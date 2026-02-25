Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Севастополе на Городском шоссе с пострадавшим несовершеннолетним пешеходом. Об этом сообщили в полиции города.По данным правоохранителей, авария произошла в среду в 18:40 на Городском шоссе. 40-летняя водитель за рулем Audi Q5 не уступила дорогу и сбила ребенка в тот момент, когда он перебегал дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, установление обстоятельств поставлено на контроль надзорного ведомства.
В Севастополе женщина сбила ребенка на "зебре"

В Севастополе 13-летнего подростка на "зебре" сбила легковушка

20:50 25.02.2026 (обновлено: 20:56 25.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Севастополе на Городском шоссе с пострадавшим несовершеннолетним пешеходом. Об этом сообщили в полиции города.
По данным правоохранителей, авария произошла в среду в 18:40 на Городском шоссе. 40-летняя водитель за рулем Audi Q5 не уступила дорогу и сбила ребенка в тот момент, когда он перебегал дорогу по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. Состояние опьянения у водителя не установлено", – сказано в сообщении.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, установление обстоятельств поставлено на контроль надзорного ведомства.
"Прокуратура города контролирует проведение проверки и принятие процессуального решения по данному факту", – констатировали в пресс-службе.
