https://crimea.ria.ru/20260226/avtovokzal-i-ovoschnoy-rynok-v-yalte-kogda-zavershat-remont-1153526217.html

Автовокзал и овощной рынок в Ялте: когда завершат ремонт

Автовокзал и овощной рынок в Ялте: когда завершат ремонт - РИА Новости Крым, 26.02.2026

Автовокзал и овощной рынок в Ялте: когда завершат ремонт

Автовокзал в Ялте начнет принимать транспорт и пассажиров уже к началу туристического сезона, сообщает мэр города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T18:40

2026-02-26T18:40

2026-02-26T18:40

ялта

янина павленко

автобусное сообщение

крым

новости крыма

реконструкция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153524937_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f6237035e7e512c321aa5c4c554b5e9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Автовокзал в Ялте начнет принимать транспорт и пассажиров уже к началу туристического сезона, сообщает мэр города Янина Павленко.По ее словам, основные работы на объекте уже выполнены: укреплен каркас и несущие конструкции, сделано остекление северного и южного фасадов, смонтированы канализационно-водопроводная и электрические сети.Она также уточнила результаты ремонта на овощном рынке. На данный момент территория практически полностью освобождена от некапитальный сооружений, демонтаж капитальных продолжается. Павленко напомнила, что из-за геологических изысканий собственнику пришлось выполнять корректировку проекта.Ранее сообщалось, что Завершено возведение навеса над автостанцией "Курортная" в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму откроются четыре новые школы в этом годуВ Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов"Что изменилось в здании панорамы "Оборона Севастополя" после реставрации

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, янина павленко, автобусное сообщение, крым, новости крыма, реконструкция, фото