Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – цены в отелях - РИА Новости Крым, 26.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260226/avtoturisty-vybirayut-yaltu-i-sevastopol--tseny-v-otelyakh-1153494863.html
Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – цены в отелях
Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – цены в отелях - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – цены в отелях
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на личных авто в феврале 2026 года. Об этом сообщает российский сервис... РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T08:44
2026-02-26T08:44
крым
ялта
севастополь
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
отдых в крыму
отдых
автомобиль
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153312180_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_70c56e634115ea5206233ecca28aa142.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на личных авто в феврале 2026 года. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.На первом месте оказалась Москва, собравшая 11% бронирований и предлагающая среднюю цену на ночевку 4570 рублей. На втором – Санкт-Петербург – 3692 рубля, на третьем – Сочи – 3787 рублей.Также в рейтинг вошли Казань – 3398 рублей, Краснодар – 3693, Красная Поляна – 8999, Архыз – 12737 и Калининград – 3233 рублей за номер в сутки.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий компаниями в феврале, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования.
крым
ялта
севастополь
крым, ялта, севастополь, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму, отдых, автомобиль, новости крыма, общество
Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – цены в отелях

Ялта и Севастополь вошли в топ-10 направлений для автопутешествий в феврале

08:44 26.02.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРассвет над Ялтой
Рассвет над Ялтой
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на личных авто в феврале 2026 года. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.

По данным аналитиков сервиса, Ялта в рейтинге – на восьмом месте со средней ценой за суточное размещение в 5050 рублей. При этом в курортную столицу Крыма автопутешественники чаще всего едут на три ночевки. Севастополь замыкает десятку лидеров со средним чеком за номер – 3754 рубля. В городе-герое чаще всего остаются на два дня.

На первом месте оказалась Москва, собравшая 11% бронирований и предлагающая среднюю цену на ночевку 4570 рублей. На втором – Санкт-Петербург – 3692 рубля, на третьем – Сочи – 3787 рублей.
Также в рейтинг вошли Казань – 3398 рублей, Краснодар – 3693, Красная Поляна – 8999, Архыз – 12737 и Калининград – 3233 рублей за номер в сутки.
Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий компаниями в феврале, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования.
КрымЯлтаСевастопольТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмОтдых в КрымуОтдыхАвтомобильНовости КрымаОбщество
 
