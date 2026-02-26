https://crimea.ria.ru/20260226/19-letnego-krymchanina-budut-sudit-za-popytku-terakta-v-simferopole-1153519925.html
19-летнего крымчанина будут судить за попытку теракта в Симферополе
19-летнего крымчанина будут судить за попытку теракта в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.02.2026
19-летнего крымчанина будут судить за попытку теракта в Симферополе
Перед судом предстанет 19-летний крымчанин, который являлся участником международной террористической организации и намеревался поджечь здание в Симферополе. Об РИА Новости Крым, 26.02.2026
2026-02-26T16:43
2026-02-26T16:43
2026-02-26T16:50
новости
новости крыма
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
прокуратура республики крым
крым
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111064/23/1110642376_0:36:967:579_1920x0_80_0_0_eab6ec64e9ecd7006878854ffdd64ea6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Перед судом предстанет 19-летний крымчанин, который являлся участником международной террористической организации и намеревался поджечь здание в Симферополе. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.Обвиняемый являлся участником запрещенной в РФ международной террористической организации.Кроме того, злоумышленник изучал и получил практические навыки по обращению с зажигательными устройствами с целью последующего изготовления взрывоопасных предметов.В прокуратуре Крыма уточнили, что при обыске по месту жительства обвиняемого правоохранители нашли 3 грамма гашиша.Прокуратура республики Крым утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Южный окружной военный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агенты Киева заложили бомбу под машину военного в ПетербургеПятеро взрослых и трое подростков готовили теракт в Коломне На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111064/23/1110642376_73:0:892:614_1920x0_80_0_0_9054d9ebe84e3f6305336758ce25c17f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, прокуратура республики крым, крым, симферополь
19-летнего крымчанина будут судить за попытку теракта в Симферополе
19-летний крымчанин предстанет перед судом за попытку теракта в Симферополе
16:43 26.02.2026 (обновлено: 16:50 26.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Перед судом предстанет 19-летний крымчанин, который являлся участником международной террористической организации и намеревался поджечь здание в Симферополе. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Симферополя. Он обвиняется в приготовлении к совершению теракта и прохождении им обучения в целях осуществления террористической деятельности", - говорится в сообщении СК.
Обвиняемый являлся участником запрещенной в РФ международной террористической организации.
"В целях дестабилизации деятельности органов власти фигурант спланировал поджог здания в Симферополе, для чего изготовил орудие преступления. Однако довести свои преступные действия до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД", - указали в ведомстве.
Кроме того, злоумышленник изучал и получил практические навыки по обращению с зажигательными устройствами с целью последующего изготовления взрывоопасных предметов.
В прокуратуре Крыма уточнили, что при обыске по месту жительства обвиняемого правоохранители нашли 3 грамма гашиша.
Прокуратура республики Крым утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Южный окружной военный суд.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: