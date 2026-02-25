Рейтинг@Mail.ru
Задержан организатор смертельного тура на Байкале - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260225/zaderzhan-organizator-smertelnogo-tura-na-baykale-1153466536.html
Задержан организатор смертельного тура на Байкале
Задержан организатор смертельного тура на Байкале - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Задержан организатор смертельного тура на Байкале
В Иркутской области задержан организатор экскурсионной поездки на Байкале, во время которой автомобиль с туристами из Китая провалился под лед. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T12:29
2026-02-25T12:29
байкал
иркутская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_560be52c4414c22e5248793fb387d164.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Иркутской области задержан организатор экскурсионной поездки на Байкале, во время которой автомобиль с туристами из Китая провалился под лед. Об этом сообщает Информационный центр СК России.УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой днем 20 февраля. В машине, помимо водителя, находилась группа из восьми человек. Спастись удалось только одному туристу. Машина попала в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина воды в месте ЧП – 18 метров. Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, тела восьми погибших в провалившейся под лед машине были обнаружены с помощью подводной камеры. СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Причастность мужчины к трагедии подтверждают телефонные звонки, переписки, а также многочисленные поступления денег в крупных размерах, что свидетельствует о его устойчивой вовлеченности в нелегальный туристический бизнес и получении значительных доходов, несовместимых с его статусом неработающего, уточнили в ведомстве.Мужчине предъявлено обвинение. Ему вменяется вина в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.Расследование трагедии продолжается.Ранее в МИД РФ заявили, что российская сторона незамедлительно будет информировать Пекин об итогах расследования трагедии на Байкале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Среди провалившихся под лед на Байкале людей был ребенокНа Байкале обнаружили тела семи туристовЕще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенок
байкал
иркутская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2452cccf3147c9dcf5b63735c699875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
байкал, иркутская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, уголовный кодекс
Задержан организатор смертельного тура на Байкале

В Иркутской области после гибели восьми туристов задержали организатора тура по Байкалу

12:29 25.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Иркутской области задержан организатор экскурсионной поездки на Байкале, во время которой автомобиль с туристами из Китая провалился под лед. Об этом сообщает Информационный центр СК России.
УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой днем 20 февраля. В машине, помимо водителя, находилась группа из восьми человек. Спастись удалось только одному туристу. Машина попала в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина воды в месте ЧП – 18 метров. Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, тела восьми погибших в провалившейся под лед машине были обнаружены с помощью подводной камеры. СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"В ходе расследования обстоятельств происшествия установлен 35-летний житель поселка Хужир Ольхонского района, который фактически выступал организатором и координатором нелегальных перевозок туристов, получая от этого основной доход и распределяя его между исполнителями", - отметили в СК.

Причастность мужчины к трагедии подтверждают телефонные звонки, переписки, а также многочисленные поступления денег в крупных размерах, что свидетельствует о его устойчивой вовлеченности в нелегальный туристический бизнес и получении значительных доходов, несовместимых с его статусом неработающего, уточнили в ведомстве.
Мужчине предъявлено обвинение. Ему вменяется вина в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.
Расследование трагедии продолжается.
Ранее в МИД РФ заявили, что российская сторона незамедлительно будет информировать Пекин об итогах расследования трагедии на Байкале.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Среди провалившихся под лед на Байкале людей был ребенок
На Байкале обнаружили тела семи туристов
Еще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенок
 
БайкалИркутская областьПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:50МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей
12:38Крым посетили миллионы путешественников в 2025 году – Мишустин
12:37Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области
12:34Истребитель рухнул в Казахстане – что известно
12:29Задержан организатор смертельного тура на Байкале
12:23В Крыму прокуратура контролирует аварийные работы на электросетях
12:19Рост ВВП России за три года составил 10% - Мишустин
12:15Аксенов вручил военкору РИА Новости медаль "За мужество и доблесть"
11:57Четыре человека погибли и 10 ранены при атаке ВСУ на Смоленскую область
11:55За смерть ребенка никто не наказан: крымчанка обратилась к Бастрыкину
11:46Леся Украинка в Крыму: инфографика ко дню рождения знаменитой поэтессы
11:3113-летняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
11:23На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт
11:17Масштабное отключение света произошло на Южном берегу Крыма
11:00В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера
10:53Занесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водитель
10:48Хотели в театр: крымчане за неделю отдали мошенникам 33 миллиона
10:35Авария частично обесточила шесть сел Ленинского района Крыма
10:26В Севастополе гастролеры подвезли и ограбили пенсионера
10:04Крымчан ждут две коротких рабочих недели в марте
Лента новостейМолния