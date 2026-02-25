Рейтинг@Mail.ru
Запорожская область частично обесточена - РИА Новости Крым, 25.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260225/zaporozhskaya-oblast-chastichno-obestochena-1153461605.html
Запорожская область частично обесточена
Запорожская область частично обесточена - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Запорожская область частично обесточена
В Запорожской области более 43 тысяч абонентов остались без света из-за нехватки мощностей в энергетическом оборудовании. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Запорожской области более 43 тысяч абонентов остались без света из-за нехватки мощностей в энергетическом оборудовании. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он уточнил, что без электроснабжения временно остались более 43 тысяч абонентов.Энергетики уже приступили к восстановительным работам, добавил губернатор.Балицкий обратился к жителям области с просьбой ограничить использование мощных электроприборов в пиковые часы нагрузки утром и вечером — с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00.24 января около восьми тысяч абонентов в Запорожской области остались без электричества из-за аварии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области произошло массовое отключение светаБольше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУЖителей Белгородской области при отсутствии света и тепла будут вывозить
запорожская область, евгений балицкий, новости, отключение электроэнергии, электричество, энергетика
Запорожская область частично обесточена

В Запорожской области без света остались более 43 тысяч абонентов

09:48 25.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Запорожской области более 43 тысяч абонентов остались без света из-за нехватки мощностей в энергетическом оборудовании. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В связи с нехваткой мощности в энергетическом оборудовании произошло частичное отключение электроэнергии, затронувшее Акимовский, Бердянский, Мелитопольский, Куйбышевский, Приазовский и Пологовский округа", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что без электроснабжения временно остались более 43 тысяч абонентов.
Энергетики уже приступили к восстановительным работам, добавил губернатор.
Балицкий обратился к жителям области с просьбой ограничить использование мощных электроприборов в пиковые часы нагрузки утром и вечером — с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00.
24 января около восьми тысяч абонентов в Запорожской области остались без электричества из-за аварии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Запорожской области произошло массовое отключение света
Больше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУ
Жителей Белгородской области при отсутствии света и тепла будут вывозить
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийНовостиОтключение электроэнергииЭлектричествоЭнергетика
 
