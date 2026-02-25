https://crimea.ria.ru/20260225/zaneslo-na-vstrechku-v-sevastopole-v-dtp-postradal-voditel-1153463507.html
Занесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водитель
Занесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водитель - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Занесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водитель
Один человек пострадал в столкновении двух иномарок в Севастополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T10:53
2026-02-25T10:53
2026-02-25T10:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в столкновении двух иномарок в Севастополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.ДТП произошло в среду около 8:45 на улице Героев Севастополя. Предварительно установлено, что 51-летняя водитель BMW не справилась с управлением на мокрой дороге и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Cherry.В Госавтоинспекции уточнили, что водители на момент аварии были трезвыми.Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП в Симферопольском районе, один из них - несовершеннолетний. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу автомобиля "ВАЗ‑2115".
Занесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водитель
В Севастополе один человек пострадал в столкновении двух иномарок на встречке