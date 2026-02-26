Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники атакуют Москву – работает ПВО и закрыты аэропорты - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260226/bespilotniki-atakuyut-moskvu--rabotaet-pvo-i-zakryty-aeroporty-1153521150.html
Беспилотники атакуют Москву – работает ПВО и закрыты аэропорты
Беспилотники атакуют Москву – работает ПВО и закрыты аэропорты - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Беспилотники атакуют Москву – работает ПВО и закрыты аэропорты
Силы ПВО Минобороны РФ отбивают атаку украинских беспилотников на Москву – на подлете к российской столице сбили шесть вражеских дронов. Об этом сообщил мэр... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T17:02
2026-02-26T17:42
москва
сергей собянин
пво
вооруженные силы россии
новости
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Силы ПВО Минобороны РФ отбивают атаку украинских беспилотников на Москву – на подлете к российской столице сбили шесть вражеских дронов. Об этом сообщил мэр города-героя Сергей Собянин.О сбитии первых двух дронов ВСУ градоначальник сообщил в 16:42, об уничтожении еще одного украинского беспилотника Собянин проинформировал в 16:55, затем сообщил о сбитии еще трех.Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260226/pvo-otrazila-ataku-bespilotnikov-nad-chernym-i-azovskim-moryami-1153494185.html
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_29c794421aafaba6e044cad269c1a98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, сергей собянин, пво, вооруженные силы россии, новости, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Беспилотники атакуют Москву – работает ПВО и закрыты аэропорты

Атаку беспилотников на Москву отбивает ПВО

17:02 26.02.2026 (обновлено: 17:42 26.02.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Силы ПВО Минобороны РФ отбивают атаку украинских беспилотников на Москву – на подлете к российской столице сбили шесть вражеских дронов. Об этом сообщил мэр города-героя Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал Собянин в своем канале в Max.
О сбитии первых двух дронов ВСУ градоначальник сообщил в 16:42, об уничтожении еще одного украинского беспилотника Собянин проинформировал в 16:55, затем сообщил о сбитии еще трех.
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
07:10
ПВО отразила атаку беспилотников над Черным и Азовским морями
 
МоскваСергей СобянинПВОВооруженные силы РоссииНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22Путин утвердил перечень поручений по итогам годовой пресс-конференции
18:09С марта в Крыму изменится порядок начисления алиментов
17:56Лучшее из местного: что будут дарить новорожденным крымчанам
17:35Путин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта
17:25Под Симферополем отремонтируют мост через Салгир
17:02Беспилотники атакуют Москву – работает ПВО и закрыты аэропорты
16:55В Саках благоустроят сквер площадью почти 10 тысяч квадратных метров
16:4319-летнего крымчанина будут судить за попытку теракта в Симферополе
16:36Три винодельческих проекта из Севастополя получили винные "Оскары"
16:22Стрельба и взрывы слышны по всему побережью Севастополя
16:01Трубы по осени считают: в Керчи заканчивают замену разводящего водовода
15:50Между соседними регионами РФ и Беларуси воссоздадут прямое ж/д сообщение
15:45В Алупке подтапливает территорию школы – прокуратура начала проверку
15:39Путин: безопасность РФ и Белоруссии будет обеспечена всеми средствами
15:35Жителя Крыма наказали за оправдание атаки БПЛА на резиденцию Путина
15:29Под Феодосией в пятницу перекроют дороги
15:25Шесть больниц Крыма получат 350 единиц медицинской техники
15:16В Ставропольском крае поезд столкнулся с легковушкой
15:06В Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за год
14:56Спасителям выпавшего из окна малыша в Питере вручат премию Кеосаяна
Лента новостейМолния