Документалистика в период войны: как журналисты пишут историю
Документалистика в период войны: как журналисты пишут историю
Документалистика в период войны: как журналисты пишут историю
Документалистика в период войны: как журналисты пишут историю
Журналистика в период боевых действий – это неотъемлемая часть истории любого народа. По фотографиям, видеохронике, новостным заметкам и репортерским очеркам... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T10:21
2026-02-26T10:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Журналистика в период боевых действий – это неотъемлемая часть истории любого народа. По фотографиям, видеохронике, новостным заметкам и репортерским очеркам спустя годы потомки формируют реальное представление о подвигах своих предков. А значит, искажение контекста исторических событий в угоду тем или иным политическим и социальным явлениям, включая влияния других стран на наш культурный слой, благодаря работе документалистов становится практически невозможным. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал сценарист, режиссер, телеведущий, исполнительный продюсер Национальной гостелерадиокомпании Республики Беларусь, член Белорусского союза журналистов и кинематографистов, доцент искусствоведения (г. Минск) Сергей Катьер.Документалистика – это факты"Документальное кино всегда оперировало фактом. Сегодня, когда в мире буквально процветает фейковое мышление, считаю, что только документальное честное кино является отражением настоящей правды", – сказал он.Режиссер отметил, что события, запечатленные документалистами, – неизменны. Люди, спустя даже большой промежуток времени, смогут на основе этих кадров сделать свои выводы и не навязанные никакой идеологией оценки.Сергей Катьер напомнил, что во времена Великой Отечественной войны было создано целое подразделение кинооператоров, которые работали на всех направлениях фронта. После, по этим мозаичным фрагментам, была сложена общая реальная картина боевых действий 1941-1945 годов.Также Сергей Катьер рассказал, что недавно закончил работу над документальным фильмом "Возвращение" о передаче останков летчика времен Великой Отечественной войны. Пилота обнаружили поисковики в окрестностях Геленджика и вернули героя на родную землю Белоруссии."Такие работы – это все небольшие части нашей общей большой истории. Поэтому каждый документалист должен быть искренним и любопытным. Журналисты, работающие в этом направлении, выполняют большую работу, которая, порой, стоит им даже собственных жизней", – подчеркнул он.Историю пишут журналистыПо мнению гендиректора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяны Умрихиной, журналисты пишут историю, объективно собирая как героические, так и трагические моменты своего народа. Поэтому все это, в первую очередь, является доказательной базой тех событий, которые, спустя десятилетия пытаются исказить на Западе."К примеру, если бы не работы (военного фотокорреспондента – ред.) Евгения Халдея, могли бы мы доказать сейчас так сказать просвещенной Европе, что сделала Красная армия на самом деле? Сколько погибло наших солдат за их народы? И сейчас фотографиями, видеосъемками мы можем показать, как они (европейцы – ред.) встречали наших солдат, несли цветы, обнимали и благодарили за спасенные их жизни", – напомнила Умрихина.Также она отметила, что весь тот фактаж, который добывается военкорами сейчас на полях спецоперации, даст возможность наградить героев и покарать предателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сослан Фидаров: "мой герой сегодня – это парень из землянки на СВО""Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах РоссииФильмы об СВО произвели революцию в документальном кино в России
Документалистика в период войны: как журналисты пишут историю

Честная документалистика является доказательной базой исторических событий - режиссер

10:21 26.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкКинокамера
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Журналистика в период боевых действий – это неотъемлемая часть истории любого народа. По фотографиям, видеохронике, новостным заметкам и репортерским очеркам спустя годы потомки формируют реальное представление о подвигах своих предков. А значит, искажение контекста исторических событий в угоду тем или иным политическим и социальным явлениям, включая влияния других стран на наш культурный слой, благодаря работе документалистов становится практически невозможным. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал сценарист, режиссер, телеведущий, исполнительный продюсер Национальной гостелерадиокомпании Республики Беларусь, член Белорусского союза журналистов и кинематографистов, доцент искусствоведения (г. Минск) Сергей Катьер.

Документалистика – это факты

"Документальное кино всегда оперировало фактом. Сегодня, когда в мире буквально процветает фейковое мышление, считаю, что только документальное честное кино является отражением настоящей правды", – сказал он.
Режиссер отметил, что события, запечатленные документалистами, – неизменны. Люди, спустя даже большой промежуток времени, смогут на основе этих кадров сделать свои выводы и не навязанные никакой идеологией оценки.
Сергей Катьер напомнил, что во времена Великой Отечественной войны было создано целое подразделение кинооператоров, которые работали на всех направлениях фронта. После, по этим мозаичным фрагментам, была сложена общая реальная картина боевых действий 1941-1945 годов.
"Документальное кино – самый важный инструмент для того, чтобы оставить потомкам правду о нашей жизни. Не важно: военной, гражданской или послевоенной. Это наш коллективный семейный альбом", – считает режиссер.
© РИА Новости КрымСергей Катьер
Также Сергей Катьер рассказал, что недавно закончил работу над документальным фильмом "Возвращение" о передаче останков летчика времен Великой Отечественной войны. Пилота обнаружили поисковики в окрестностях Геленджика и вернули героя на родную землю Белоруссии.
"Такие работы – это все небольшие части нашей общей большой истории. Поэтому каждый документалист должен быть искренним и любопытным. Журналисты, работающие в этом направлении, выполняют большую работу, которая, порой, стоит им даже собственных жизней", – подчеркнул он.

Историю пишут журналисты

По мнению гендиректора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяны Умрихиной, журналисты пишут историю, объективно собирая как героические, так и трагические моменты своего народа. Поэтому все это, в первую очередь, является доказательной базой тех событий, которые, спустя десятилетия пытаются исказить на Западе.
"К примеру, если бы не работы (военного фотокорреспондента – ред.) Евгения Халдея, могли бы мы доказать сейчас так сказать просвещенной Европе, что сделала Красная армия на самом деле? Сколько погибло наших солдат за их народы? И сейчас фотографиями, видеосъемками мы можем показать, как они (европейцы – ред.) встречали наших солдат, несли цветы, обнимали и благодарили за спасенные их жизни", – напомнила Умрихина.
Также она отметила, что весь тот фактаж, который добывается военкорами сейчас на полях спецоперации, даст возможность наградить героев и покарать предателей.
