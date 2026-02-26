Рейтинг@Mail.ru
Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана
Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана - РИА Новости Крым, 26.02.2026
Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана
Вооруженные силы Афганистана начали масштабную военную операцию против Пакистана в ответ на недавние авиаудары, нанесенные пакистанскими ВВС по афганской... РИА Новости Крым, 26.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. Вооруженные силы Афганистана начали масштабную военную операцию против Пакистана в ответ на недавние авиаудары, нанесенные пакистанскими ВВС по афганской территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" Вахидулла Мохаммади.На прошлой неделе, по заявлениям афганских властей, Пакистан нанес авиаудары по уездам в провинциях Нанганхар и Пактика. Сообщалось о десятках погибших и раненых среди мирного населения, включая женщин и детей.Ранее он сообщал о взятии восьми постов "по ту сторону линии Дюранда" в районе Гошта.По данным представителя министерства обороны Афганистана, операция развернута в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов.Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед подтвердил начало широкомасштабных военных действий. По его словам, операции направлены против военных центров и объектов пакистанских сил вдоль условной линии Дюранда и являются ответом на "многочисленные преступления и произвол" пакистанских военных кругов.В свою очередь, министерство информации и вещания Пакистана подтвердило открытие огня на границе. В ведомстве заявили, что афганские талибы открыли неспровоцированный огонь по нескольким точкам на пакистано-афганской границе в провинции Хайбер-Пахтунхва, после чего силы безопасности страны дали "немедленный и эффективный ответ".По данным пакистанской стороны, интенсивные бои идут в секторах Читрал, Хайбер, Мохманд, Куррам и Баджаур. В министерстве заявили, что афганская сторона, по предварительным данным, несет тяжелые потери, уничтожены несколько постов и единиц техники."Пакистан примет все необходимые меры для обеспечения своей территориальной целостности и безопасности своих граждан", — подчеркнули в ведомстве.
РИА Новости Крым
Афганистан заявил о начале операции возмездия против Пакистана

21:22 26.02.2026
 
© Кадр видео из соцсетейВоенная техника талибов едет к пакистанской границе
Военная техника талибов едет к пакистанской границе
© Кадр видео из соцсетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. Вооруженные силы Афганистана начали масштабную военную операцию против Пакистана в ответ на недавние авиаудары, нанесенные пакистанскими ВВС по афганской территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" Вахидулла Мохаммади.
На прошлой неделе, по заявлениям афганских властей, Пакистан нанес авиаудары по уездам в провинциях Нанганхар и Пактика. Сообщалось о десятках погибших и раненых среди мирного населения, включая женщин и детей.

"Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана начались. И к настоящему времени три поста противника захвачены", — заявил Мохаммади Telegram-каналу TOLOnews Plus.

Ранее он сообщал о взятии восьми постов "по ту сторону линии Дюранда" в районе Гошта.
По данным представителя министерства обороны Афганистана, операция развернута в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов.
Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед подтвердил начало широкомасштабных военных действий. По его словам, операции направлены против военных центров и объектов пакистанских сил вдоль условной линии Дюранда и являются ответом на "многочисленные преступления и произвол" пакистанских военных кругов.
В свою очередь, министерство информации и вещания Пакистана подтвердило открытие огня на границе. В ведомстве заявили, что афганские талибы открыли неспровоцированный огонь по нескольким точкам на пакистано-афганской границе в провинции Хайбер-Пахтунхва, после чего силы безопасности страны дали "немедленный и эффективный ответ".
По данным пакистанской стороны, интенсивные бои идут в секторах Читрал, Хайбер, Мохманд, Куррам и Баджаур. В министерстве заявили, что афганская сторона, по предварительным данным, несет тяжелые потери, уничтожены несколько постов и единиц техники.
"Пакистан примет все необходимые меры для обеспечения своей территориальной целостности и безопасности своих граждан", — подчеркнули в ведомстве.
