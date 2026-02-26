https://crimea.ria.ru/20260226/bespilotniki-atakuyut-moskvu--rabotaet-pvo-i-zakryty-aeroporty-1153521150.html
Беспилотники атакуют Москву – работает ПВО и закрыты аэропорты
Беспилотники атакуют Москву – работает ПВО и закрыты аэропорты - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Беспилотники атакуют Москву – работает ПВО и закрыты аэропорты
Силы ПВО Минобороны РФ отбивают атаку украинских беспилотников на Москву – на подлете к российской столице сбили шесть вражеских дронов. Об этом сообщил мэр... РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Силы ПВО Минобороны РФ отбивают атаку украинских беспилотников на Москву – на подлете к российской столице сбили шесть вражеских дронов. Об этом сообщил мэр города-героя Сергей Собянин.О сбитии первых двух дронов ВСУ градоначальник сообщил в 16:42, об уничтожении еще одного украинского беспилотника Собянин проинформировал в 16:55, затем сообщил о сбитии еще трех.Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово, Жуковский, Внуково и Шереметьево.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
17:02 26.02.2026 (обновлено: 17:42 26.02.2026)