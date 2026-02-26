https://crimea.ria.ru/20260226/kak-idet-stroitelstvo-teatra-kukol-v-simferopole-i-kogda-ego-zakonchat-1153464518.html
Как идет строительство театра кукол в Симферополе и когда его закончат
Как идет строительство театра кукол в Симферополе и когда его закончат - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Как идет строительство театра кукол в Симферополе и когда его закончат
Крымский государственный детский центр театрального искусства в Симферополе достроят в 2026 году. В эфире радио "Спутник в Крыму" это подтвердила... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T06:07
2026-02-26T06:07
2026-02-26T06:07
радио "спутник в крыму"
театр
театры крыма
строительство
реализация фцп в крыму и севастополе
новости крыма
крым
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150833345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac1a0e0c0e1b2203770150ad9da6a2b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Крымский государственный детский центр театрального искусства в Симферополе достроят в 2026 году. В эфире радио "Спутник в Крыму" это подтвердила зампредседателя Госсовета РК, глава комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко.В ноябре 2025 года подрядчик сообщил, что готовность этого долгостроя – 73%. В Минстрое республики тогда заявили, что Крымский государственный детский центр театрального искусства планируется ввести в эксплуатацию к концу 2026 года.Сегодня окончание строительства этого долгостроя, где менялись подрядчики и сметы, – животрепещущий вопрос, который всех интересует, заметила Пономаренко.По ее словам, работа строительной компании на объекте "находится под постоянным контролем руководства Крыма", и как только она будет окончена, здание начнут "наполнять содержанием", и технологии здесь будут использоваться современные."Идем в ногу со временем. Потому что уже просто прийти на спектакль, просто посидеть, посмотреть – наши театры уже так практически не работают", – добавила Пономаренко.Она выразила надежду на то, что новое и долгожданное учреждение культуры "станет местом притяжения для детей, юношества и вообще для всех крымчан"."Потому что культура очень востребована", – заключила ПономаренкоИстория долгострояСтроительство Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте снесенного аварийного здания театра кукол началось в 2018 году по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма. Подряд стоимостью около 1 млрд рублей получила питерская компания ООО "Меандр". Ввести центр в эксплуатацию планировали в декабре 2019 года.Но в июле 2021 года Арина Новосельская, занимавшая тогда должность министра культуры Крыма, заявила, что проектно-сметная документация требует корректировки. В ноябре того же года она попала под следствие с обвинением в получении взятки.Как установило следствие, чиновница получила от "Меандра" 25 млн рублей за покровительство при строительстве центра. В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы.В сентябре 2023 года был определен новый подрядчик работ на объекте – ООО "Теплостройсервис". Цена контракта, согласно документам, составила 928,2 млн рублей. Строительство возобновили в конце 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТО Крымскому академическому театру кукол присвоили имя Бориса Азарова По ту сторону рампы: как живут театры древнейших городов России В Крыму отремонтируют более 70 домов культуры и сельских клубов
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150833345_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d4a95a12a7373bfa43ab6ed0ba8bc0d6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, театры крыма, строительство, реализация фцп в крыму и севастополе, новости крыма, крым, симферополь
Как идет строительство театра кукол в Симферополе и когда его закончат
Театр кукол в Крыму достроят в 2026 году – глава комитета Госсовета РК по культуре
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым.
Крымский государственный детский центр театрального искусства в Симферополе достроят в 2026 году. В эфире радио "Спутник в Крыму"
это подтвердила зампредседателя Госсовета РК, глава комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко.
В ноябре 2025 года подрядчик сообщил, что готовность этого долгостроя – 73%. В Минстрое республики тогда заявили, что Крымский государственный детский центр театрального искусства планируется ввести в эксплуатацию к концу 2026 года.
Сегодня окончание строительства этого долгостроя, где менялись подрядчики и сметы, – животрепещущий вопрос, который всех интересует, заметила Пономаренко.
"Очень нужно нашему театру кукол свое здание. Потому что они, бедные, работают, (ставят) чудесные спектакли, и все время в аренде у Крымского академического драматического театра. И все ждут. Огромное здание в конце концов нужно завершить. Планируется в 2026-м году завершение. Мы уже видим, что это случится", – сказала Пономаренко.
По ее словам, работа строительной компании на объекте "находится под постоянным контролем руководства Крыма", и как только она будет окончена, здание начнут "наполнять содержанием", и технологии здесь будут использоваться современные.
"Идем в ногу со временем. Потому что уже просто прийти на спектакль, просто посидеть, посмотреть – наши театры уже так практически не работают", – добавила Пономаренко.
Она выразила надежду на то, что новое и долгожданное учреждение культуры "станет местом притяжения для детей, юношества и вообще для всех крымчан".
"Потому что культура очень востребована", – заключила Пономаренко
История долгостроя
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте снесенного аварийного здания
театра кукол началось в 2018 году
по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма. Подряд стоимостью около 1 млрд рублей получила питерская компания ООО "Меандр". Ввести центр в эксплуатацию планировали в декабре 2019 года.
Но в июле 2021 года Арина Новосельская
, занимавшая тогда должность министра культуры Крыма, заявила, что проектно-сметная документация требует корректировки. В ноябре того же года она попала под следствие с обвинением в получении взятки.
Как установило следствие, чиновница получила от "Меандра" 25 млн рублей за покровительство при строительстве центра. В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы.
В сентябре 2023 года был определен новый подрядчик работ на объекте – ООО "Теплостройсервис". Цена контракта, согласно документам, составила 928,2 млн рублей.
Строительство возобновили в конце 2024 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: