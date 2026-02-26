https://crimea.ria.ru/20260226/19-letnego-krymchanina-budut-sudit-za-popytku-terakta-v-simferopole-1153519925.html

19-летнего крымчанина будут судить за попытку теракта в Симферополе

19-летнего крымчанина будут судить за попытку теракта в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.02.2026

19-летнего крымчанина будут судить за попытку теракта в Симферополе

Перед судом предстанет 19-летний крымчанин, который являлся участником международной террористической организации и намеревался поджечь здание в Симферополе.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Перед судом предстанет 19-летний крымчанин, который являлся участником международной террористической организации и намеревался поджечь здание в Симферополе. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.Обвиняемый являлся участником запрещенной в РФ международной террористической организации.Кроме того, злоумышленник изучал и получил практические навыки по обращению с зажигательными устройствами с целью последующего изготовления взрывоопасных предметов.В прокуратуре Крыма уточнили, что при обыске по месту жительства обвиняемого правоохранители нашли 3 грамма гашиша.Прокуратура республики Крым утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Южный окружной военный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агенты Киева заложили бомбу под машину военного в ПетербургеПятеро взрослых и трое подростков готовили теракт в Коломне На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт

