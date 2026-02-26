Рейтинг@Mail.ru
День защитника Крыма: Аксенов назвал формулу победы - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260226/den-zaschitnika-kryma-aksenov-nazval-formulu-pobedy-1153494631.html
День защитника Крыма: Аксенов назвал формулу победы
День защитника Крыма: Аксенов назвал формулу победы - РИА Новости Крым, 26.02.2026
День защитника Крыма: Аксенов назвал формулу победы
Готовность крымчан отстаивать свою свободу и право оставаться собой позволила избежать большого кровопролития в день митинга у стен Верховного Совета Крыма 26... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T08:30
2026-02-26T08:31
крым
крымская весна
сергей аксенов
память
праздники и памятные даты
новости крыма
митинг 26 февраля 2014 года в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1a/1144480321_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f6f2d5e883217717c273a23835f5047f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Готовность крымчан отстаивать свою свободу и право оставаться собой позволила избежать большого кровопролития в день митинга у стен Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года, а затем бескровно вернуться в состав России. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в 12-ю годовщину митинга.Он подчеркнул, что самым важным в тот момент было не допустить масштабного кровопролития, результатом которого стало бы скатывание полуострова к хаосу и гражданской войне. И это удалось благодаря выдержке и мудрости крымчан. В ходе столкновений погибли два человека, многие пострадали, напомнил Аксенов.26 февраля 2014 года стал одним из самых сложных и решающих дней в новейшей истории Крыма. Крымские парламентарии в этот день планировали рассмотреть вопрос о политической ситуации в стране, заслушать отчет правительства и кулуарно обсудить отставку премьер-министра Крыма Анатолия Могилева. Около 10:00 у здания Верховного совета Крыма стали собраться активисты русских организаций. Они пришли выразить свой протест против государственного переворота в Киеве и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы.В ответ лидеры запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа* собрали у стен парламента группу радикально настроенных людей, в том числе и представителей запрещенного в России "Правого сектора"**. В Симферополе меджлисовцы* требовали отменить заседание, стали собираться во дворике здания, намереваясь пробраться внутрь. Охраняли парламент два десятка милиционеров и добровольцы – казаки и дружины самообороны.Глава партии "Русское единство" Сергей Аксенов и несколько других депутатов пытались не допустить прямого столкновения митингующих. К 14:00 к митингу присоединились прибывшие из Севастополя русские активисты. В этот момент меджлисовцы* решили "продавить" вход в здание. Во время исторического митинга 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента в Симферополе проукраинские экстремисты применяли против своих оппонентов палки, отвертки, заточенные гвозди и битое стекло. Преимущество в итоге оказалось у проукраинских активистов, они выхватывали у пророссийских митингующих флаги и жгли их.Несколько протестующих смогли проникнуть в здание Верховного совета Крыма. Правда, потом добровольно покинули его. Но заседание крымского парламента так и не состоялось.Во время давки у Верховного совета Крыма погибли Игорь Постный и Валентина Коренева. Они были посмертно награждены медалями "За защиту Республики Крым". Всего за медицинской помощью обратились более трех десятков участников митинга, в общем травмы получили более 70 человек.По факту массовых беспорядков было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал заместитель председателя меджлиса* Ахтем Чийгоз, которого приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позже он был помилован указом президента России.* запрещенная в РФ экстремистская организация**запрещенная в РФ террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-гоГосударственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справкаКак сепаратисты уничтожили государство Украина – мнение из Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1a/1144480321_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_803aa9931141ee3bc2231209a0612a9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымская весна, сергей аксенов, память, праздники и памятные даты, новости крыма, митинг 26 февраля 2014 года в крыму
День защитника Крыма: Аксенов назвал формулу победы

