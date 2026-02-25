https://crimea.ria.ru/20260225/zelenskiy-vyvel-ukrainu-srazu-iz-30-soglasheniy-sng-1153492429.html

Зеленский вывел Украину сразу из 30 соглашений СНГ

Глава Киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из 30 соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ), следует из указа,... РИА Новости Крым, 25.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Глава Киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из 30 соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ), следует из указа, опубликованном на сайте Зеленского.В частности, Киев отказывается от соглашений о координационных институтах СНГ, военной присяге в стратегических силах, возвращении культурных и исторических ценностей государствам их происхождения, принципах обеспечения оружием и техникой вооруженных сил государств содружества. Также Украина вышла из соглашений об организации производственной деятельности ремонтных предприятий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, о принципах обеспечения вооруженных сил СНГ вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, об организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.Кроме того, Зеленский своим указом отменил участие страны в соглашениях о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, протокола о статусе групп военных наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ."Выйти из соглашения о создании объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников Содружества Независимых Государств, совершенной 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Министерству иностранных дел Украины сообщить в установленном порядке депозитарию соглашения о создании объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников Содружества Независимых Государств о выходе Украины из указанного соглашения", – говорится в указе Зеленского.Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее подписал указ о выходе Украины из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств-участников СНГ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – НарышкинУкраина вышла из соглашения СНГ об охране государственных границКогда на Украине восстановят конституционный строй - названо условие

