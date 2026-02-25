Рейтинг@Mail.ru
За смерть ребенка никто не наказан: крымчанка обратилась к Бастрыкину - РИА Новости Крым, 25.02.2026
За смерть ребенка никто не наказан: крымчанка обратилась к Бастрыкину
За смерть ребенка никто не наказан: крымчанка обратилась к Бастрыкину - РИА Новости Крым, 25.02.2026
За смерть ребенка никто не наказан: крымчанка обратилась к Бастрыкину
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил крымскому главку ведомства доложить о причинах волокиты по уголовному делу о ненадлежащем... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил крымскому главку ведомства доложить о причинах волокиты по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку в Крыму. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.По информации ведомства, в январе прошлого года семилетний мальчик внезапно потерял сознание во время прогулки и жаловался на сильную головную боль. В крымском управлении Следкома было возбуждено и расследуется уголовное дело. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. В связи с этим мать мальчика заявила о затягивании расследования и обратилась в инфоцентр СК.Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
За смерть ребенка никто не наказан: крымчанка обратилась к Бастрыкину

В Крыму 7-летний ребенок умер в больнице - СК требует доложить о причинах затягивания дела

11:55 25.02.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил крымскому главку ведомства доложить о причинах волокиты по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку в Крыму. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.
По информации ведомства, в январе прошлого года семилетний мальчик внезапно потерял сознание во время прогулки и жаловался на сильную головную боль.
"При обращении в медицинское учреждение он был направлен на лечение в инфекционное отделение одной из больниц Кировского района, однако после выписки его самочувствие ухудшилось. В связи с этим ребенок был доставлен в другую больницу, где спустя непродолжительное время скончался", - рассказали в СК.
В крымском управлении Следкома было возбуждено и расследуется уголовное дело. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. В связи с этим мать мальчика заявила о затягивании расследования и обратилась в инфоцентр СК.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, а также принять меры к завершению его расследования в кратчайшие сроки и представить доклад о результатах", - проинформировали в ведомстве.
Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния