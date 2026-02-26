Рейтинг@Mail.ru
Чудесное спасение: в Питере прохожие поймали выпавшего с 10 этажа малыша - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Чудесное спасение: в Питере прохожие поймали выпавшего с 10 этажа малыша
Чудесное спасение: в Питере прохожие поймали выпавшего с 10 этажа малыша - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Чудесное спасение: в Питере прохожие поймали выпавшего с 10 этажа малыша
В Санкт-Петербурге прохожие спасли выпавшего из окна 10 этажа полуторагодовалого ребенка. Они успели поймать малыша в растянутую куртку. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 26.02.2026
санкт-петербург
происшествия
дети
новости
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге прохожие спасли выпавшего из окна 10 этажа полуторагодовалого ребенка. Они успели поймать малыша в растянутую куртку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Инцидент произошел в одной из многоэтажек на Богатырском проспекте в четверг. В квартире на 10 этаже вместе с ребенком находились мать и брат. В какой-то момент женщина отошла в туалет, а брат начал играть в компьютерные игры.Поискав ребенка по квартире, мать обнаружила, что в комнате открыто окно. Выглянув в него, она увидела скопление людей и сразу же выбежала на улицу.Выпавшего из окна малыша внизу поймали прохожие, использовав растянутую куртку как батут.Прокуратура города устанавливает все обстоятельства случившегося.На прошлой неделе в Петербурге произошел похожий случай. Дворник Хайрулло Ибадуллаев спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. За этот героический поступок Ибадуллаев был удостоен премии имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Чудесное спасение: в Питере прохожие поймали выпавшего с 10 этажа малыша

В Петербурге прохожие поймали в растянутую куртку выпавшего с 10 этажа ребенка

14:06 26.02.2026
 
Ребенок у окна. Архивное фото
Ребенок у окна. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге прохожие спасли выпавшего из окна 10 этажа полуторагодовалого ребенка. Они успели поймать малыша в растянутую куртку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел в одной из многоэтажек на Богатырском проспекте в четверг. В квартире на 10 этаже вместе с ребенком находились мать и брат. В какой-то момент женщина отошла в туалет, а брат начал играть в компьютерные игры.
Поискав ребенка по квартире, мать обнаружила, что в комнате открыто окно. Выглянув в него, она увидела скопление людей и сразу же выбежала на улицу.
Выпавшего из окна малыша внизу поймали прохожие, использовав растянутую куртку как батут.
Прокуратура города устанавливает все обстоятельства случившегося.
На прошлой неделе в Петербурге произошел похожий случай. Дворник Хайрулло Ибадуллаев спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом.
За этот героический поступок Ибадуллаев был удостоен премии имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Лента новостейМолния