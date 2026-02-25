https://crimea.ria.ru/20260225/zemli-v-sobstvennosti-respubliki-kak-poluchit-v-uchastok-arendu-1153483617.html
В Крыму землю инвесторам будут давать в аренду без торгов - условие
В Крыму землю инвесторам будут давать в аренду без торгов - условие - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Крыму землю инвесторам будут давать в аренду без торгов - условие
В Крыму участок, находящийся в собственности республики или муниципалитета, можно будет взять в аренду без аукциона, если на нем планируется... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T17:05
2026-02-25T17:05
2026-02-25T17:23
государственный совет рк (госсовет)
новости
новости крыма
крым
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151253798_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5931ba889f74eb378799e88110b7304e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Крыму участок, находящийся в собственности республики или муниципалитета, можно будет взять в аренду без аукциона, если на нем планируется социально-культурный или коммунально-бытовой объект. Такой закон в первом чтении приняли в Государственном Совете РК.В парламенте уточнили, что при этом новый объект должен создавать дополнительные рабочие места в муниципалитете и увеличить ежегодные налоговые поступления в бюджет республики или местный бюджет.Ранее сообщалось, что в Крыму более 24 тысяч членов СНТ должны оформить земельные участки в собственность до конца текущего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завели дела в отношении 28-ми недобросовестных землевладельцевКак законно купить землю у садового товарищества в КрымуВ Крыму за год изъяли три земельных участка сельхозназначения
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151253798_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b0524cd02626d7b82c285ab7571d70e6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственный совет рк (госсовет), новости, новости крыма, крым, закон и право
В Крыму землю инвесторам будут давать в аренду без торгов - условие
В Крыму землю инвесторам будут давать в аренду без торгов для строительства соцобъекта
17:05 25.02.2026 (обновлено: 17:23 25.02.2026)