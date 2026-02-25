Рейтинг@Mail.ru
Занесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водитель - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260225/zaneslo-na-vstrechku-v-sevastopole-v-dtp-postradal-voditel-1153463507.html
Занесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водитель
Занесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водитель - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Занесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водитель
Один человек пострадал в столкновении двух иномарок в Севастополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T10:53
2026-02-25T10:53
ситуация на дорогах крыма
севастополь
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153463357_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_77bf4d6af56e1768235f2beb080b1e0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в столкновении двух иномарок в Севастополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.ДТП произошло в среду около 8:45 на улице Героев Севастополя. Предварительно установлено, что 51-летняя водитель BMW не справилась с управлением на мокрой дороге и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Cherry.В Госавтоинспекции уточнили, что водители на момент аварии были трезвыми.Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП в Симферопольском районе, один из них - несовершеннолетний. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу автомобиля "ВАЗ‑2115".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8-летний ребенок попал под колеса машины под БахчисараемВ Севастополе водитель мопеда сбежал с места аварииИномарка сбила детей на обочине: в Севастополе возбудили дело
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153463357_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_e5cecead4caa2685649dc59adea6fb65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция севастополя, новости севастополя
Занесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водитель

В Севастополе один человек пострадал в столкновении двух иномарок на встречке

10:53 25.02.2026
 
© Госавтоинспекция СевастополяВ Севастополе на встречке столкнулись две иномарки
В Севастополе на встречке столкнулись две иномарки
© Госавтоинспекция Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в столкновении двух иномарок в Севастополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
ДТП произошло в среду около 8:45 на улице Героев Севастополя. Предварительно установлено, что 51-летняя водитель BMW не справилась с управлением на мокрой дороге и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Cherry.

"В результате ДТП 42-летний водитель автомобиля Cherry получил телесные повреждения и осмотрен на месте бригадой скорой помощи", - рассказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что водители на момент аварии были трезвыми.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП в Симферопольском районе, один из них - несовершеннолетний. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу автомобиля "ВАЗ‑2115".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
8-летний ребенок попал под колеса машины под Бахчисараем
В Севастополе водитель мопеда сбежал с места аварии
Иномарка сбила детей на обочине: в Севастополе возбудили дело
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольПроисшествияДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеГосавтоинспекция СевастополяНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:50МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей
12:38Крым посетили миллионы путешественников в 2025 году – Мишустин
12:37Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области
12:34Истребитель рухнул в Казахстане – что известно
12:29Задержан организатор смертельного тура на Байкале
12:23В Крыму прокуратура контролирует аварийные работы на электросетях
12:19Рост ВВП России за три года составил 10% - Мишустин
12:15Аксенов вручил военкору РИА Новости медаль "За мужество и доблесть"
11:57Четыре человека погибли и 10 ранены при атаке ВСУ на Смоленскую область
11:55За смерть ребенка никто не наказан: крымчанка обратилась к Бастрыкину
11:46Леся Украинка в Крыму: инфографика ко дню рождения знаменитой поэтессы
11:3113-летняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
11:23На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт
11:17Масштабное отключение света произошло на Южном берегу Крыма
11:00В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера
10:53Занесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водитель
10:48Хотели в театр: крымчане за неделю отдали мошенникам 33 миллиона
10:35Авария частично обесточила шесть сел Ленинского района Крыма
10:26В Севастополе гастролеры подвезли и ограбили пенсионера
10:04Крымчан ждут две коротких рабочих недели в марте
Лента новостейМолния