В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 25.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd5184d15f5c4f03c7c6677af5b50ea6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд

17:55 25.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
