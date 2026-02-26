https://crimea.ria.ru/20260226/den-zaschitnika-kryma-aksenov-nazval-formulu-pobedy-1153494631.html

День защитника Крыма: Аксенов назвал формулу победы

Готовность крымчан отстаивать свою свободу и право оставаться собой позволила избежать большого кровопролития в день митинга у стен Верховного Совета Крыма 26... РИА Новости Крым, 26.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Готовность крымчан отстаивать свою свободу и право оставаться собой позволила избежать большого кровопролития в день митинга у стен Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года, а затем бескровно вернуться в состав России. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в 12-ю годовщину митинга.Он подчеркнул, что самым важным в тот момент было не допустить масштабного кровопролития, результатом которого стало бы скатывание полуострова к хаосу и гражданской войне. И это удалось благодаря выдержке и мудрости крымчан. В ходе столкновений погибли два человека, многие пострадали, напомнил Аксенов.26 февраля 2014 года стал одним из самых сложных и решающих дней в новейшей истории Крыма. Крымские парламентарии в этот день планировали рассмотреть вопрос о политической ситуации в стране, заслушать отчет правительства и кулуарно обсудить отставку премьер-министра Крыма Анатолия Могилева. Около 10:00 у здания Верховного совета Крыма стали собраться активисты русских организаций. Они пришли выразить свой протест против государственного переворота в Киеве и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы.В ответ лидеры запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа* собрали у стен парламента группу радикально настроенных людей, в том числе и представителей запрещенного в России "Правого сектора"**. В Симферополе меджлисовцы* требовали отменить заседание, стали собираться во дворике здания, намереваясь пробраться внутрь. Охраняли парламент два десятка милиционеров и добровольцы – казаки и дружины самообороны.Глава партии "Русское единство" Сергей Аксенов и несколько других депутатов пытались не допустить прямого столкновения митингующих. К 14:00 к митингу присоединились прибывшие из Севастополя русские активисты. В этот момент меджлисовцы* решили "продавить" вход в здание. Во время исторического митинга 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента в Симферополе проукраинские экстремисты применяли против своих оппонентов палки, отвертки, заточенные гвозди и битое стекло. Преимущество в итоге оказалось у проукраинских активистов, они выхватывали у пророссийских митингующих флаги и жгли их.Несколько протестующих смогли проникнуть в здание Верховного совета Крыма. Правда, потом добровольно покинули его. Но заседание крымского парламента так и не состоялось.Во время давки у Верховного совета Крыма погибли Игорь Постный и Валентина Коренева. Они были посмертно награждены медалями "За защиту Республики Крым". Всего за медицинской помощью обратились более трех десятков участников митинга, в общем травмы получили более 70 человек.По факту массовых беспорядков было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал заместитель председателя меджлиса* Ахтем Чийгоз, которого приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позже он был помилован указом президента России.* запрещенная в РФ экстремистская организация**запрещенная в РФ террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-гоГосударственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справкаКак сепаратисты уничтожили государство Украина – мнение из Крыма

