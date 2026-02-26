Рейтинг@Mail.ru
Автовокзал и овощной рынок в Ялте: когда завершат ремонт - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Автовокзал и овощной рынок в Ялте: когда завершат ремонт
Автовокзал и овощной рынок в Ялте: когда завершат ремонт - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Автовокзал и овощной рынок в Ялте: когда завершат ремонт
Автовокзал в Ялте начнет принимать транспорт и пассажиров уже к началу туристического сезона, сообщает мэр города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Автовокзал в Ялте начнет принимать транспорт и пассажиров уже к началу туристического сезона, сообщает мэр города Янина Павленко.По ее словам, основные работы на объекте уже выполнены: укреплен каркас и несущие конструкции, сделано остекление северного и южного фасадов, смонтированы канализационно-водопроводная и электрические сети.Она также уточнила результаты ремонта на овощном рынке. На данный момент территория практически полностью освобождена от некапитальный сооружений, демонтаж капитальных продолжается. Павленко напомнила, что из-за геологических изысканий собственнику пришлось выполнять корректировку проекта.Ранее сообщалось, что Завершено возведение навеса над автостанцией "Курортная" в Симферополе.
Автовокзал и овощной рынок в Ялте: когда завершат ремонт

Автовокзал в Ялте должен начать работать к началу туристического сезона

18:40 26.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Автовокзал в Ялте начнет принимать транспорт и пассажиров уже к началу туристического сезона, сообщает мэр города Янина Павленко.
По ее словам, основные работы на объекте уже выполнены: укреплен каркас и несущие конструкции, сделано остекление северного и южного фасадов, смонтированы канализационно-водопроводная и электрические сети.
"Продолжаются работы на кровле, установка внутренних перегородок. На первом этаже (нижняя платформа) будут коммерческие помещения, на втором – администрация вокзала и кассы, на третьем – большой зал ожидания (с эскалатором), на четвертом – комнаты отдыха для водителей", – рассказала Павленко.
Она также уточнила результаты ремонта на овощном рынке. На данный момент территория практически полностью освобождена от некапитальный сооружений, демонтаж капитальных продолжается. Павленко напомнила, что из-за геологических изысканий собственнику пришлось выполнять корректировку проекта.
Реконструкция автовокзала в Ялте
Реконструкция автовокзала в Ялте
1 из 6
Реконструкция автовокзала в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Реконструкция автовокзала в Ялте
Реконструкция автовокзала в Ялте
2 из 6
Реконструкция автовокзала в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Реконструкция автовокзала в Ялте
Реконструкция автовокзала в Ялте
3 из 6
Реконструкция автовокзала в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Реконструкция автовокзала в Ялте
Реконструкция автовокзала в Ялте
4 из 6
Реконструкция автовокзала в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Реконструкция автовокзала в Ялте
Реконструкция автовокзала в Ялте
5 из 6
Реконструкция автовокзала в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Реконструкция автовокзала в Ялте
Реконструкция автовокзала в Ялте
6 из 6
Реконструкция автовокзала в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Ранее сообщалось, что Завершено возведение навеса над автостанцией "Курортная" в Симферополе.
В Крыму откроются четыре новые школы в этом году
В Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов"
Что изменилось в здании панорамы "Оборона Севастополя" после реставрации
 
