https://crimea.ria.ru/20260226/afganistan-zayavil-o-nachale-operatsii-vozmezdiya-protiv-pakistana-1153529319.html

Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана

Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана - РИА Новости Крым, 26.02.2026

Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана

Вооруженные силы Афганистана начали масштабную военную операцию против Пакистана в ответ на недавние авиаудары, нанесенные пакистанскими ВВС по афганской... РИА Новости Крым, 26.02.2026

2026-02-26T21:22

2026-02-26T21:22

2026-02-26T21:22

афганистан

пакистан

новости

в мире

политика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153529189_0:74:638:432_1920x0_80_0_0_2bf55245cae791680b838be65d5972ea.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. Вооруженные силы Афганистана начали масштабную военную операцию против Пакистана в ответ на недавние авиаудары, нанесенные пакистанскими ВВС по афганской территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" Вахидулла Мохаммади.На прошлой неделе, по заявлениям афганских властей, Пакистан нанес авиаудары по уездам в провинциях Нанганхар и Пактика. Сообщалось о десятках погибших и раненых среди мирного населения, включая женщин и детей.Ранее он сообщал о взятии восьми постов "по ту сторону линии Дюранда" в районе Гошта.По данным представителя министерства обороны Афганистана, операция развернута в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов.Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед подтвердил начало широкомасштабных военных действий. По его словам, операции направлены против военных центров и объектов пакистанских сил вдоль условной линии Дюранда и являются ответом на "многочисленные преступления и произвол" пакистанских военных кругов.В свою очередь, министерство информации и вещания Пакистана подтвердило открытие огня на границе. В ведомстве заявили, что афганские талибы открыли неспровоцированный огонь по нескольким точкам на пакистано-афганской границе в провинции Хайбер-Пахтунхва, после чего силы безопасности страны дали "немедленный и эффективный ответ".По данным пакистанской стороны, интенсивные бои идут в секторах Читрал, Хайбер, Мохманд, Куррам и Баджаур. В министерстве заявили, что афганская сторона, по предварительным данным, несет тяжелые потери, уничтожены несколько постов и единиц техники."Пакистан примет все необходимые меры для обеспечения своей территориальной целостности и безопасности своих граждан", — подчеркнули в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

афганистан

пакистан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, пакистан, новости, в мире, политика, общество