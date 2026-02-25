https://crimea.ria.ru/20260225/za-smert-rebenka-nikto-ne-nakazan-krymchanka-obratilas-v-bastrykinu-1153465223.html
За смерть ребенка никто не наказан: крымчанка обратилась к Бастрыкину
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил крымскому главку ведомства доложить о причинах волокиты по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку в Крыму. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.
По информации ведомства, в январе прошлого года семилетний мальчик внезапно потерял сознание во время прогулки и жаловался на сильную головную боль.
"При обращении в медицинское учреждение он был направлен на лечение в инфекционное отделение одной из больниц Кировского района, однако после выписки его самочувствие ухудшилось. В связи с этим ребенок был доставлен в другую больницу, где спустя непродолжительное время скончался", - рассказали в СК.
В крымском управлении Следкома было возбуждено и расследуется уголовное дело. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. В связи с этим мать мальчика заявила о затягивании расследования и обратилась в инфоцентр СК.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, а также принять меры к завершению его расследования в кратчайшие сроки и представить доклад о результатах", - проинформировали в ведомстве.
Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.