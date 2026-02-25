https://crimea.ria.ru/20260225/zelenskiy-pokazal-svoy-bunker-s-konkretnoy-tselyu--mnenie-politologa-1153479919.html

Зеленский показал свой бункер с конкретной целью – мнение политолога

Зеленский показал свой бункер с конкретной целью – мнение политолога - РИА Новости Крым, 25.02.2026

Зеленский показал свой бункер с конкретной целью – мнение политолога

Глава киевского режима Владимир Зеленский показал бункер на Банковой с конкретной целью. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор... РИА Новости Крым, 25.02.2026

Показавший свой бункер глава киевского режима Зеленский выглядит жалко в ожидании последнего решения относительно своей персоны – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский показал бункер на Банковой с конкретной целью. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Глава киевского режима Владимир Зеленский показал бункер на улице Банковой в Киеве, ранее в интервью France Presse он рассказал, что прятался здесь два года подряд с момента начала СВО.По мнению Манойло, таким образом Зеленский привлекает внимание к своей персоне, но выглядело все это жалко.Эксперт считает, что в попытке сохранить лицо и продемонстрировать хоть какое-то мужество и самостоятельность Зеленскому, наоборот, удалось лишь подчеркнуть собственное абсолютное бессилие.Эксперт отметил, что все свои упреки в адрес президента США Дональда Трампа, который, по его словам, якобы оказывает слишком сильное давление на Киев, Зеленский озвучивает со знанием дела.Таким образом, по мнению Манойло, глава киевского режима, саботируя мирное соглашение между РФ и США по Украине, в том числе согласование территориальных уступок, выторговывает для себя гарантии безопасности у Америки и лично у Трампа."Потому что он прекрасно понимает, что его западные хозяева, как только он перестанет быть им нужен, его санируют. И Зеленский саботирует все это дело в той мере, в которой может, рассчитывая таким образом выторговать у Соединенных Штатов гарантии личной безопасности", – заключил политолог.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что США хотят заключить соглашение по урегулированию в Украине до 4 июля, Дня независимости Америки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину "захлестнут" столкновения между бандами экс-боевиков Возможная встреча Путина и Зеленского – эксперт оценил шансы Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму

