В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T17:55
2026-02-25T17:55
2026-02-25T17:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
