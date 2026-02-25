Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объем экспорта в 2025 году превысил 3 миллиона долларов США
В Севастополе объем экспорта в 2025 году превысил 3 миллиона долларов США
В Севастополе объем экспорта в 2025 году превысил 3 миллиона долларов США - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Севастополе объем экспорта в 2025 году превысил 3 миллиона долларов США
В 2025 году общий объем поддержанного экспорта в Севастополе впервые превысил отметку в 3 миллиона долларов США. Севастопольским компаниям удалось заключить 15... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T15:17
2026-02-25T15:18
новости севастополя
севастополь
экспорт
правительство севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_0:269:1280:989_1920x0_80_0_0_98e6887240a6f72ef707ddc39789da94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году общий объем поддержанного экспорта в Севастополе впервые превысил отметку в 3 миллиона долларов США. Севастопольским компаниям удалось заключить 15 контрактов на поставку товаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Она сообщила, что важным направлением работы стала международная сертификация. В 2025 году при содействии Центра поддержки экспорта 23 севастопольские компании получили сертификат "Сделано в России".Кроме того, работа региона по созданию благоприятных условий для экспортеров получила высокую оценку на федеральном уровне. По итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 Севастополь занял первое место среди субъектов Южного федерального округа и вошел в десятку лучших регионов России.Ранее сообщалось, что Крым и Севастополь получат свыше 40 миллионов рублей на работу центров поддержки экспорта. Деньги направляет правительство РФ из резервного фонда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспорт из Крыма: что и куда продает республикаВ Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на стартапМама-предприниматель: какие бизнес-идеи продвигают женщины в Крыму
новости севастополя, севастополь, экспорт, правительство севастополя
В Севастополе объем экспорта в 2025 году превысил 3 миллиона долларов США

В 2025 году Севастополь заработал на экспорте более 3 миллиона долларов США

15:17 25.02.2026 (обновлено: 15:18 25.02.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году общий объем поддержанного экспорта в Севастополе впервые превысил отметку в 3 миллиона долларов США. Севастопольским компаниям удалось заключить 15 контрактов на поставку товаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Особенно показательной является динамика роста: если в 2024 году объем поддержанного экспорта составлял более 2 миллионов долларов, то по итогам прошлого года он увеличился более чем на 1 миллион. Это свидетельствует не просто о количественном, а о качественном росте внешнеэкономической активности севастопольских предприятий", – отметила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко в ходе заседания Экспортного совета.

Она сообщила, что важным направлением работы стала международная сертификация. В 2025 году при содействии Центра поддержки экспорта 23 севастопольские компании получили сертификат "Сделано в России".
Кроме того, работа региона по созданию благоприятных условий для экспортеров получила высокую оценку на федеральном уровне. По итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 Севастополь занял первое место среди субъектов Южного федерального округа и вошел в десятку лучших регионов России.
"В 2026 году работа выходит на новый уровень – стартует внедрение обновленного Регионального экспортного стандарта 3.0. При сохранении преемственности лучших практик, новый этап включает в себя несколько приоритетных направлений: цифровизация мер поддержки экспорта, проведение экспортного аудита, реализация региональной программы развития экспорта", – добавили в пресс-службе правительства.
Ранее сообщалось, что Крым и Севастополь получат свыше 40 миллионов рублей на работу центров поддержки экспорта. Деньги направляет правительство РФ из резервного фонда.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экспорт из Крыма: что и куда продает республика
В Севастополе 11 предпринимателей получат по 200 тысяч рублей на стартап
Мама-предприниматель: какие бизнес-идеи продвигают женщины в Крыму
 
Новости СевастополяСевастопольЭкспортПравительство Севастополя
 
