Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света
Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света
Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света из-за аварий. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света из-за аварий. Об этом сообщили в "Крымэнерго". Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Ранее в среду без света также остался пригород Симферополя, в зоне отключения - Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Перово, а также Фонтаны и Залесье.В среду на Крым обрушилась непогода. С утра идет мокрый снег, в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света

Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света из-за аварий

09:38 25.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света из-за аварий. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в Белогорском районе, населенные пункты частично: Белогорск, Ульяновка, Криничное, Алексеевка, Головановка, Красноселовка, Пчелиное, Карасевка", - говорится в сообщении.
Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.
Ранее в среду без света также остался пригород Симферополя, в зоне отключения - Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Перово, а также Фонтаны и Залесье.
В среду на Крым обрушилась непогода. С утра идет мокрый снег, в регионе объявлено экстренное предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
