В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе началось благоустройство общественного пространства на участке в 25 тысяч квадратов – от улицы Кечкеметской до Титова. Об этом проинформировал в среду глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По его словам, площадь благоустройства составит более 25,7 тысяч "квадратов". Проект включает обустройство асфалтового проезда, плиточного мощения, установку скамеек и урн, устройство детской и спортивной площадок, систем наружного освещения и видеонаблюдения.Подрядчик уже вышел на объект, проводит топографическую съемку местности и приступит к полномасштабной фазе строительных работ, как только позволит погода, заключил мэр.
"Заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ по благоустройству общественной территории от улицы Кечкеметской до улицы Титова. Именно эта территория стала победителем онлайн-голосования в 2025 году", – написал Афанасьев в своем Telegram-канале.
По его словам, площадь благоустройства составит более 25,7 тысяч "квадратов". Проект включает обустройство асфальтового проезда, плиточного мощения, установку скамеек и урн, устройство детской и спортивной площадок, систем наружного освещения и видеонаблюдения.
