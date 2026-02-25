https://crimea.ria.ru/20260225/zaporozhskaya-oblast-chastichno-obestochena-1153461605.html

Запорожская область частично обесточена

Запорожская область частично обесточена - РИА Новости Крым, 25.02.2026

Запорожская область частично обесточена

В Запорожской области более 43 тысяч абонентов остались без света из-за нехватки мощностей в энергетическом оборудовании. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T09:48

2026-02-25T09:48

2026-02-25T09:48

запорожская область

евгений балицкий

новости

отключение электроэнергии

электричество

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119223562_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_6d64e6e7a3edc4bfe6361e3a251e0288.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Запорожской области более 43 тысяч абонентов остались без света из-за нехватки мощностей в энергетическом оборудовании. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он уточнил, что без электроснабжения временно остались более 43 тысяч абонентов.Энергетики уже приступили к восстановительным работам, добавил губернатор.Балицкий обратился к жителям области с просьбой ограничить использование мощных электроприборов в пиковые часы нагрузки утром и вечером — с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00.24 января около восьми тысяч абонентов в Запорожской области остались без электричества из-за аварии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области произошло массовое отключение светаБольше 70 тысяч человек в Брянской области обесточены после атаки ВСУЖителей Белгородской области при отсутствии света и тепла будут вывозить

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новости, отключение электроэнергии, электричество, энергетика