Боярский приговор: как появился первый русский Воинский устав
Боярский приговор: как появился первый русский Воинский устав
Боярский приговор: как появился первый русский Воинский устав - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Боярский приговор: как появился первый русский Воинский устав
450 лет назад, 26 февраля (по новому стилю) 1571 года Иоанн IV Грозный утвердил "Боярский приговор о станичной и сторожевой службе". Документ получил такое... РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. 450 лет назад, 26 февраля (по новому стилю) 1571 года Иоанн IV Грозный утвердил "Боярский приговор о станичной и сторожевой службе". Документ получил такое название, потому что возник в результате обсуждения бояр, то есть приговора, как тогда говорили.Иоанн Грозный был одним из самых образованных и эрудированных людей своей эпохи. Пока он был у власти, Русь увеличилась вдвое, став больше территории всей остальной Европы, а количество населения в стране выросло на треть.Так что в XVI век Россия шагнула независимым и сильным государством. При таких обстоятельствах стране потребовалась и сильная, организованная и упорядоченная армия - с правилами и условиями ратной службы.По сути, "Боярский приговор" стал первым универсальным воинским уставом.По объему документ не был обширным и занимал 14 листов рукописного текста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боярский приговор: как появился первый русский Воинский устав

450 лет назад Иоанн Грозный утвердил "Боярский приговор о станичной и сторожевой службе"

07:54 26.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. 450 лет назад, 26 февраля (по новому стилю) 1571 года Иоанн IV Грозный утвердил "Боярский приговор о станичной и сторожевой службе". Документ получил такое название, потому что возник в результате обсуждения бояр, то есть приговора, как тогда говорили.
Иоанн Грозный был одним из самых образованных и эрудированных людей своей эпохи. Пока он был у власти, Русь увеличилась вдвое, став больше территории всей остальной Европы, а количество населения в стране выросло на треть.
Так что в XVI век Россия шагнула независимым и сильным государством. При таких обстоятельствах стране потребовалась и сильная, организованная и упорядоченная армия - с правилами и условиями ратной службы.
"Боярский приговор" упорядочивал ведение пограничной службы, определял организацию, обязанности, места размещения и сроки выставления сторожевых застав и дозорных подвижных отрядов. Кроме того, бояре договорились и о мерах наказания за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей.
По сути, "Боярский приговор" стал первым универсальным воинским уставом.
По объему документ не был обширным и занимал 14 листов рукописного текста.
Первый воинский устав на Руси
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаИсторияРоссияЗакон и правоОбщество
 
