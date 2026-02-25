https://crimea.ria.ru/20260225/v-simferopole-nachalos-blagoustroystvo-v-25-tysyach-kvadratov---foto-1153489226.html

В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фото

В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фото - РИА Новости Крым, 25.02.2026

В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фото

В Симферополе началось благоустройство общественного пространства на участке в 25 тысяч квадратов – от улицы Кечкеметской до Титова. Об этом проинформировал в... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T19:37

2026-02-25T19:37

2026-02-25T19:37

михаил афанасьев

городская среда

благоустройство

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153488052_6:0:1275:714_1920x0_80_0_0_5e7dcb60571110dae6a00c306581338f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе началось благоустройство общественного пространства на участке в 25 тысяч квадратов – от улицы Кечкеметской до Титова. Об этом проинформировал в среду глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По его словам, площадь благоустройства составит более 25,7 тысяч "квадратов". Проект включает обустройство асфальтового проезда, плиточного мощения, установку скамеек и урн, устройство детской и спортивной площадок, систем наружного освещения и видеонаблюдения.Подрядчик уже вышел на объект, проводит топографическую съемку местности и приступит к полномасштабной фазе строительных работ, как только позволит погода, заключил мэр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов"Прокуратура взяла на контроль реконструкцию набережной в КоктебелеОткрытие обновленного Детского парка в Симферополе снова перенесли

https://crimea.ria.ru/20260127/most-i-fontany-v-simferopole-zavershili-blagoustroystvo-u-nizhnego-pruda-1152729625.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил афанасьев, городская среда, благоустройство, новости, новости крыма