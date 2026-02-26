https://crimea.ria.ru/20260226/avtoturisty-vybirayut-yaltu-i-sevastopol--tseny-v-otelyakh-1153494863.html
Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – цены в отелях
Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – цены в отелях - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – цены в отелях
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на личных авто в феврале 2026 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на личных авто в феврале 2026 года. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.На первом месте оказалась Москва, собравшая 11% бронирований и предлагающая среднюю цену на ночевку 4570 рублей. На втором – Санкт-Петербург – 3692 рубля, на третьем – Сочи – 3787 рублей.Также в рейтинг вошли Казань – 3398 рублей, Краснодар – 3693, Красная Поляна – 8999, Архыз – 12737 и Калининград – 3233 рублей за номер в сутки.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий компаниями в феврале, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронированийРоссияне едут в Ялту и Алушту за здоровьем – стоимость размещенияПочему туристы возвращаются в Крым
Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – цены в отелях
Ялта и Севастополь вошли в топ-10 направлений для автопутешествий в феврале