В Севастополе гастролеры подвезли и ограбили пенсионера
В Севастополе гастролеры подвезли и ограбили пенсионера
В Севастополе гастролеры подвезли и ограбили пенсионера - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Севастополе гастролеры подвезли и ограбили пенсионера
В Севастополе аферисты потребовали у одинокого 82-летнего пенсионера 200 тысяч рублей, а когда таких денег у него не оказалось, забрали из дома все его... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе аферисты потребовали у одинокого 82-летнего пенсионера 200 тысяч рублей, а когда таких денег у него не оказалось, забрали из дома все его сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города."Криминальная парочка" - племянник и его дядя - 33 и 38-лет - приехали в Севастополь из Ставропольского края. Мужчины были одержимы желанием легкого заработка, они переоделись в камуфляж и придумали легенду о том, что все вырученные средства от продажи электроинструментов направят на нужды бойцов СВО. В процессе гастролей они заметили на обочине одинокого 82-летнего мужчину и решили, что он точно может стать их "потенциальным клиентом".Попав к пенсионеру домой, аферисты заявили, что он должен им 200 тысяч рублей. Когда хозяин дома признался, что таких средств у него нет, принялись обыскивать дом, и в складном диване нашли 36 тысяч рублей. Деньги забрали и скрылись.Сейчас фигуранты находятся под стражей, возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.
крым, полиция севастополя, новости севастополя, новости крыма, севастополь, мошенничество
В Севастополе гастролеры подвезли и ограбили пенсионера

В Севастополе гастролеры подвезли домой и ограбили 82-летнего пенсионера

10:26 25.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе аферисты потребовали у одинокого 82-летнего пенсионера 200 тысяч рублей, а когда таких денег у него не оказалось, забрали из дома все его сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
"Криминальная парочка" - племянник и его дядя - 33 и 38-лет - приехали в Севастополь из Ставропольского края. Мужчины были одержимы желанием легкого заработка, они переоделись в камуфляж и придумали легенду о том, что все вырученные средства от продажи электроинструментов направят на нужды бойцов СВО. В процессе гастролей они заметили на обочине одинокого 82-летнего мужчину и решили, что он точно может стать их "потенциальным клиентом".

"Фигуранты предложили приобрести у них пять наименований инструментов всего за 20 тысяч рублей и, конечно же, обещали, что это будет "вклад в благое дело". Пенсионер заинтересовался товаром, и поскольку таких денег при себе не было, настойчивые коммерсанты тут же выразили готовность подвезти его домой", - говорится в сообщении.

Попав к пенсионеру домой, аферисты заявили, что он должен им 200 тысяч рублей. Когда хозяин дома признался, что таких средств у него нет, принялись обыскивать дом, и в складном диване нашли 36 тысяч рублей. Деньги забрали и скрылись.
"Испуганный пенсионер обратился за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району вышли на след гастролеров и задержали их", - уточнили в пресс-службе.
Сейчас фигуранты находятся под стражей, возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе вор погорел на краже в чебуречной
В Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок виски
Пенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск
 
