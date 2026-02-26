Автовокзал и овощной рынок в Ялте: когда завершат ремонт

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Автовокзал в Ялте начнет принимать транспорт и пассажиров уже к началу туристического сезона, сообщает мэр города Янина Павленко.По ее словам, основные работы на объекте уже выполнены: укреплен каркас и несущие конструкции, сделано остекление северного и южного фасадов, смонтированы канализационно-водопроводная и электрические сети.Она также уточнила результаты ремонта на овощном рынке. На данный момент территория практически полностью освобождена от некапитальный сооружений, демонтаж капитальных продолжается. Павленко напомнила, что из-за геологических изысканий собственнику пришлось выполнять корректировку проекта.Ранее сообщалось, что Завершено возведение навеса над автостанцией "Курортная" в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму откроются четыре новые школы в этом годуВ Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов"Что изменилось в здании панорамы "Оборона Севастополя" после реставрации
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Автовокзал в Ялте начнет принимать транспорт и пассажиров уже к началу туристического сезона, сообщает мэр города Янина Павленко.
По ее словам, основные работы на объекте уже выполнены: укреплен каркас и несущие конструкции, сделано остекление северного и южного фасадов, смонтированы канализационно-водопроводная и электрические сети.
"Продолжаются работы на кровле, установка внутренних перегородок. На первом этаже (нижняя платформа) будут коммерческие помещения, на втором – администрация вокзала и кассы, на третьем – большой зал ожидания (с эскалатором), на четвертом – комнаты отдыха для водителей", – рассказала Павленко.
Она также уточнила результаты ремонта на овощном рынке. На данный момент территория практически полностью освобождена от некапитальный сооружений, демонтаж капитальных продолжается. Павленко напомнила, что из-за геологических изысканий собственнику пришлось выполнять корректировку проекта.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601