В Севастополе гастролеры подвезли и ограбили пенсионера

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе аферисты потребовали у одинокого 82-летнего пенсионера 200 тысяч рублей, а когда таких денег у него не оказалось, забрали из дома все его сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города."Криминальная парочка" - племянник и его дядя - 33 и 38-лет - приехали в Севастополь из Ставропольского края. Мужчины были одержимы желанием легкого заработка, они переоделись в камуфляж и придумали легенду о том, что все вырученные средства от продажи электроинструментов направят на нужды бойцов СВО. В процессе гастролей они заметили на обочине одинокого 82-летнего мужчину и решили, что он точно может стать их "потенциальным клиентом".Попав к пенсионеру домой, аферисты заявили, что он должен им 200 тысяч рублей. Когда хозяин дома признался, что таких средств у него нет, принялись обыскивать дом, и в складном диване нашли 36 тысяч рублей. Деньги забрали и скрылись.Сейчас фигуранты находятся под стражей, возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вор погорел на краже в чебуречнойВ Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок вискиПенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск

