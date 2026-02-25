https://crimea.ria.ru/20260225/v-turtsii-razbilsya-f-16--pogib-pilot-1153459539.html
В Турции разбился F-16 – погиб пилот
В Турции разбился F-16 – погиб пилот
2026-02-25T06:29
2026-02-25T06:29
2026-02-25T06:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Турции разбился истребитель F-16. Трагедия произошла после вылета с авиабазы. Пилот погиб. Об этом со ссылкой на Минобороны республики пишет РИА Новости.В военном ведомстве уточнили, что пилот погиб в авиакатастрофе.Комиссия по расследованию авиационных происшествий выясняет причины инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:29 25.02.2026 (обновлено: 06:30 25.02.2026)