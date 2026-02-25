https://crimea.ria.ru/20260225/yadernoe-oruzhie-dlya-ukrainy-s-kakoy-tselyu-svr-publichno-zayavila-ob-etom-1153474983.html
Ядерное оружие для Украины: с какой целью СВР публично заявила об этом
Ядерное оружие для Украины: с какой целью СВР публично заявила об этом
Служба внешней разведки России знала о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие и раньше, но неслучайно заявила об этом публично и только
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Служба внешней разведки России знала о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие и раньше, но неслучайно заявила об этом публично и только теперь. Это сделано, чтобы показать США, насколько серьезной может быть помеха для переговоров по Украине со стороны неконтролируемых европейских спецслужб. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.На днях пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие.По словам Манойло, как и подготовка любых диверсий в отношении России со стороны наших недругов, так и работа по противодействию им российских спецслужб всегда ведется втайне."Если это выходит в публичную плоскость, это означает, что, французы и британцы, во-первых, далеко зашли в этом процессе. Во-вторых, это означает, что они, по всей видимости, демонстрируют исключительную умственную ограниченность и несговорчивость", – сказал Манойло.Подобного рода публичные заявления спецслужб – это тоже часть операции, известный прием под названием "информационная прививка", которая действует по принципу "предупрежден, значит, вооружен", добавил он.Очевидно при этом, что информация о том, что собираются сделать спецслужбы Франции и Великобритании, была в распоряжении российских разведчиков давно, но оперативную реализацию в форме публичного заявления она получила именно сейчас неслучайно, считает Манойло.По его мнению, момент выбран такой, когда Европа не просто явно и упорно, но и откровенно нагло стала срывать договоренности России и США в рамках переговоров по Украине в отчаянной попытке получить право голоса в этом треке.Причем "очередную свинью европейцы подсунули конкретно Трампу", который "тоже ведет свою игру и собирается провести определенную линию в отношении конфликта на Украине", подчеркнул политолог.А поскольку "Трамп крайне негативно воспринимает любые попытки помешать ему что-либо сделать", то его реакция ожидаемо должна быть яростной в отношении этих европейских государств", добавил он.По словам Манойло, европейцы оказывают всяческое сопротивление в нынешнем переговорном процессе, поскольку в нем сохраняется та же ситуация, что сложилась в 2025 году: все ключевые вопросы по Украине, в том числе вооруженному конфликту, решают только две страны: РФ в лице президента Владимира Путина и США в лице лидера Дональда Трампа."И, по всей видимости, те, кто руководит западными разведками во Франции и Великобритании, обуяла эпидемия безумия", – заметил Манойло.При этом осуждаемую возможность передать Украине "ядерку" он назвал авантюрой, "которая абсолютно никакими соображениями логики и здравого смысла не оправдывается"."Одна боеголовка, одно изделие, которое французы и британцы готовятся передать в руки террористов и экстремистов на Украине, во-первых, ситуацию на фронте не изменит в принципе... А во-вторых, это повлечет ответные действия со стороны Российской Федерации", – заключил эксперт.В Совете Федерации РФ накануне заявили, что такой сговор грозит обеим странам катастрофой и призвал Лондон и Париж провести парламентское расследование в связи с информацией от СВР.Позже ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин и сделал предупреждение.Политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления Лондона о готовности отправить первыми военных на Украину, высказал мнение, что это отчаянный шаг Британии, сделанный прежде всего для привлечения внимания к себе в контексте проведения переговоров РФ и США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев заявил об ответе РФ на возможную передачу Киеву ядерного оружияРоссия даст жесткий отпор попыткам передать Киеву ядерное оружие – МИД Россия доведет до США сведения о ядерном оружии для Украины – Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым.
Служба внешней разведки России знала о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие и раньше, но неслучайно заявила об этом публично и только теперь. Это сделано, чтобы показать США, насколько серьезной может быть помеха для переговоров по Украине со стороны неконтролируемых европейских спецслужб. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
На днях пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие.
По словам Манойло, как и подготовка любых диверсий в отношении России со стороны наших недругов, так и работа по противодействию им российских спецслужб всегда ведется втайне.
И если такие заявления делаются СВР публично, то это говорит о том, что информация не просто подлинная и достоверная, но и о том, что публичное ее обнародование – последний и единственный способ предотвратить совершение тех действий, которые Франция и Великобритания готовят.
"Если это выходит в публичную плоскость, это означает, что, французы и британцы, во-первых, далеко зашли в этом процессе. Во-вторых, это означает, что они, по всей видимости, демонстрируют исключительную умственную ограниченность и несговорчивость", – сказал Манойло.
Подобного рода публичные заявления спецслужб – это тоже часть операции, известный прием под названием "информационная прививка", которая действует по принципу "предупрежден, значит, вооружен", добавил он.
"И если французы и британцы после этого не откажутся от своих намерений передать технологии, либо какие-то части их, либо полностью готовое изделие, свинтив его с одной из французских ракет морского базирования и передав Украине, то Российская Федерация всегда сможет заявить в адрес международного сообщества, что мы предупреждали", – добавил политолог.
Очевидно при этом, что информация о том, что собираются сделать спецслужбы Франции и Великобритании, была в распоряжении российских разведчиков давно, но оперативную реализацию в форме публичного заявления она получила именно сейчас неслучайно, считает Манойло.
По его мнению, момент выбран такой, когда Европа не просто явно и упорно, но и откровенно нагло стала срывать договоренности России и США в рамках переговоров по Украине в отчаянной попытке получить право голоса в этом треке.
Причем "очередную свинью европейцы подсунули конкретно Трампу", который "тоже ведет свою игру и собирается провести определенную линию в отношении конфликта на Украине", подчеркнул политолог.
"И отчасти это (заявление СВР – ред.) было сделано для того, чтобы показать нашим партнерам – Соединенным Штатам Америки, с которым у нас действуют анкориджские договоренности, насколько серьезной может быть помеха со стороны неконтролируемых и безумных специальных служб Франции и Великобритании, европейских спецслужб", – сказал Манойло.
А поскольку "Трамп крайне негативно воспринимает любые попытки помешать ему что-либо сделать", то его реакция ожидаемо должна быть яростной в отношении этих европейских государств", добавил он.
По словам Манойло, европейцы оказывают всяческое сопротивление в нынешнем переговорном процессе, поскольку в нем сохраняется та же ситуация, что сложилась в 2025 году: все ключевые вопросы по Украине, в том числе вооруженному конфликту, решают только две страны: РФ в лице президента Владимира Путина и США в лице лидера Дональда Трампа.
"И, по всей видимости, те, кто руководит западными разведками во Франции и Великобритании, обуяла эпидемия безумия", – заметил Манойло.
При этом осуждаемую возможность передать Украине "ядерку" он назвал авантюрой, "которая абсолютно никакими соображениями логики и здравого смысла не оправдывается".
"Одна боеголовка, одно изделие, которое французы и британцы готовятся передать в руки террористов и экстремистов на Украине, во-первых, ситуацию на фронте не изменит в принципе... А во-вторых, это повлечет ответные действия со стороны Российской Федерации", – заключил эксперт.
В Совете Федерации РФ накануне заявили
, что такой сговор грозит обеим странам катастрофой и призвал Лондон и Париж провести парламентское расследование в связи с информацией от СВР.
Позже ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин и сделал предупреждение
.
Политолог Дмитрий Журавлев, комментируя
заявления Лондона о готовности отправить первыми военных на Украину, высказал мнение, что это отчаянный шаг Британии, сделанный прежде всего для привлечения внимания к себе в контексте проведения переговоров РФ и США.
