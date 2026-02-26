https://crimea.ria.ru/20260226/energetiki-kryma-pereshli-v-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-nepogody-1153509080.html
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
В Крыму энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Крыму энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".26-27 февраля в регионе ожидается усиление северо-западного ветра с переходом на северо-восточный скоростью 15-20 м/с. Также прогнозируется в течение дня мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Местами гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
