https://crimea.ria.ru/20260226/chudesnoe-spasenie-v-pitere-prokhozhie-poymali-vypavshego-s-10-etazha-malysha-1153510564.html

Чудесное спасение: в Питере прохожие поймали выпавшего с 10 этажа малыша

Чудесное спасение: в Питере прохожие поймали выпавшего с 10 этажа малыша - РИА Новости Крым, 26.02.2026

Чудесное спасение: в Питере прохожие поймали выпавшего с 10 этажа малыша

В Санкт-Петербурге прохожие спасли выпавшего из окна 10 этажа полуторагодовалого ребенка. Они успели поймать малыша в растянутую куртку. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T14:06

2026-02-26T14:06

2026-02-26T14:06

санкт-петербург

происшествия

дети

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111486/72/1114867298_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_ff1418f60fdabada2fe7c32ac2308500.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге прохожие спасли выпавшего из окна 10 этажа полуторагодовалого ребенка. Они успели поймать малыша в растянутую куртку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Инцидент произошел в одной из многоэтажек на Богатырском проспекте в четверг. В квартире на 10 этаже вместе с ребенком находились мать и брат. В какой-то момент женщина отошла в туалет, а брат начал играть в компьютерные игры.Поискав ребенка по квартире, мать обнаружила, что в комнате открыто окно. Выглянув в него, она увидела скопление людей и сразу же выбежала на улицу.Выпавшего из окна малыша внизу поймали прохожие, использовав растянутую куртку как батут.Прокуратура города устанавливает все обстоятельства случившегося.На прошлой неделе в Петербурге произошел похожий случай. Дворник Хайрулло Ибадуллаев спас шестилетнего мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. За этот героический поступок Ибадуллаев был удостоен премии имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, дети, новости, общество