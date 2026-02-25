Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фото - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260225/v-simferopole-nachalos-blagoustroystvo-v-25-tysyach-kvadratov---foto-1153489226.html
В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фото
В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фото - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фото
В Симферополе началось благоустройство общественного пространства на участке в 25 тысяч квадратов – от улицы Кечкеметской до Титова. Об этом проинформировал в... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T19:37
2026-02-25T19:37
михаил афанасьев
городская среда
благоустройство
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153488052_6:0:1275:714_1920x0_80_0_0_5e7dcb60571110dae6a00c306581338f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе началось благоустройство общественного пространства на участке в 25 тысяч квадратов – от улицы Кечкеметской до Титова. Об этом проинформировал в среду глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По его словам, площадь благоустройства составит более 25,7 тысяч "квадратов". Проект включает обустройство асфальтового проезда, плиточного мощения, установку скамеек и урн, устройство детской и спортивной площадок, систем наружного освещения и видеонаблюдения.Подрядчик уже вышел на объект, проводит топографическую съемку местности и приступит к полномасштабной фазе строительных работ, как только позволит погода, заключил мэр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов"Прокуратура взяла на контроль реконструкцию набережной в КоктебелеОткрытие обновленного Детского парка в Симферополе снова перенесли
https://crimea.ria.ru/20260127/most-i-fontany-v-simferopole-zavershili-blagoustroystvo-u-nizhnego-pruda-1152729625.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153488052_164:0:1116:714_1920x0_80_0_0_b9c2c613e653b549728b48a84827f70b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил афанасьев, городская среда, благоустройство, новости, новости крыма
В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фото

В Симферополе началось благоустройство территории от Кечкеметской до Титова – мэр

19:37 25.02.2026
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваПроект благоустройства общественной территории в Симферополе
Проект благоустройства общественной территории в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе началось благоустройство общественного пространства на участке в 25 тысяч квадратов – от улицы Кечкеметской до Титова. Об этом проинформировал в среду глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ по благоустройству общественной территории от улицы Кечкеметской до улицы Титова. Именно эта территория стала победителем онлайн-голосования в 2025 году", – написал Афанасьев в своем Telegram-канале.
По его словам, площадь благоустройства составит более 25,7 тысяч "квадратов". Проект включает обустройство асфальтового проезда, плиточного мощения, установку скамеек и урн, устройство детской и спортивной площадок, систем наружного освещения и видеонаблюдения.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева

Проект благоустройства в Симферополе

Проект благоустройства общественной территории в Симферополе
1 из 7

Проект благоустройства в Симферополе

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева

Проект благоустройства в Симферополе

Проект благоустройства общественной территории в Симферополе
2 из 7

Проект благоустройства в Симферополе

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева

Проект благоустройства в Симферополе

Проект благоустройства общественной территории в Симферополе
3 из 7

Проект благоустройства в Симферополе

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева

Проект благоустройства в Симферополе

Проект благоустройства общественной территории в Симферополе
4 из 7

Проект благоустройства в Симферополе

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева

Проект благоустройства в Симферополе

Проект благоустройства общественной территории в Симферополе
5 из 7

Проект благоустройства в Симферополе

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева

Проект благоустройства в Симферополе

Проект благоустройства общественной территории в Симферополе
6 из 7

Проект благоустройства в Симферополе

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева

Проект благоустройства в Симферополе

Проект благоустройства общественной территории в Симферополе
7 из 7

Проект благоустройства в Симферополе

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
1 из 7

Проект благоустройства в Симферополе

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
2 из 7

Проект благоустройства в Симферополе

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
3 из 7

Проект благоустройства в Симферополе

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
4 из 7

Проект благоустройства в Симферополе

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
5 из 7

Проект благоустройства в Симферополе

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
6 из 7

Проект благоустройства в Симферополе

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
7 из 7

Проект благоустройства в Симферополе

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Подрядчик уже вышел на объект, проводит топографическую съемку местности и приступит к полномасштабной фазе строительных работ, как только позволит погода, заключил мэр.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Гурзуфе поставят спортивно-игровой комплекс на тысяче "квадратов"
Прокуратура взяла на контроль реконструкцию набережной в Коктебеле
Открытие обновленного Детского парка в Симферополе снова перенесли
Благоустройство территории у Нижнего пруда в Симферополе
27 января, 17:35
Мост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда
 
Михаил АфанасьевГородская средаБлагоустройствоНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фото
19:27"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"
19:11Воздушную тревогу в Севастополе отменили
19:10Поезд Москва – Симферополь поменяет расписание
18:48Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФ
18:32В Севастополе объявлена воздушная тревога
18:27 Что значило заявление Путина об угрозах "Турецкому" и "Голубому" потокам
18:10Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
17:55В Севастополе остановили морской транспорт
17:43Бурный Салгир в Симферополе – грозят ли городу подтопления
17:30Снегопад с сильным холодным ветром накроют Крым
17:17Новые поезда запустят из Москвы и Смоленска в Крым
17:05В Крыму землю инвесторам будут давать в аренду без торгов - условие
16:48Крым вышел на рекорд по налоговым доходам
16:38Новак рассказал о состоянии рынка топлива в России
16:31На Кубани развеяли новый фейк о школьном питании
16:20В Крым из Оренбурга впервые запустят беспересадочные вагоны
16:14Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы
16:03На участке Перевальное – Алушта начато устройство буронабивных свай
15:55Венгрия разместит военных и технику вблизи ключевых энергообъектов
Лента новостейМолния