Задержан организатор смертельного тура на Байкале
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Иркутской области задержан организатор экскурсионной поездки на Байкале, во время которой автомобиль с туристами из Китая провалился под лед. Об этом сообщает Информационный центр СК России.УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой днем 20 февраля. В машине, помимо водителя, находилась группа из восьми человек. Спастись удалось только одному туристу. Машина попала в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина воды в месте ЧП – 18 метров. Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, тела восьми погибших в провалившейся под лед машине были обнаружены с помощью подводной камеры. СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Причастность мужчины к трагедии подтверждают телефонные звонки, переписки, а также многочисленные поступления денег в крупных размерах, что свидетельствует о его устойчивой вовлеченности в нелегальный туристический бизнес и получении значительных доходов, несовместимых с его статусом неработающего, уточнили в ведомстве.Мужчине предъявлено обвинение. Ему вменяется вина в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.Расследование трагедии продолжается.Ранее в МИД РФ заявили, что российская сторона незамедлительно будет информировать Пекин об итогах расследования трагедии на Байкале.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Иркутской области задержан организатор экскурсионной поездки на Байкале, во время которой автомобиль с туристами из Китая провалился под лед. Об этом сообщает Информационный центр СК России.
УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой днем 20 февраля. В машине, помимо водителя, находилась группа из восьми человек. Спастись удалось только одному туристу. Машина попала в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина воды в месте ЧП – 18 метров. Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, тела восьми погибших в провалившейся под лед машине были обнаружены с помощью подводной камеры. СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"В ходе расследования обстоятельств происшествия установлен 35-летний житель поселка Хужир Ольхонского района, который фактически выступал организатором и координатором нелегальных перевозок туристов, получая от этого основной доход и распределяя его между исполнителями", - отметили в СК.
Причастность мужчины к трагедии подтверждают телефонные звонки, переписки, а также многочисленные поступления денег в крупных размерах, что свидетельствует о его устойчивой вовлеченности в нелегальный туристический бизнес и получении значительных доходов, несовместимых с его статусом неработающего, уточнили в ведомстве.
Мужчине предъявлено обвинение. Ему вменяется вина в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.
Расследование трагедии продолжается.
Ранее в МИД РФ заявили
, что российская сторона незамедлительно будет информировать Пекин об итогах расследования трагедии на Байкале.
