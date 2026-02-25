https://crimea.ria.ru/20260225/za-smert-rebenka-nikto-ne-nakazan-krymchanka-obratilas-v-bastrykinu-1153465223.html

За смерть ребенка никто не наказан: крымчанка обратилась к Бастрыкину

2026-02-25T11:55

ск рф (следственный комитет российской федерации)

гсу ск россии по крыму и севастополю

крым

дети

закон и право

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил крымскому главку ведомства доложить о причинах волокиты по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку в Крыму. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.По информации ведомства, в январе прошлого года семилетний мальчик внезапно потерял сознание во время прогулки и жаловался на сильную головную боль. В крымском управлении Следкома было возбуждено и расследуется уголовное дело. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. В связи с этим мать мальчика заявила о затягивании расследования и обратилась в инфоцентр СК.Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

