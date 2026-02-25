Рейтинг@Mail.ru
Зеленский вывел Украину сразу из 30 соглашений СНГ
Зеленский вывел Украину сразу из 30 соглашений СНГ
Зеленский вывел Украину сразу из 30 соглашений СНГ - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Зеленский вывел Украину сразу из 30 соглашений СНГ
Глава Киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из 30 соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ), следует из указа,... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T22:09
2026-02-25T22:09
новости
снг
украина
владимир зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Глава Киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из 30 соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ), следует из указа, опубликованном на сайте Зеленского.В частности, Киев отказывается от соглашений о координационных институтах СНГ, военной присяге в стратегических силах, возвращении культурных и исторических ценностей государствам их происхождения, принципах обеспечения оружием и техникой вооруженных сил государств содружества. Также Украина вышла из соглашений об организации производственной деятельности ремонтных предприятий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, о принципах обеспечения вооруженных сил СНГ вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, об организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.Кроме того, Зеленский своим указом отменил участие страны в соглашениях о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, протокола о статусе групп военных наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ."Выйти из соглашения о создании объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников Содружества Независимых Государств, совершенной 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Министерству иностранных дел Украины сообщить в установленном порядке депозитарию соглашения о создании объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников Содружества Независимых Государств о выходе Украины из указанного соглашения", – говорится в указе Зеленского.Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее подписал указ о выходе Украины из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств-участников СНГ.
Зеленский вывел Украину сразу из 30 соглашений СНГ

Зеленский подписал указ о выходе Украины из 30 соглашений СНГ

22:09 25.02.2026
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Глава Киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из 30 соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ), следует из указа, опубликованном на сайте Зеленского.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 конституции Украины, руководствуясь статьями 56, 62 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 24 закона Украины "О международных договорах Украины", постановляю выйти из таких международных договоров Украины в рамках Содружества Независимых Государств", – цитирует выдержку из указа РИА Новости.

В частности, Киев отказывается от соглашений о координационных институтах СНГ, военной присяге в стратегических силах, возвращении культурных и исторических ценностей государствам их происхождения, принципах обеспечения оружием и техникой вооруженных сил государств содружества. Также Украина вышла из соглашений об организации производственной деятельности ремонтных предприятий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, о принципах обеспечения вооруженных сил СНГ вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, об организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Кроме того, Зеленский своим указом отменил участие страны в соглашениях о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, протокола о статусе групп военных наблюдателей и Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ.
"Выйти из соглашения о создании объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников Содружества Независимых Государств, совершенной 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Министерству иностранных дел Украины сообщить в установленном порядке депозитарию соглашения о создании объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников Содружества Независимых Государств о выходе Украины из указанного соглашения", – говорится в указе Зеленского.
Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее подписал указ о выходе Украины из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств-участников СНГ.
