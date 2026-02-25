Рейтинг@Mail.ru
В Турции разбился F-16 – погиб пилот - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Турции разбился F-16 – погиб пилот
В Турции разбился F-16 – погиб пилот - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Турции разбился F-16 – погиб пилот
В Турции разбился истребитель F-16. Трагедия произошла после вылета с авиабазы. Пилот погиб. Об этом со ссылкой на Минобороны республики пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T06:29
2026-02-25T06:30
турция
самолеты f-16
происшествия
в мире
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138904287_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3d4e118681649980df1f251e9436d895.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Турции разбился истребитель F-16. Трагедия произошла после вылета с авиабазы. Пилот погиб. Об этом со ссылкой на Минобороны республики пишет РИА Новости.В военном ведомстве уточнили, что пилот погиб в авиакатастрофе.Комиссия по расследованию авиационных происшествий выясняет причины инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
турция
Новости
турция, самолеты f-16, происшествия, в мире, новости
В Турции разбился F-16 – погиб пилот

В Турции потерпел крушение истребитель F-16

06:29 25.02.2026 (обновлено: 06:30 25.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Турции разбился истребитель F-16. Трагедия произошла после вылета с авиабазы. Пилот погиб. Об этом со ссылкой на Минобороны республики пишет РИА Новости.
"В 0:56 была потеряна радиосвязь и информация о местонахождении нашего самолета F-16, вылетевшего с 9-й главной авиабазы в Балыкесире. В результате немедленно начатых поисково-спасательных работ было установлено, что наш самолет потерпел крушение, и были обнаружены его обломки", — говорится в заявлении ведомства.
В военном ведомстве уточнили, что пилот погиб в авиакатастрофе.
Комиссия по расследованию авиационных происшествий выясняет причины инцидента.
Лента новостейМолния