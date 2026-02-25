Рейтинг@Mail.ru
В Крыму землю инвесторам будут давать в аренду без торгов - условие - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Крыму землю инвесторам будут давать в аренду без торгов - условие
В Крыму землю инвесторам будут давать в аренду без торгов - условие - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Крыму землю инвесторам будут давать в аренду без торгов - условие
В Крыму участок, находящийся в собственности республики или муниципалитета, можно будет взять в аренду без аукциона, если на нем планируется... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T17:05
2026-02-25T17:23
государственный совет рк (госсовет)
новости
новости крыма
крым
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Крыму участок, находящийся в собственности республики или муниципалитета, можно будет взять в аренду без аукциона, если на нем планируется социально-культурный или коммунально-бытовой объект. Такой закон в первом чтении приняли в Государственном Совете РК.В парламенте уточнили, что при этом новый объект должен создавать дополнительные рабочие места в муниципалитете и увеличить ежегодные налоговые поступления в бюджет республики или местный бюджет.Ранее сообщалось, что в Крыму более 24 тысяч членов СНТ должны оформить земельные участки в собственность до конца текущего года.
крым
государственный совет рк (госсовет), новости, новости крыма, крым, закон и право
В Крыму землю инвесторам будут давать в аренду без торгов - условие

В Крыму землю инвесторам будут давать в аренду без торгов для строительства соцобъекта

17:05 25.02.2026 (обновлено: 17:23 25.02.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство
Строительство
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Крыму участок, находящийся в собственности республики или муниципалитета, можно будет взять в аренду без аукциона, если на нем планируется социально-культурный или коммунально-бытовой объект. Такой закон в первом чтении приняли в Государственном Совете РК.
В парламенте уточнили, что при этом новый объект должен создавать дополнительные рабочие места в муниципалитете и увеличить ежегодные налоговые поступления в бюджет республики или местный бюджет.
"Порядок и сроки рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта социально-культурного и коммунально-бытового назначения указанным критериям, предлагается определить нормативным актом Совета министров Республики Крым", – добавили в Госсовете.
Ранее сообщалось, что в Крыму более 24 тысяч членов СНТ должны оформить земельные участки в собственность до конца текущего года.
Государственный совет РК (Госсовет)НовостиНовости КрымаКрымЗакон и право
 
Лента новостейМолния