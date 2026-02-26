Рейтинг@Mail.ru
Госдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260226/gosduma-zapretila-ekstraditsiyu-voevavshikh-za-rf-inostrantsev-1153510414.html
Госдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев
Госдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Госдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев
Госдума приняла в окончательном чтении закон, запрещающий выдавать для уголовного преследования иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил РФ или иных... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T13:55
2026-02-26T13:55
государственная дума рф
закон и право
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/17/1139078365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7057ea235b7eb1577e5caf0af4622600.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Госдума приняла в окончательном чтении закон, запрещающий выдавать для уголовного преследования иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил РФ или иных российских воинских формирований. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Закон расширяет перечень оснований, влекущих отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора.В частности, другому государству будет отказано в выдаче иностранца или человека без гражданства, если он служил или служит по контракту в ВС РФ или иных воинских формированиях России и участвовал в боевых действиях.Также на рассмотрении Госдумы находятся законопроекты, запрещающие выдворение и депортацию иностранцев, служивших в российской армии. Кроме того, предполагается запретить отказы данной категории иностранцев в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/17/1139078365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efbf330d63806daf8b0679ac5d8727c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, закон и право, вооруженные силы россии, новости
Госдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев

В России запретили выдачу другим государствам служивших в армии РФ иностранцев

13:55 26.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ.
Здание Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Госдума приняла в окончательном чтении закон, запрещающий выдавать для уголовного преследования иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил РФ или иных российских воинских формирований. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Закон расширяет перечень оснований, влекущих отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора.
В частности, другому государству будет отказано в выдаче иностранца или человека без гражданства, если он служил или служит по контракту в ВС РФ или иных воинских формированиях России и участвовал в боевых действиях.
Также на рассмотрении Госдумы находятся законопроекты, запрещающие выдворение и депортацию иностранцев, служивших в российской армии. Кроме того, предполагается запретить отказы данной категории иностранцев в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Государственная Дума РФЗакон и правоВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47Расширен период страхового стажа для работавших в Крыму и Севастополе
14:41Новая философия гостеприимства – что предлагает Крым
14:13В Крыму откроются четыре новые школы в этом году
14:06Чудесное спасение: в Питере прохожие поймали выпавшего с 10 этажа малыша
13:55Госдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев
13:49Новости СВО: Киев за сутки потерял 1115 боевиков
13:39В Симферополе водитель врезался в линию электропередачи и скрылся
13:32Непогода остановила паром в Севастополе
13:25Песков озвучил позицию Кремля по Совету мира
13:10Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
13:02В Крыму почтили память погибших у стен парламента 12 лет назад
12:45Массированный удар по Украине: что уничтожено
12:25В Симферополе включат системы оповещения
12:18В России появился первый отечественный робот-хирург
12:13В Симферополе устанавливают пролетные арки "горбатого" моста
12:04В Севастополе горит ремонтная мастерская - эвакуированы 30 человек
11:56Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
11:48Агенты Киева заложили бомбу под машину военного в Петербурге 1:06
11:45Умерла сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова
11:30Как в Крыму работает новая программа обучения студентов на заводе
Лента новостейМолния