востребована", – заключила ПономаренкоИстория долгострояСтроительство Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте снесенного аварийного здания театра кукол началось в 2018 году по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма. Подряд стоимостью около 1 млрд рублей получила питерская компания ООО "Меандр". Ввести центр в эксплуатацию планировали в декабре 2019 года.Но в июле 2021 года Арина Новосельская, занимавшая тогда должность министра культуры Крыма, заявила, что проектно-сметная документация требует корректировки. В ноябре того же года она попала под следствие с обвинением в получении взятки.Как установило следствие, чиновница получила от "Меандра" 25 млн рублей за покровительство при строительстве центра. В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы.В сентябре 2023 года был определен новый подрядчик работ на объекте – ООО "Теплостройсервис". Цена контракта, согласно документам, составила 928,2 млн рублей. Строительство возобновили в конце 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТО Крымскому академическому театру кукол присвоили имя Бориса Азарова По ту сторону рампы: как живут театры древнейших городов России В Крыму отремонтируют более 70 домов культуры и сельских клубов

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, театры крыма, строительство, реализация фцп в крыму и севастополе, новости крыма, крым, симферополь