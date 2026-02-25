В Севастополе объем экспорта в 2025 году превысил 3 миллиона долларов США

https://crimea.ria.ru/20260225/v-sevastopole-obem-eksporta-v-2025-godu-prevysil-3-milliona-dollarov-ssha-1153476764.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году общий объем поддержанного экспорта в Севастополе впервые превысил отметку в 3 миллиона долларов США. Севастопольским компаниям удалось заключить 15 контрактов на поставку товаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Она сообщила, что важным направлением работы стала международная сертификация. В 2025 году при содействии Центра поддержки экспорта 23 севастопольские компании получили сертификат "Сделано в России".Кроме того, работа региона по созданию благоприятных условий для экспортеров получила высокую оценку на федеральном уровне. По итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 Севастополь занял первое место среди субъектов Южного федерального округа и вошел в десятку лучших регионов России.Ранее сообщалось, что Крым и Севастополь получат свыше 40 миллионов рублей на работу центров поддержки экспорта. Деньги направляет правительство РФ из резервного фонда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспорт из Крыма: что и куда продает республикаВ Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на стартапМама-предприниматель: какие бизнес-идеи продвигают женщины в Крыму

