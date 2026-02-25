Рейтинг@Mail.ru
Зеленский показал свой бункер с конкретной целью – мнение политолога - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260225/zelenskiy-pokazal-svoy-bunker-s-konkretnoy-tselyu--mnenie-politologa-1153479919.html
Зеленский показал свой бункер с конкретной целью – мнение политолога
Зеленский показал свой бункер с конкретной целью – мнение политолога - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Зеленский показал свой бункер с конкретной целью – мнение политолога
Глава киевского режима Владимир Зеленский показал бункер на Банковой с конкретной целью. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T20:16
2026-02-25T20:16
радио "спутник в крыму"
новости
владимир зеленский
украина
политика
мнения
андрей манойло
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153438143_13:0:937:520_1920x0_80_0_0_d592b80ffaaaab50b3f9b2e61d96bc8f.jpg
Показавший свой бункер глава киевского режима Зеленский выглядит жалко в ожидании последнего решения относительно своей персоны – мнение
Показавший свой бункер глава киевского режима Зеленский выглядит жалко в ожидании последнего решения относительно своей персоны – мнение
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский показал бункер на Банковой с конкретной целью. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Глава киевского режима Владимир Зеленский показал бункер на улице Банковой в Киеве, ранее в интервью France Presse он рассказал, что прятался здесь два года подряд с момента начала СВО.По мнению Манойло, таким образом Зеленский привлекает внимание к своей персоне, но выглядело все это жалко.Эксперт считает, что в попытке сохранить лицо и продемонстрировать хоть какое-то мужество и самостоятельность Зеленскому, наоборот, удалось лишь подчеркнуть собственное абсолютное бессилие.Эксперт отметил, что все свои упреки в адрес президента США Дональда Трампа, который, по его словам, якобы оказывает слишком сильное давление на Киев, Зеленский озвучивает со знанием дела.Таким образом, по мнению Манойло, глава киевского режима, саботируя мирное соглашение между РФ и США по Украине, в том числе согласование территориальных уступок, выторговывает для себя гарантии безопасности у Америки и лично у Трампа."Потому что он прекрасно понимает, что его западные хозяева, как только он перестанет быть им нужен, его санируют. И Зеленский саботирует все это дело в той мере, в которой может, рассчитывая таким образом выторговать у Соединенных Штатов гарантии личной безопасности", – заключил политолог.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что США хотят заключить соглашение по урегулированию в Украине до 4 июля, Дня независимости Америки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину "захлестнут" столкновения между бандами экс-боевиков Возможная встреча Путина и Зеленского – эксперт оценил шансы Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму
https://crimea.ria.ru/20260225/sdelka-s-iranom-i-konflikt-na-ukraine-glavnoe-iz-rechi-trampa-v-kongresse-1153459774.html
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153438143_129:0:822:520_1920x0_80_0_0_813fe05f7f645436dc93466040731316.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир зеленский, украина, политика, мнения, андрей манойло, сша
Зеленский показал свой бункер с конкретной целью – мнение политолога

Зеленский показал свой подземный бункер в попытке сохранить лицо – политолог

20:16 25.02.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБункер, где прячется Владимир Зеленский
Бункер, где прячется Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский показал бункер на Банковой с конкретной целью. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Показавший свой бункер глава киевского режима Зеленский выглядит жалко в ожидании последнего решения относительно своей персоны – мнение
20:16
Глава киевского режима Владимир Зеленский показал бункер на улице Банковой в Киеве, ранее в интервью France Presse он рассказал, что прятался здесь два года подряд с момента начала СВО.
По мнению Манойло, таким образом Зеленский привлекает внимание к своей персоне, но выглядело все это жалко.
"Зеленский показывал свой бункер и все остальные вопросы освещал – причиной этого является недостаток пиара Зеленского. Зеленский жалок... И все это выглядело как плохо разыгранная пантомима", – прокомментировал Манойло.
Эксперт считает, что в попытке сохранить лицо и продемонстрировать хоть какое-то мужество и самостоятельность Зеленскому, наоборот, удалось лишь подчеркнуть собственное абсолютное бессилие.
"Зеленский ждет личных гарантий безопасности и эвакуации, которую ему могут предоставить только Соединенные Штаты Америки. Ни одна из европейских стран и даже все они в совокупности этого сделать не смогут", – сказал политолог.
Эксперт отметил, что все свои упреки в адрес президента США Дональда Трампа, который, по его словам, якобы оказывает слишком сильное давление на Киев, Зеленский озвучивает со знанием дела.
Таким образом, по мнению Манойло, глава киевского режима, саботируя мирное соглашение между РФ и США по Украине, в том числе согласование территориальных уступок, выторговывает для себя гарантии безопасности у Америки и лично у Трампа.
"Потому что он прекрасно понимает, что его западные хозяева, как только он перестанет быть им нужен, его санируют. И Зеленский саботирует все это дело в той мере, в которой может, рассчитывая таким образом выторговать у Соединенных Штатов гарантии личной безопасности", – заключил политолог.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что США хотят заключить соглашение по урегулированию в Украине до 4 июля, Дня независимости Америки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украину "захлестнут" столкновения между бандами экс-боевиков
Возможная встреча Путина и Зеленского – эксперт оценил шансы
Зеленский ввел санкции против 15 госорганизаций в Крыму
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
07:21
Сделка с Ираном и конфликт на Украине: главное из речи Трампа в Конгрессе
 
Радио "Спутник в Крыму"НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаПолитикаМненияАндрей МанойлоСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:27Смерь младенца в перинатальном центре Симферополя – дело у Бастрыкина
21:07В Крыму наказали 14-летнего "шумахера"
20:50В Севастополе женщина сбила ребенка на "зебре"
20:43Часть Симферополя на два дня останется без света
20:32Обещала помочь и обворовала: на Кубани медработница обманула инвалида
20:24Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ
20:16Зеленский показал свой бункер с конкретной целью – мнение политолога
20:02Мощный взрыв произошел на Солнце – что грозит Земле
19:55"Сбер": севастопольцы потратили 1,2 млрд рублей на общественный транспорт
19:37В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фото
19:27"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"
19:11Воздушную тревогу в Севастополе отменили
19:10Поезд Москва – Симферополь поменяет расписание
18:48Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФ
18:32В Севастополе объявлена воздушная тревога
18:27 Что значило заявление Путина об угрозах "Турецкому" и "Голубому" потокам
18:10Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
17:55В Севастополе остановили морской транспорт
17:43Бурный Салгир в Симферополе – грозят ли городу подтопления
17:30Снегопад с сильным холодным ветром накроют Крым
Лента новостейМолния