Крымчане готовы отстаивать свою свободу и право оставаться собой – Аксенов

08:30 26.02.2026 (обновлено: 08:31 26.02.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова26 февраля 2014 года. Митинг под стенами Верховного Совета Крыма
26 февраля 2014 года. Митинг под стенами Верховного Совета Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Готовность крымчан отстаивать свою свободу и право оставаться собой позволила избежать большого кровопролития в день митинга у стен Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года, а затем бескровно вернуться в состав России. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в 12-ю годовщину митинга.
"26 февраля 2014 года. Один из самых напряженных и драматических дней в истории Крымской весны, да и во всей новейшей истории Крыма. Тысячи крымчан пришли в этот день к Верховному Совету республики в Симферополе, чтобы выразить протест против государственного переворота в Киеве и заявить о своем стремлении к единству с Россией", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что самым важным в тот момент было не допустить масштабного кровопролития, результатом которого стало бы скатывание полуострова к хаосу и гражданской войне. И это удалось благодаря выдержке и мудрости крымчан. В ходе столкновений погибли два человека, многие пострадали, напомнил Аксенов.
"Никто тогда не мог предсказать, что будет дальше. Но крымчане верили в Россию, знали, что борются за правое дело, и были готовы отстаивать свою свободу и право оставаться собой. Это наша формула победы. Ну а день 26 февраля сегодня является памятной датой – Днем защитника Республики Крым", – констатировал он.
26 февраля 2014 года стал одним из самых сложных и решающих дней в новейшей истории Крыма. Крымские парламентарии в этот день планировали рассмотреть вопрос о политической ситуации в стране, заслушать отчет правительства и кулуарно обсудить отставку премьер-министра Крыма Анатолия Могилева. Около 10:00 у здания Верховного совета Крыма стали собраться активисты русских организаций. Они пришли выразить свой протест против государственного переворота в Киеве и заявили о намерении защитить Крым от националистической угрозы.
В ответ лидеры запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа* собрали у стен парламента группу радикально настроенных людей, в том числе и представителей запрещенного в России "Правого сектора"**. В Симферополе меджлисовцы* требовали отменить заседание, стали собираться во дворике здания, намереваясь пробраться внутрь. Охраняли парламент два десятка милиционеров и добровольцы – казаки и дружины самообороны.
Глава партии "Русское единство" Сергей Аксенов и несколько других депутатов пытались не допустить прямого столкновения митингующих. К 14:00 к митингу присоединились прибывшие из Севастополя русские активисты. В этот момент меджлисовцы* решили "продавить" вход в здание. Во время исторического митинга 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента в Симферополе проукраинские экстремисты применяли против своих оппонентов палки, отвертки, заточенные гвозди и битое стекло. Преимущество в итоге оказалось у проукраинских активистов, они выхватывали у пророссийских митингующих флаги и жгли их.
Несколько протестующих смогли проникнуть в здание Верховного совета Крыма. Правда, потом добровольно покинули его. Но заседание крымского парламента так и не состоялось.
Во время давки у Верховного совета Крыма погибли Игорь Постный и Валентина Коренева. Они были посмертно награждены медалями "За защиту Республики Крым". Всего за медицинской помощью обратились более трех десятков участников митинга, в общем травмы получили более 70 человек.
По факту массовых беспорядков было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал заместитель председателя меджлиса* Ахтем Чийгоз, которого приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позже он был помилован указом президента России.
* запрещенная в РФ экстремистская организация
**запрещенная в РФ террористическая организация
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Они шли нас убивать": как Крым прошел точку невозврата в феврале 2014-го
Государственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справка
Как сепаратисты уничтожили государство Украина – мнение из Крыма
 
КрымКрымская веснаСергей АксеновПамятьПраздники и памятные датыНовости КрымаМитинг 26 февраля 2014 года в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:40В ДТП в Севастополе пострадала 2-летняя девочка
10:30В Запорожской области поймали наводчика ВСУ
10:21Документалистика в период войны: как журналисты пишут историю
10:05Польша подняла в воздух военную авиацию и привела в готовность ПВО
09:59Удары по Украине – горят объекты энергетики и промышленности
09:49"Закон о тишине" на Кубани вступит в силу с 1 марта
09:34Пятеро взрослых и трое подростков готовили теракт в Коломне
09:25В России введут новый ГОСТ на пиво
09:19В Крыму обесточены четыре села
09:05Крымский мост сейчас - обстановка утром в четверг
08:44Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – цены в отелях
08:30День защитника Крыма: Аксенов назвал формулу победы
08:13Когда закончится СВО: Зеленский и Трамп назвали сроки
07:54Боярский приговор: как появился первый русский Воинский устав
07:37Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го
07:10ПВО отразила атаку беспилотников над Черным и Азовским морями
06:58Над автостанцией "Курортная" в Симферополе возвели крышу
06:30Удары по Украине сегодня: Киев и Харьков объяты огнем
06:07Как идет строительство театра кукол в Симферополе и когда его закончат
00:01Мокрый снег с туманом и метель: погода в Крыму в четверг
Лента новостейМолния