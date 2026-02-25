В Крыму землю инвесторам будут давать в аренду без торгов - условие

https://crimea.ria.ru/20260225/zemli-v-sobstvennosti-respubliki-kak-poluchit-v-uchastok-arendu-1153483617.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Крыму участок, находящийся в собственности республики или муниципалитета, можно будет взять в аренду без аукциона, если на нем планируется социально-культурный или коммунально-бытовой объект. Такой закон в первом чтении приняли в Государственном Совете РК.В парламенте уточнили, что при этом новый объект должен создавать дополнительные рабочие места в муниципалитете и увеличить ежегодные налоговые поступления в бюджет республики или местный бюджет.Ранее сообщалось, что в Крыму более 24 тысяч членов СНТ должны оформить земельные участки в собственность до конца текущего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завели дела в отношении 28-ми недобросовестных землевладельцевКак законно купить землю у садового товарищества в КрымуВ Крыму за год изъяли три земельных участка сельхозназначения

