Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света
2026-02-25T09:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света из-за аварий. Об этом сообщили в "Крымэнерго". Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Ранее в среду без света также остался пригород Симферополя, в зоне отключения - Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Перово, а также Фонтаны и Залесье.В среду на Крым обрушилась непогода. С утра идет мокрый снег, в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
