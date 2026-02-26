https://crimea.ria.ru/20260226/agenty-kieva-zalozhili-bombu-pod-mashinu-voennogo-v-peterburge-1153502844.html

Агенты Киева заложили бомбу под машину военного в Петербурге

Агенты Киева заложили бомбу под машину военного в Петербурге

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге задержаны два агента украинских спецслужб, которые установили бомбу под автомобиль высокопоставленного военнослужащего Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, россияне вступили в переписку с представителем украинских спецслужб и сообщили противнику о готовности совершить теракт.Злоумышленников задержали, они дали признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Накануне в Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по заданию военной разведки Украины хотел поджечь самолет на одном из военных аэродромов региона.24 февраля президент России Владимир Путин поручил ФСБ совместно с другими силовыми ведомствами повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны, предприятий оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области поймали наводчика ВСУВ России выросло число терактовДело о покушении на генерала Алексеева: стали известны заказчики убийства

