Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – цены в отелях

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153312180_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_70c56e634115ea5206233ecca28aa142.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на личных авто в феврале 2026 года. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.На первом месте оказалась Москва, собравшая 11% бронирований и предлагающая среднюю цену на ночевку 4570 рублей. На втором – Санкт-Петербург – 3692 рубля, на третьем – Сочи – 3787 рублей.Также в рейтинг вошли Казань – 3398 рублей, Краснодар – 3693, Красная Поляна – 8999, Архыз – 12737 и Калининград – 3233 рублей за номер в сутки.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий компаниями в феврале, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронированийРоссияне едут в Ялту и Алушту за здоровьем – стоимость размещенияПочему туристы возвращаются в Крым

