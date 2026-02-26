https://crimea.ria.ru/20260226/gosduma-zapretila-ekstraditsiyu-voevavshikh-za-rf-inostrantsev-1153510414.html
Госдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев
26.02.2026
Госдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев
Госдума приняла в окончательном чтении закон, запрещающий выдавать для уголовного преследования иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил РФ или иных... РИА Новости Крым, 26.02.2026
Госдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев
В России запретили выдачу другим государствам служивших в армии РФ иностранцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Госдума приняла в окончательном чтении закон, запрещающий выдавать для уголовного преследования иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил РФ или иных российских воинских формирований. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Закон расширяет перечень оснований, влекущих отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора.
В частности, другому государству будет отказано в выдаче иностранца или человека без гражданства, если он служил или служит по контракту в ВС РФ или иных воинских формированиях России и участвовал в боевых действиях.
Также на рассмотрении Госдумы находятся законопроекты, запрещающие выдворение и депортацию иностранцев, служивших в российской армии. Кроме того, предполагается запретить отказы данной категории иностранцев в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство.
