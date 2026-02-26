Рейтинг@Mail.ru
Блокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в Роскомнадзоре - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Блокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в Роскомнадзоре
Блокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в Роскомнадзоре - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Блокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в Роскомнадзоре
Роскомнадзор заявил, что ведомству нечего добавить о блокировке Telegram в России. Вся информация уже была опубликована ранее.
2026-02-26T18:51
2026-02-26T18:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Роскомнадзор заявил, что ведомству нечего добавить о блокировке Telegram в России. Вся информация уже была опубликована ранее.Ранее ряд СМИ написали, что Telegram в России будет полностью заблокирован в апреле.18 февраля Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований ФЗ.Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от РФ на удаление материалов с запрещенной информацией, подчеркнул руководитель ведомства. И заявил, что есть много фактов, что доступ к перепискам в мессенджере имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные против российской армии.Также глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявлял, что Telegram идет на контакт, в отличие от WhatsApp*, администрация которого не реагировала "ни на одно письмо, ни на одни претензии". Боярский заявил, что не понимает, что мешает Telegram "сделать еще несколько шагов вперед", чтобы снять претензии Роскомнадзора и выстроить с ним отношения.Об ограничении работы мессенджера высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что в замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках о запрете VPN-сервисовВ замедлении Telegram нет ничего хорошего – ПесковОграничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее
россия
Новости
Блокировка Telegram с 1 апреля: что говорят в Роскомнадзоре

Роскомнадзор прокомментировал полную блокировку Telegramс 1 апреля

18:51 26.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Мессенджер Telegram
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Роскомнадзор заявил, что ведомству нечего добавить о блокировке Telegram в России. Вся информация уже была опубликована ранее.
Ранее ряд СМИ написали, что Telegram в России будет полностью заблокирован в апреле.
"Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу", – заявили в РКН.
18 февраля Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основанием для этого решения является систематическое постоянное нарушение мессенджером требований ФЗ.
Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от РФ на удаление материалов с запрещенной информацией, подчеркнул руководитель ведомства. И заявил, что есть много фактов, что доступ к перепискам в мессенджере имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные против российской армии.
Также глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявлял, что Telegram идет на контакт, в отличие от WhatsApp*, администрация которого не реагировала "ни на одно письмо, ни на одни претензии". Боярский заявил, что не понимает, что мешает Telegram "сделать еще несколько шагов вперед", чтобы снять претензии Роскомнадзора и выстроить с ним отношения.
Об ограничении работы мессенджера высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что в замедлении мессенджера Telegram в России нет ничего хорошего, однако законы необходимо выполнять.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Роскомнадзор предупредил о фейковых рассылках о запрете VPN-сервисов
В замедлении Telegram нет ничего хорошего – Песков
Ограничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее
 
Лента новостейМолния